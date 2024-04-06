https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/10-adayi-geride-birakarak-18-yasinda-muhtar-oldu-1082526293.html

10 adayı geride bırakarak 18 yaşında muhtar oldu

10 adayı geride bırakarak 18 yaşında muhtar oldu

Sputnik Türkiye

Kütahya'da 18 yaşında muhtar seçilen Samet Koyun, görevi selefinden devraldı. 11 adayın yarıştığı seçimlerde ipi en önde göğüsleyen Koyun "'Gençsin... 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T15:00+0300

2024-04-06T15:00+0300

2024-04-06T15:02+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

muhtar

istanbul

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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde rakiplerini geride bırakarak genç yaşta muhtar seçilen Samet Koyun, görevine başladı.İlçe merkezinin en büyük mahallesi olan Hisar Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtarlık için 11 aday yarıştı.Adaylardan 18 yaşındaki lise mezunu Samet Koyun, 160 oyla ipi en önde göğüsledi.Görevi seçime katılmayan önceki muhtar Cahit Demiröz'den devralan Koyun, gazetecilere, genç yaşı nedeniyle kimsenin kendisinin aday olacağına inanmadığını söyledi.'Ben Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşlardayım'Çok heyecanlı olduğunu belirten Koyun, şöyle konuştu:Demiröz ise mahallede 2009'dan itibaren 3 dönem muhtarlık yaptığını ifade etti.Samet Koyun'u cesaretinden dolayı kutlayan Demiröz, "Kendisine başarılar diliyorum. Ağabeyi olarak her zaman yardımcı olacağımı belirtmek isterim. Domaniç'e ve mahallemize hayırlı olsun." dedi.

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