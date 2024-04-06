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Gaziantep'teki hayvanat bahçesi bayram tatiline 'kalabalık' başladı
Gaziantep'teki hayvanat bahçesi bayram tatiline 'kalabalık' başladı
Sputnik Türkiye
Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde yaklaşık 2 bin 500 kişi ziyaret etti. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, gaziantep, hayvanat bahçesi

Gaziantep'teki hayvanat bahçesi bayram tatiline 'kalabalık' başladı

19:56 06.04.2024
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Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde yaklaşık 2 bin 500 kişi ziyaret etti.
© AA / Okan Coşkun

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı&#x27;nda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. - Sputnik Türkiye
1/10
© AA / Okan Coşkun

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

© AA / Okan Coşkun

Büyükşehir Belediyesi'nce 2001'de Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekare alana kurulan hayvanat bahçesi, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi&#x27;nce 2001&#x27;de Burç Ormanı&#x27;nda yaklaşık 1 milyon metrekare alana kurulan hayvanat bahçesi, 350 türdeki 7 bin 500&#x27;den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor. - Sputnik Türkiye
2/10
© AA / Okan Coşkun

Büyükşehir Belediyesi'nce 2001'de Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekare alana kurulan hayvanat bahçesi, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

© AA / Okan Coşkun

Hayvanat bahçesi, yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer almasıyla ön plana çıkıyor.

Hayvanat bahçesi, yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye&#x27;de ilk, Avrupa&#x27;da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer almasıyla ön plana çıkıyor. - Sputnik Türkiye
3/10
© AA / Okan Coşkun

Hayvanat bahçesi, yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer almasıyla ön plana çıkıyor.

© AA / Okan Coşkun

Çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden hayvanat bahçesini görmeye gelen ziyaretçiler, burada birçok hayvanı bir arada görme fırsatı buluyor.

Çevre illerin yanı sıra Türkiye&#x27;nin birçok ilinden hayvanat bahçesini görmeye gelen ziyaretçiler, burada birçok hayvanı bir arada görme fırsatı buluyor. - Sputnik Türkiye
4/10
© AA / Okan Coşkun

Çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden hayvanat bahçesini görmeye gelen ziyaretçiler, burada birçok hayvanı bir arada görme fırsatı buluyor.

© AA / Okan Coşkun

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Doğal Yaşam Parkı'nın çok ilgi gördüğünü söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Doğal Yaşam Parkı&#x27;nın çok ilgi gördüğünü söyledi. - Sputnik Türkiye
5/10
© AA / Okan Coşkun

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Doğal Yaşam Parkı'nın çok ilgi gördüğünü söyledi.

© AA / Okan Coşkun

Ziyaretçilerin 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde hayvanat bahçesine gelmeye başladıklarını aktaran Özsöyler, "Bugün yaklaşık 2 bin 500 kişi hayvanat bahçesini ziyaret etti. 9 günlük tatil boyunca da yaklaşık 25 bin kişinin hayvanat bahçesini ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Ziyaretçilerin 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde hayvanat bahçesine gelmeye başladıklarını aktaran Özsöyler, &quot;Bugün yaklaşık 2 bin 500 kişi hayvanat bahçesini ziyaret etti. 9 günlük tatil boyunca da yaklaşık 25 bin kişinin hayvanat bahçesini ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
6/10
© AA / Okan Coşkun

Ziyaretçilerin 9 günlük bayram tatilinin ilk gününde hayvanat bahçesine gelmeye başladıklarını aktaran Özsöyler, "Bugün yaklaşık 2 bin 500 kişi hayvanat bahçesini ziyaret etti. 9 günlük tatil boyunca da yaklaşık 25 bin kişinin hayvanat bahçesini ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

© AA / Okan Coşkun

Özsöyler, "Merkezde safari park, tropik kelebek bahçeleri, zooloji doğa müzeleri, akvaryumlar bunun yanı sıra şempanze adaları bulunuyor. İnsanlar, Türkiye'nin her yerinden akın akın buraya geliyor. Burası cazibe merkezi haline geldi. Herkesi hayvanat bahçesine bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Özsöyler, &quot;Merkezde safari park, tropik kelebek bahçeleri, zooloji doğa müzeleri, akvaryumlar bunun yanı sıra şempanze adaları bulunuyor. İnsanlar, Türkiye&#x27;nin her yerinden akın akın buraya geliyor. Burası cazibe merkezi haline geldi. Herkesi hayvanat bahçesine bekliyoruz&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
7/10
© AA / Okan Coşkun

