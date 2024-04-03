https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/eski-futbolculardan-trabzonspor-fenerbahce-macinin-cezalarina-iliskin-degerlendirme-1082438013.html

Eski futbolculardan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarına ilişkin değerlendirme

Eski futbolculardan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarına ilişkin değerlendirme

Sputnik Türkiye

PFDK, Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verdi. Eski futbolcular Giray... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T19:38+0300

2024-04-03T19:38+0300

2024-04-03T19:38+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

trabzonspor

fenerbahçe

giray kaçar

can arat

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı. Buna göre Trabzonspor'a iç sahada 6 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçeli Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a birer maç men cezası verildi. Kurul, bordo-mavili takımın antrenörü Egemen Korkmaz'a bir maç ceza verirken, Osayi-Samuel'e ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.Bir dönem Trabzonspor forması giyen eski oyuncu Giray Kaçar ve bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu Can Arat, PFDK cezalarını Spor Arena'dan Muhammet Duman'a değerlendirdi. 'Bence skandal bir karar'Giray Kaçar değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:'TFF, bu kararla beraber yanlışlarına bir yanlış daha ekledi'"Adaletsiz bir durum var" diyen Kaçar, değerlendirmesinin devamında şunları söyledi:'Fenerbahçe’nin net bir şekilde kollandığını düşünüyorum'TFF ve MHK’nın, kararları ortak aldıklarını düşündüğünü ifade eden Kaçar "Yanlış bir karar alındı. Kararı bu kadar bekletmeleri zaten ayrı bir yanlıştı. Alınan kararla beraber bunu tamamen skandala dönüştürdüler. Burada Fenerbahçe’nin net bir şekilde kollandığını düşünüyorum. Trabzonspor, yine mağdur edildi" dedi ve şunları ekledi:'Taraftarlara daha önce ceza verildiğini görmedim''Sezon sonuna kadar seyircisiz oynamaları gerekiyordu'Can Arat ise, değerlendirmelerinde, Trabzonspor'a verilen 6 maç seyircisiz oynama cezasını az bulduğunu ifade ederek, şunları söyledi:'Federasyon, koridordaki olayları kapatmaya çalıştı"Michy Batshuayi’nin dönerek attığı tekme taraftara gelmediği için ceza almadı. Batshuayi, orada taraftarı ıskaladı" diye devam eden Arat, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/trabzonspora-6-mac-seyircisiz-oynama-cezasi-1082429341.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), trabzonspor, fenerbahçe, giray kaçar, can arat