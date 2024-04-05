https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/ardahanda-yeniden-secim-karari-il-secim-kurulundan-dondu-chpli-faruk-demir-mazbatasini-alacak-1082509971.html
Ardahan'da yeniden seçim kararı İl Seçim Kurulundan döndü: CHP'li Faruk Demir mazbatasını alacak
Ardahan'da yeniden seçim kararı İl Seçim Kurulundan döndü: CHP'li Faruk Demir mazbatasını alacak
Sputnik Türkiye
Ardahan'da CHP'nin kazandığı ilçede seçimlerin yenilenmeyeceğini açıklandı. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T19:20+0300
2024-04-05T19:20+0300
2024-04-05T19:20+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ardahan
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
ilçe seçim kurulu
ilçe seçim kurulu
merkez ilçe seçim kurulu
faruk demir
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Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da AK Parti'nin itirazı sonucunda aldığı yeniden seçim kararı, İl Seçim Kurulu'nda son buldu.Ardahan İl Seçim Kurulu, verilen kararı değerlendirerek mazbatanın seçilen CHP’li Faruk Demir’e verilmesine hükmetti. Bu kararla birlikte Ardahan'da seçimlerin yenilenmeyeceği kesinleşti.CHP'nin adayı Faruk Demir, 5 bin 49 oy alarak seçimi kazanırken, AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oyda kalmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/sanliurfanin-halfeti-ilcesinde-secimler-yenilenecek-1082509651.html
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ardahan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, ilçe seçim kurulu, ilçe seçim kurulu, merkez ilçe seçim kurulu, faruk demir
ardahan, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, ilçe seçim kurulu, ilçe seçim kurulu, merkez ilçe seçim kurulu, faruk demir
Ardahan'da yeniden seçim kararı İl Seçim Kurulundan döndü: CHP'li Faruk Demir mazbatasını alacak
Ardahan'da CHP'nin kazandığı ilçede seçimlerin yenilenmeyeceğini açıklandı.
Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da AK Parti'nin itirazı sonucunda aldığı yeniden seçim kararı, İl Seçim Kurulu'nda son buldu.
Ardahan İl Seçim Kurulu, verilen kararı değerlendirerek mazbatanın seçilen CHP’li Faruk Demir’e verilmesine hükmetti. Bu kararla birlikte Ardahan'da seçimlerin yenilenmeyeceği kesinleşti.
CHP'nin adayı Faruk Demir, 5 bin 49 oy alarak seçimi kazanırken, AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oyda kalmıştı.