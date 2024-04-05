https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/yargitay-cumhuriyet-bassavcivekilligine-ridvan-gundogdu-yeniden-secildi-1082484293.html

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne Rıdvan Gündoğdu yeniden seçildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne Rıdvan Gündoğdu yeniden seçildi

Sputnik Türkiye

Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yeniden seçildi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T02:51+0300

2024-04-05T02:51+0300

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türkiye

yargıtay

rıdvan gündoğdu

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Seçme Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre Yargıtay üyesi Gündoğdu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanunu'nun 30'uncu ve 32'nci maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine seçildi.Rıdvan Gündoğdu kimdir?01.10.1968 tarihinde Keçiborlu'da doğmuştur. İzmir İmam Hatip Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra askerliğini Karabük'te bedelli olarak yapmıştır.Isparta hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Gündoğdu; sırasıyla Özalp/Van, Tuzlukçu/Akşehir, Köşk/Aydın, Kemer/Antalya, Urla/İzmir, Kadıköy/İstanbul ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerinde bulunmuştur.15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Yirminci Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, Cumhurbaşkanınca 04 Nisan 2020 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmıştır.

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