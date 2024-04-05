https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/turkiyede-31-martta-yapilan-yerel-secimler-rus-basininda-nasil-yanki-buldu-1082510425.html

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler Rus basınında nasıl yankı buldu?

Türkiye'de 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler Rus basınında nasıl yankı buldu?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 31 Mart’ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin sonuçlar Rusya'da da takip edildi; birçok Rus medya kaynağı, seçimlerle ilgili... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T19:29+0300

2024-04-05T19:29+0300

2024-04-05T19:29+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

cumhurbaşkanı

iktidar

rusya

akademisyen

recep tayyip erdoğan

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Rusya Ulusal Araştırma Üniversitesi İktisat Yüksek Okulu Dünya Ekonomisi ve Dünya Siyaseti Fakültesi Öğretim Görevlisi, ve aynı zamanda Rusya Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü Uzmanı Grigory Lukyanov, İsvetiya gazetesinde yayınlanan makalesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geçtiğimiz yıl yapılan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği başarının, dış politika gündeminin ustaca kullanılmasının yanı sıra siyasi seçkinlerin muazzam idari mali kaynaklarının sürece dahil edilmesiyle de bağlantılı olduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:Tarihçi ve siyaset bilimci Vadim Mingalev ise REN TV'ye verdiği demeçte, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) mevcut belediye başkanlarının kendilerini seçmenlerin gözünde kanıtladıklarını, yalnızca yerel düzeyde politikacı olarak değil, aynı zamanda bir sonraki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde potansiyel aday olarak görüldüklerine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:Deneyimli bir politikacı olan Erdoğan'ın Türkiye'deki durumu çok iyi anladığını ve ekibiyle birlikte gerekli tüm sonuçları çıkaracağını belirten Mingalev, “Erdoğan ve iktidar rejiminin kendi sonuçlarını çıkaracağını düşünüyorum. Öncelikle şüphesiz kötüleşen sosyo-ekonomik ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. ABD ve İngiltere, ekonomik ve mali açıdan Türkiye Cumhuriyeti üzerinde belli bir baskı yaratıyor. Liranın dolar ve euro karşısında düşmesinin nedeni de bu. Bu nedenle Türklerin sosyo-ekonomik durumu kötüleşiyor” dedi.Türkiye uzmanı İvan Starodubtsev de REN TV'ye değerlendirmesinde, Türkiye'nin büyük illerinde kazanan CHP'nin coğrafyasını genişlettiğini ve bu başarıyı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde zafere dönüştürmek isteyebileceğine dikkat çekti.‘Rossiyskaya Gazeta’ ise seçim sonuçlarına ilişkin analiz yazısında, iktidar partisinin gelecekteki seçim senaryoları açısından mevcut durumdan bir sonuç çıkarması gerekeceğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/ardahanda-yeniden-secim-karari-il-secim-kurulundan-dondu-chpli-faruk-demir-mazbatasini-alacak-1082509971.html

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ak parti, cumhurbaşkanı, iktidar, rusya, akademisyen, recep tayyip erdoğan