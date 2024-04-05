https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/resmi-gazetede-yayimlandi-turkiyenin-yeni-abd-buyukelcisi-sedat-onal-oldu-1082483856.html
Atama kararları Resmi Gazete'de: Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi Sedat Önal oldu
Atama kararları Resmi Gazete'de: Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi Sedat Önal oldu
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ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı. Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız atandı. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T02:13+0300
2024-04-05T02:13+0300
2024-04-05T02:53+0300
sedat önal
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 ülkeye büyükelçi ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ne atama yaptı.Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği görevine Şubat 2023'ten beri Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevini yürüten Sedat Önal atandı. Erdoğan Önal'ın yerine Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ı atadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diğer büyükelçi atamaları şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1081821525.html
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sedat önal, resmi gazete, ahmet yıldız
sedat önal, resmi gazete, ahmet yıldız
Atama kararları Resmi Gazete'de: Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi Sedat Önal oldu
02:13 05.04.2024 (güncellendi: 02:53 05.04.2024)
ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı. Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 ülkeye büyükelçi ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ne atama yaptı.
Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği görevine Şubat 2023'ten beri Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevini yürüten Sedat Önal atandı.
Erdoğan Önal'ın yerine Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ı atadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diğer büyükelçi atamaları şöyle:
- Rifat Cem Örnekol, Gine
- Ahmet İhsan Kızıltan, Şili
- Beliz Celasin Rende, Gutemala
- Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan
- Naciye Gökçen Kaya, Kosta Rika
- Semih Lütfü Turgut, Sri Lanka
- Ahmet Ergin, Etvator Ginesi.