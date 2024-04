Eski futbolculardan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarına ilişkin değerlendirme

"Taraftar, Batshuayi’nin o tekmesini yeseydi ağzı burnu dağılırdı. Batshuayi, belki o zaman ciddi bir ceza alabilirdi. Batshuayi’nin bu konuda şanslı olduğunu düşünüyorum. O şahıs gidip Fenerbahçeli oyunculara saldırdı. Koridordaki olayların da ortaya çıkması lazım. İsmail Kartal’ın dediğine göre soyunma odası koridorlarında oğluna saldıranlar oldu. Stadyumlardaki kameralar federasyona bağlı çalışan şirket tarafından idare ediliyor. Bütün görüntüler federasyonun elinde. Burada bir muamma var. Federasyon bu noktada bir açık verdi ve koridordaki olayları kapatmaya çalıştı. Milli takım arasından sonra artık Türk futbolseverlerin futbola geri dönmesi lazım. Futbola geri dönüldüğünde adaptasyonla beraber her şey normale dönecektir. Bu olayların bir şekilde tatlıya bağlanıp kapanması gerekiyor. Federasyon, her ok kendi üzerine çevrildiği için ne yapsa suçlu olacağını ve yanlış hareket edeceğini düşünüyor. Bir an evvel bu lig bitsin ve bu sezonu kapatalım artık. "