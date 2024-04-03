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Eski futbolculardan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarına ilişkin değerlendirme
Eski futbolculardan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarına ilişkin değerlendirme
Sputnik Türkiye
PFDK, Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verdi. Eski futbolcular Giray... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T19:38+0300
2024-04-03T19:38+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
trabzonspor
fenerbahçe
giray kaçar
can arat
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı. Buna göre Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verildi. Kurul, bordo-mavili takımın antrenörü Egemen Korkmaz'a bir maç ceza verirken, Osayi-Samuel'e ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.Bir dönem Trabzonspor forması giyen eski oyuncu Giray Kaçar ve bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Can Arat, PFDK cezalarını Spor Arena'dan Muhammet Duman'a değerlendirdi. 'Bence skandal bir karar'Giray Kaçar değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:'TFF, bu kararla beraber yanlışlarına bir yanlış daha ekledi'"Adaletsiz bir durum var" diyen Kaçar, değerlendirmesinin devamında şunları söyledi:'Fenerbahçe’nin net bir şekilde kollandığını düşünüyorum'TFF ve MHK’nın, kararları ortak aldıklarını düşündüğünü ifade eden Kaçar "Yanlış bir karar alındı. Kararı bu kadar bekletmeleri zaten ayrı bir yanlıştı. Alınan kararla beraber bunu tamamen skandala dönüştürdüler. Burada Fenerbahçe’nin net bir şekilde kollandığını düşünüyorum. Trabzonspor, yine mağdur edildi" dedi ve şunları ekledi:'Taraftarlara daha önce ceza verildiğini görmedim''Sezon sonuna kadar seyircisiz oynamaları gerekiyordu'Can Arat ise, değerlendirmelerinde, Trabzonspor'a verilen 6 maç seyircisiz oynama cezasını az bulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:'Federasyon, koridordaki olayları kapatmaya çalıştı"Michy Batshuayi’nin dönerek attığı tekme taraftara gelmediği için ceza almadı. Batshuayi, orada taraftarı ıskaladı" diye devam eden Arat, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/trabzonspora-6-mac-seyircisiz-oynama-cezasi-1082429341.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), trabzonspor, fenerbahçe, giray kaçar, can arat
türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), trabzonspor, fenerbahçe, giray kaçar, can arat

Eski futbolculardan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarına ilişkin değerlendirme

19:38 03.04.2024
© AA / Enes SansarTrabzonspor-Fenerbahçe maçı
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AA / Enes Sansar
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PFDK, Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verdi. Eski futbolcular Giray Kaçar ve Can Arat, PFDK cezalarını değerlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı.
Buna göre Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verildi. Kurul, bordo-mavili takımın antrenörü Egemen Korkmaz'a bir maç ceza verirken, Osayi-Samuel'e ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.
Bir dönem Trabzonspor forması giyen eski oyuncu Giray Kaçar ve bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Can Arat, PFDK cezalarını Spor Arena'dan Muhammet Duman'a değerlendirdi.

'Bence skandal bir karar'

Giray Kaçar değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
Bence skandal bir karar. Kesinlikle adaletli bir karar olduğunu düşünmüyorum. Bu kararla bundan sonraki süreç içerisinde de Bright Osayi-Samuel gibi başka oyuncuların da bu tarz müdahalelerde bulunabileceğine bir yol açıldığını düşünüyorum.

'TFF, bu kararla beraber yanlışlarına bir yanlış daha ekledi'

"Adaletsiz bir durum var" diyen Kaçar, değerlendirmesinin devamında şunları söyledi:
Türkiye Futbol Federasyonu, bence almış olduğu bu kararla beraber yanlışlarına bir yanlış daha ekledi. Trabzonspor, sahaya taraftar girdiğini zaten kabul ediyor ve gerekli cezayı istediklerini belirtiyorlar. Ama yerde yatan taraftarların kafasına atılan tekmeler de var. Fenerbahçeli oyuncuların kendisini koruması gibi bir durum söz konusu değil. Bright Osayi-Samuel, yumruğu vuruyor ve devam ediyor. Başka bir taraftara da vuruyor. Kesinlikle kabul edilebilir bir durum değil. Bright Osayi-Samuel’in şu ortamdan cezasız çıkması skandalın boyutunu daha da artırdı. Bana göre tarihi bir durum. Maalesef yine kötü ve kara bir karar alındı. Türk futbolu adına üzülüyorum. Bugün Trabzonspor, yarın Fenerbahçe şampiyon olur ama önemli olan burada adaleti sağlayabilmektir. İnsanların Türk futboluyla ilgili kafasındaki soru işaretlerini gidermeleri gerekiyordu.