Özsöyler, "Merkezde safari park, tropik kelebek bahçeleri, zooloji doğa müzeleri, akvaryumlar bunun yanı sıra şempanze adaları bulunuyor. İnsanlar, Türkiye'nin her yerinden akın akın buraya geliyor. Burası cazibe merkezi haline geldi. Herkesi hayvanat bahçesine bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

© AA / Okan Coşkun

Ziyaretçilerden Yılmaz Delen, ailesi ile İstanbul'dan Gaziantep'e hayvanat bahçesini görmeye geldiğini belirterek, "Öğretmenim. Ailemle birlikte Güneydoğu illerini gezmek istedik. Tatili de bir fırsat bildik. Çocuğum hayvanat bahçesini görmeyi çok istiyordu. Gaziantep'e geldik ve geziyoruz. Burası oldukça geniş bir alan. Bütün hayvan çeşitlerini bir arada görebiliyoruz" diye konuştu.

Ziyaretçilerden Yılmaz Delen, ailesi ile İstanbul&#x27;dan Gaziantep&#x27;e hayvanat bahçesini görmeye geldiğini belirterek, &quot;Öğretmenim. Ailemle birlikte Güneydoğu illerini gezmek istedik. Tatili de bir fırsat bildik. Çocuğum hayvanat bahçesini görmeyi çok istiyordu. Gaziantep&#x27;e geldik ve geziyoruz. Burası oldukça geniş bir alan. Bütün hayvan çeşitlerini bir arada görebiliyoruz&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
8/10
© AA / Okan Coşkun

Ziyaretçilerden Yılmaz Delen, ailesi ile İstanbul'dan Gaziantep'e hayvanat bahçesini görmeye geldiğini belirterek, "Öğretmenim. Ailemle birlikte Güneydoğu illerini gezmek istedik. Tatili de bir fırsat bildik. Çocuğum hayvanat bahçesini görmeyi çok istiyordu. Gaziantep'e geldik ve geziyoruz. Burası oldukça geniş bir alan. Bütün hayvan çeşitlerini bir arada görebiliyoruz" diye konuştu.

© AA / Okan Coşkun

Ayşegül Mutlu, çocuğu ve eşiyle Eskişehir'den geldiklerini belirterek, "Çocuğum hayvanat bahçesine gitmeyi çok istiyordu. Burası çok güzel. Aslan ve kaplanı gördük. Bu yırtıcı hayvanları her yerde göremiyoruz. Gaziantep'e gelmeyi önceden planlamıştık. Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek istedik" ifadelerini kullandı.

Ayşegül Mutlu, çocuğu ve eşiyle Eskişehir&#x27;den geldiklerini belirterek, &quot;Çocuğum hayvanat bahçesine gitmeyi çok istiyordu. Burası çok güzel. Aslan ve kaplanı gördük. Bu yırtıcı hayvanları her yerde göremiyoruz. Gaziantep&#x27;e gelmeyi önceden planlamıştık. Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek istedik&quot; ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
9/10
© AA / Okan Coşkun

Ayşegül Mutlu, çocuğu ve eşiyle Eskişehir'den geldiklerini belirterek, "Çocuğum hayvanat bahçesine gitmeyi çok istiyordu. Burası çok güzel. Aslan ve kaplanı gördük. Bu yırtıcı hayvanları her yerde göremiyoruz. Gaziantep'e gelmeyi önceden planlamıştık. Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek istedik" ifadelerini kullandı.

© AA / Okan Coşkun

Murat Örmez ise ailesi ile İskenderun'dan geldiğini belirterek, 9 günlük tatili değerlendirmek istediklerini ve Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gelip gezdiklerini belirterek, doğal yaşam merkezinin güzel ve temiz olduğunu sözlerine ekledi.

Murat Örmez ise ailesi ile İskenderun&#x27;dan geldiğini belirterek, 9 günlük tatili değerlendirmek istediklerini ve Gaziantep&#x27;teki hayvanat bahçesine gelip gezdiklerini belirterek, doğal yaşam merkezinin güzel ve temiz olduğunu sözlerine ekledi. - Sputnik Türkiye
10/10
© AA / Okan Coşkun

Murat Örmez ise ailesi ile İskenderun'dan geldiğini belirterek, 9 günlük tatili değerlendirmek istediklerini ve Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gelip gezdiklerini belirterek, doğal yaşam merkezinin güzel ve temiz olduğunu sözlerine ekledi.

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