https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/ardahanda-yeniden-secim-karari-il-secim-kurulundan-dondu-chpli-faruk-demir-mazbatasini-alacak-1082509971.html

Ardahan'da yeniden seçim kararı İl Seçim Kurulundan döndü: CHP'li Faruk Demir mazbatasını alacak

Ardahan'da yeniden seçim kararı İl Seçim Kurulundan döndü: CHP'li Faruk Demir mazbatasını alacak

Sputnik Türkiye

Ardahan'da CHP'nin kazandığı ilçede seçimlerin yenilenmeyeceğini açıklandı. 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T19:20+0300

2024-04-05T19:20+0300

2024-04-05T19:20+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ardahan

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

ilçe seçim kurulu

ilçe seçim kurulu

merkez ilçe seçim kurulu

faruk demir

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Ardahan Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da AK Parti'nin itirazı sonucunda aldığı yeniden seçim kararı, İl Seçim Kurulu'nda son buldu.Ardahan İl Seçim Kurulu, verilen kararı değerlendirerek mazbatanın seçilen CHP’li Faruk Demir’e verilmesine hükmetti. Bu kararla birlikte Ardahan'da seçimlerin yenilenmeyeceği kesinleşti.CHP'nin adayı Faruk Demir, 5 bin 49 oy alarak seçimi kazanırken, AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oyda kalmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/sanliurfanin-halfeti-ilcesinde-secimler-yenilenecek-1082509651.html

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