https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/resmi-gazetede-yayimlandi-turkiyenin-yeni-abd-buyukelcisi-sedat-onal-oldu-1082483856.html

Atama kararları Resmi Gazete'de: Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi Sedat Önal oldu

Atama kararları Resmi Gazete'de: Türkiye'nin yeni ABD Büyükelçisi Sedat Önal oldu

Sputnik Türkiye

ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı. Birleşmiş Milletler Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız atandı. 05.04.2024, Sputnik Türkiye

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sedat önal

türkiye

resmi gazete

ahmet yıldız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 ülkeye büyükelçi ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği'ne atama yaptı.Resmi Gazete'de Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre Türkiye'nin ABD Büyükelçiliği görevine Şubat 2023'ten beri Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevini yürüten Sedat Önal atandı. Erdoğan Önal'ın yerine Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ı atadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı diğer büyükelçi atamaları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240319/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1081821525.html

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