https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/ukrayna-zaporojye-nukleer-santraline-saldirdi-rusyadan-uyari-geldi-1082506929.html

Ukrayna Zaporojye Nükleer Santrali'ne saldırdı, Rusya'dan uyarı geldi

Ukrayna Zaporojye Nükleer Santrali'ne saldırdı, Rusya'dan uyarı geldi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusu, Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'nde bulunan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) İHA'larla saldırdı. Moskova, Kiev'i... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T18:06+0300

2024-04-05T18:06+0300

2024-04-05T18:06+0300

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Zaporojye NGS'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, son dönemde santralin bulunduğu bölgeye İHA'ların atıldığı belirtilerek "Özellikle bugün, Zaporojye NGS'nin kargo limanı ile 2 no'lu nitrojen-oksijen istasyonunun bulunduğu bölgelerin isabet aldığı tespit edildi. Bunun sonucunda kritik altyapıda herhangi bir hasar veya nükleer santral sistemlerinin işleyişinde herhangi bir aksama yaşanmadı" dendi.Saldırılara tepki olarak bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejimini bu tür girişimlerden uzak durması konusunda uyardı."Kiev'i ve Batılı patronlarını, Zaporojye NGS'ye saldırmaya veya santraldeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı uyarıyoruz" diyen Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (UAEA) santraldeki uzmanlarını Ukrayna'nın saldırılarını tespit etmek, bu tesisin işleyiş güvenliğine yönelik tehdidin gerçekten nereden doğduğunu net olarak belirlemek için kullanmaya davet etti.Avrupa'nın en büyük nükleer santraliDinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/abdden-ukraynaya-kotu-haber-washingtondaki-nato-zirvesinde-kieve-uyelik-daveti-yapilmayacak-1082501010.html

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