https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/tahkim-kurulu-olayli-trabzonspor-fenerbahce-maci-kararlarini-acikladi-1082514471.html

Tahkim Kurulu, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kararlarını açıkladı

Tahkim Kurulu, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kararlarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın 1'er maçlık cezalarını onarken, Trabzonspor'un 6 maçlık seyircisiz oynama... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T22:48+0300

2024-04-05T22:48+0300

2024-04-05T22:53+0300

savunma

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

tahkim kurulu

trabzonspor kulübü başkanı ahmet ağaoğlu

jayden oosterwolde

irfan can kahveci

irfan can eğribayat

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'a verilen 6 maç seyircisiz oynama cezasını 4 maça düşürdü.TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig mücadelesindeki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Trabzonspor'a verdiği 6 maç seyircisiz ve 3 milyon lira para cezasını, 4 maç seyircisiz ve 448 bin lira para cezasına indirdiği belirtildi.Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın cezalarını onandıKurulun, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a verilen 1 maç men cezasını ise onadığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/super-ligden-6-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1082511440.html

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Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, tahkim kurulu, trabzonspor kulübü başkanı ahmet ağaoğlu, jayden oosterwolde, irfan can kahveci, irfan can eğribayat