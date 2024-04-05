https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/ukrayna-ordusu-ulkenin-ikinci-buyuk-kenti-harkovu-silahli-catismalara-hazirliyor-1082497880.html
Ukrayna ordusu, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'u silahlı çatışmalara hazırlıyor
Ukrayna ordusu, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'u silahlı çatışmalara hazırlıyor
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin'in danışmanı Yan Gagin, Ukrayna ordusunun Harkov kentini silahlı çatışmalara hazırladığını ve insanların... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T13:22+0300
2024-04-05T13:22+0300
2024-04-05T13:22+0300
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Rusya Federasyonu'na bağlı DHC'nin yetkili isimlerinden Yan Gagin, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ne komşu olan ve Ukrayna'nın ikinci büyük kenti durumundaki Harkov'da silahlı çatışmalar için hazırlık yapıldığını gördüklerini anlattı.Sputnik'e demeç veren Gagin, "Harkov Bölgesi'ne gelirsek, şu anda sivil halkın Harkov kentinden bir nevi göç ettiği görülüyor. Kentten ayrılıyorlar. Bu, şu anda orada hakim olan paniğe benziyor. Görünen o ki düşman, kenti birtakım silahlı çatışmalara hazırlıyor" ifadelerini kullandı.Gagin, Ukrayna ordusunun Harkov Bölgesi'nde Rusya'nın Belgorod Bölgesi'yle olan sınıra yakın noktada askeri birliklerine takviye yaptığının altını çizdi.Bununla beraber Gagin, Harkov Bölgesi sakinlerinin büyük bölümünün 'Nazi Zelenskiy rejiminden kurtulmayı beklediğini' de vurguladı.Rusya ordusu, son dönemde Harkov Bölgesi'nde yer alan Ukrayna mevzilerini vuruyor ve Kiev rejimine ait askeri tesisleri imha ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rus-ordu-birliklerinin-casov-yar-sehrinin-merkezine-yaklastigi-bildirildi-1082488285.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), yan gagin, belgorod
ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), yan gagin, belgorod
Ukrayna ordusu, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'u silahlı çatışmalara hazırlıyor
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin'in danışmanı Yan Gagin, Ukrayna ordusunun Harkov kentini silahlı çatışmalara hazırladığını ve insanların kentten kaçtığını ifade etti.
Rusya Federasyonu'na bağlı DHC'nin yetkili isimlerinden Yan Gagin, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ne komşu olan ve Ukrayna'nın ikinci büyük kenti durumundaki Harkov'da silahlı çatışmalar için hazırlık yapıldığını gördüklerini anlattı.
Sputnik'e demeç veren Gagin, "Harkov Bölgesi'ne gelirsek, şu anda sivil halkın Harkov kentinden bir nevi göç ettiği görülüyor. Kentten ayrılıyorlar. Bu, şu anda orada hakim olan paniğe benziyor. Görünen o ki düşman, kenti birtakım silahlı çatışmalara hazırlıyor" ifadelerini kullandı.
Gagin, Ukrayna ordusunun Harkov Bölgesi'nde Rusya'nın Belgorod Bölgesi'yle olan sınıra yakın noktada askeri birliklerine takviye yaptığının altını çizdi.
Bununla beraber Gagin, Harkov Bölgesi sakinlerinin büyük bölümünün 'Nazi Zelenskiy rejiminden kurtulmayı beklediğini' de vurguladı.
Rusya ordusu, son dönemde Harkov Bölgesi'nde yer alan Ukrayna mevzilerini vuruyor ve Kiev rejimine ait askeri tesisleri imha ediyor.