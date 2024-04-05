https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/ukrayna-ordusu-ulkenin-ikinci-buyuk-kenti-harkovu-silahli-catismalara-hazirliyor-1082497880.html

Ukrayna ordusu, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'u silahlı çatışmalara hazırlıyor

Ukrayna ordusu, ülkenin ikinci büyük kenti Harkov'u silahlı çatışmalara hazırlıyor

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin'in danışmanı Yan Gagin, Ukrayna ordusunun Harkov kentini silahlı çatışmalara hazırladığını ve insanların... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T13:22+0300

2024-04-05T13:22+0300

2024-04-05T13:22+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

harkov

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

yan gagin

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Rusya Federasyonu'na bağlı DHC'nin yetkili isimlerinden Yan Gagin, Rusya'nın Belgorod Bölgesi'ne komşu olan ve Ukrayna'nın ikinci büyük kenti durumundaki Harkov'da silahlı çatışmalar için hazırlık yapıldığını gördüklerini anlattı.Sputnik'e demeç veren Gagin, "Harkov Bölgesi'ne gelirsek, şu anda sivil halkın Harkov kentinden bir nevi göç ettiği görülüyor. Kentten ayrılıyorlar. Bu, şu anda orada hakim olan paniğe benziyor. Görünen o ki düşman, kenti birtakım silahlı çatışmalara hazırlıyor" ifadelerini kullandı.Gagin, Ukrayna ordusunun Harkov Bölgesi'nde Rusya'nın Belgorod Bölgesi'yle olan sınıra yakın noktada askeri birliklerine takviye yaptığının altını çizdi.Bununla beraber Gagin, Harkov Bölgesi sakinlerinin büyük bölümünün 'Nazi Zelenskiy rejiminden kurtulmayı beklediğini' de vurguladı.Rusya ordusu, son dönemde Harkov Bölgesi'nde yer alan Ukrayna mevzilerini vuruyor ve Kiev rejimine ait askeri tesisleri imha ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rus-ordu-birliklerinin-casov-yar-sehrinin-merkezine-yaklastigi-bildirildi-1082488285.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), yan gagin, belgorod