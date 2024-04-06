Gaziantep'teki hayvanat bahçesi bayram tatiline 'kalabalık' başladı

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Ziyaretçilerden Yılmaz Delen, ailesi ile İstanbul'dan Gaziantep'e hayvanat bahçesini görmeye geldiğini belirterek, "Öğretmenim. Ailemle birlikte Güneydoğu illerini gezmek istedik. Tatili de bir fırsat bildik. Çocuğum hayvanat bahçesini görmeyi çok istiyordu. Gaziantep'e geldik ve geziyoruz. Burası oldukça geniş bir alan. Bütün hayvan çeşitlerini bir arada görebiliyoruz" diye konuştu.