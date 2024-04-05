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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/ukrayna-zaporojye-nukleer-santraline-saldirdi-rusyadan-uyari-geldi-1082506929.html
Ukrayna Zaporojye Nükleer Santrali'ne saldırdı, Rusya'dan uyarı geldi
Ukrayna Zaporojye Nükleer Santrali'ne saldırdı, Rusya'dan uyarı geldi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu, Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'nde bulunan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) İHA'larla saldırdı. Moskova, Kiev'i... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T18:06+0300
2024-04-05T18:06+0300
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Zaporojye NGS'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, son dönemde santralin bulunduğu bölgeye İHA'ların atıldığı belirtilerek "Özellikle bugün, Zaporojye NGS'nin kargo limanı ile 2 no'lu nitrojen-oksijen istasyonunun bulunduğu bölgelerin isabet aldığı tespit edildi. Bunun sonucunda kritik altyapıda herhangi bir hasar veya nükleer santral sistemlerinin işleyişinde herhangi bir aksama yaşanmadı" dendi.Saldırılara tepki olarak bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejimini bu tür girişimlerden uzak durması konusunda uyardı."Kiev'i ve Batılı patronlarını, Zaporojye NGS'ye saldırmaya veya santraldeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı uyarıyoruz" diyen Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (UAEA) santraldeki uzmanlarını Ukrayna'nın saldırılarını tespit etmek, bu tesisin işleyiş güvenliğine yönelik tehdidin gerçekten nereden doğduğunu net olarak belirlemek için kullanmaya davet etti.Avrupa'nın en büyük nükleer santraliDinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda. Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/abdden-ukraynaya-kotu-haber-washingtondaki-nato-zirvesinde-kieve-uyelik-daveti-yapilmayacak-1082501010.html
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Ukrayna Zaporojye Nükleer Santrali'ne saldırdı, Rusya'dan uyarı geldi

18:06 05.04.2024
© Sputnik / Константин МихальчевскийZaporojye Nükleer Güç Santrali
Zaporojye Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Ukrayna ordusu, Rusya Federasyonu'na bağlı Zaporojye Bölgesi'nde bulunan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) İHA'larla saldırdı. Moskova, Kiev'i santraldeki durumu bozmaya yönelik girişimler konusunda uyardı.
Zaporojye NGS'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, son dönemde santralin bulunduğu bölgeye İHA'ların atıldığı belirtilerek "Özellikle bugün, Zaporojye NGS'nin kargo limanı ile 2 no'lu nitrojen-oksijen istasyonunun bulunduğu bölgelerin isabet aldığı tespit edildi. Bunun sonucunda kritik altyapıda herhangi bir hasar veya nükleer santral sistemlerinin işleyişinde herhangi bir aksama yaşanmadı" dendi.
Saldırılara tepki olarak bir açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejimini bu tür girişimlerden uzak durması konusunda uyardı.

"Kiev'i ve Batılı patronlarını, Zaporojye NGS'ye saldırmaya veya santraldeki durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı uyarıyoruz" diyen Zaharova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (UAEA) santraldeki uzmanlarını Ukrayna'nın saldırılarını tespit etmek, bu tesisin işleyiş güvenliğine yönelik tehdidin gerçekten nereden doğduğunu net olarak belirlemek için kullanmaya davet etti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.

Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.

Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor
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