https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/trabzonspor-fenerbahce-maci-sonrasi-tutuklanan-taraftarlar-tahliye-edildi-1082511294.html

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarlar tahliye edildi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarlar tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar nedeniyle tutuklanan 2 taraftar tahliye edildi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T20:13+0300

2024-04-05T20:13+0300

2024-04-05T20:13+0300

spor

trendyol süper lig

fenerbahçe

fenerbakçe

trabzon

trabzonspor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/12/1081798795_0:0:1770:997_1920x0_80_0_0_f462e89a1bd3efe5446c63cb055354ad.jpg

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan maçın ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Engin T. ve Oğuzhan B'nin avukatları, tahliyeleri için Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulundu.Cumhuriyet savcısı, Engin T. ve Oğuzhan B'yi tahliye talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.Hakimlik, sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.Savcılık, avukatların tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine Trabzon 5. Asliye Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.Savcılığın itirazını değerlendiren hakimlik, tutuklular Engin T. ve Oğuzhan B'nin tahliyesine karar verdi.Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.Tutuklu taraftarlardan Mahmut Halil K. sağlık durumu nedeniyle 26 Mart'ta, Hasan Ç. ve Kadir O. ise 3 Nisan'da Trabzon Nöbetçi 5. Asliye Ceza Hakimliğince serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/eski-futbolculardan-trabzonspor-fenerbahce-macinin-cezalarina-iliskin-degerlendirme-1082438013.html

trabzon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trendyol süper lig, fenerbahçe, fenerbakçe, trabzon, trabzonspor