'Fenerbahçe’nin net bir şekilde kollandığını düşünüyorum'

TFF ve MHK’nın, kararları ortak aldıklarını düşündüğünü ifade eden Kaçar "Yanlış bir karar alındı. Kararı bu kadar bekletmeleri zaten ayrı bir yanlıştı. Alınan kararla beraber bunu tamamen skandala dönüştürdüler. Burada Fenerbahçe’nin net bir şekilde kollandığını düşünüyorum. Trabzonspor, yine mağdur edildi" dedi ve şunları ekledi:

'Taraftarlara daha önce ceza verildiğini görmedim'

"Bu kadar ağır bir karar alındı. İçeride hala tutuklu taraftarlar var, onlara çok üzülüyorum. Taraftarlar, sahaya ilk defa Trabzon’da girmedi sonuçta. Taraftarlar, bundan önce de sahaya girdi. Ayrıca ben oynarken de girdi, ben de defalarca yaşadım. Taraftarlara daha önce ceza verildiğini görmedim. 2 hafta geçmesine rağmen hala cezaevinde taraftarın olduğu bir yerde Fenerbahçeli oyunculara ödül verir gibi ceza verilmesine ben gerçekten çok şaşırdım. Trabzonspor’un bir dönem kaptanlığını yapan eski oyuncusuyum ama gerçekten bir futbolsever olarak konuşuyorum. Taraftarın sahaya girmesi yanlış ama mesela Michy Batshuayi, taraftara dönerek tekme atıyor. Ceza listesinde adını bile görmedik. Michy Batshuayi, orada kesinlikle kendisini müdafaa etmiyor. Yanından koşarak giden taraftara dönerek tekme atıyor. Burada Michy Batshuayi’nin de mutlaka ceza alması gerekiyordu. Bu cezaları vermeyerek burada yine adaletsiz ortamın olduğunu herkesin gözüne soka soka göstermiş oldular. Skandal ve Fenerbahçe’nin resmen kollandığı bir karar.

'Sezon sonuna kadar seyircisiz oynamaları gerekiyordu'

Can Arat ise, değerlendirmelerinde, Trabzonspor'a verilen 6 maç seyircisiz oynama cezasını az bulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
Trabzonspor’a verilen 6 maç seyircisiz oynama cezası bana göre az. Sezon sonuna kadar seyircisiz oynamaları gerekiyordu. Futbolla yaşayıp futbolla kalkan Trabzonsporlu taraftarlarının, bu olayları bir daha yapmamaları için futboldan uzaklaştırmaları lazımdı. Hatta federasyon, Trabzonspor’un maçlarını başka bir şehirde oynatabilirdi. Trabzonspor, şu an zaten kafa olarak ligi bitirmiş durumda. O yüzden verilen ceza Trabzonspor’u hiçbir şekilde etkilemeyecek. Bu cezalar olmasaydı sinirlenen her taraftar sahaya atlayıp futbolcuya saldırırdı. Fenerbahçeli oyuncuların biraz sevinmeyi abarttıklarını düşünüyorum. Kaleci İrfan Can’ın tribüne doğru yaptığı ‘balık oltası’ hareketi aslında en büyük hataydı. Fenerbahçe’nin buradaki suçu bu. Sevinebilirsin ama bu tribüne doğru bu hareketi yapamazsın. Tribündeki seyircinin hiçbir şekilde sahaya atlama hakkı yok. Bu kesinlikle tasvip edilemez. Bright Osayi-Samuel’e ceza verilmemesini zaten bekliyorduk. Sahaya inen taraftar, Osayi-Samuel’e karşı gardını aldı. Osayi-Samuel, sahaya inen taraftara karşı kendini korudu.

'Federasyon, koridordaki olayları kapatmaya çalıştı

"Michy Batshuayi’nin dönerek attığı tekme taraftara gelmediği için ceza almadı. Batshuayi, orada taraftarı ıskaladı" diye devam eden Arat, şunları söyledi:
"Taraftar, Batshuayi’nin o tekmesini yeseydi ağzı burnu dağılırdı. Batshuayi, belki o zaman ciddi bir ceza alabilirdi. Batshuayi’nin bu konuda şanslı olduğunu düşünüyorum. O şahıs gidip Fenerbahçeli oyunculara saldırdı. Koridordaki olayların da ortaya çıkması lazım. İsmail Kartal’ın dediğine göre soyunma odası koridorlarında oğluna saldıranlar oldu. Stadyumlardaki kameralar federasyona bağlı çalışan şirket tarafından idare ediliyor. Bütün görüntüler federasyonun elinde. Burada bir muamma var. Federasyon bu noktada bir açık verdi ve koridordaki olayları kapatmaya çalıştı. Milli takım arasından sonra artık Türk futbolseverlerin futbola geri dönmesi lazım. Futbola geri dönüldüğünde adaptasyonla beraber her şey normale dönecektir. Bu olayların bir şekilde tatlıya bağlanıp kapanması gerekiyor. Federasyon, her ok kendi üzerine çevrildiği için ne yapsa suçlu olacağını ve yanlış hareket edeceğini düşünüyor. Bir an evvel bu lig bitsin ve bu sezonu kapatalım artık. "
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
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PFDK olaylı derbinin cezalarını açıkladı: Trabzonspor'a 6 maç seyircisiz oynama cezası
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