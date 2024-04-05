https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/tahkim-kurulu-olayli-trabzonspor-fenerbahce-maci-kararlarini-acikladi-1082514471.html
Tahkim Kurulu, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kararlarını açıkladı
Tahkim Kurulu, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kararlarını açıkladı
Sputnik Türkiye
Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın 1'er maçlık cezalarını onarken, Trabzonspor'un 6 maçlık seyircisiz oynama... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T22:48+0300
2024-04-05T22:48+0300
2024-04-05T22:53+0300
savunma
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
tahkim kurulu
trabzonspor kulübü başkanı ahmet ağaoğlu
jayden oosterwolde
irfan can kahveci
irfan can eğribayat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/12/1081782193_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_3eed2928eb238a83d80c09e0b4a3f980.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'a verilen 6 maç seyircisiz oynama cezasını 4 maça düşürdü.TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig mücadelesindeki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Trabzonspor'a verdiği 6 maç seyircisiz ve 3 milyon lira para cezasını, 4 maç seyircisiz ve 448 bin lira para cezasına indirdiği belirtildi.Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın cezalarını onandıKurulun, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a verilen 1 maç men cezasını ise onadığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/super-ligden-6-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1082511440.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/12/1081782193_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_98dbce22d98d3bfc1bbd7a7a1cdc0dd0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, tahkim kurulu, trabzonspor kulübü başkanı ahmet ağaoğlu, jayden oosterwolde, irfan can kahveci, irfan can eğribayat
türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, tahkim kurulu, trabzonspor kulübü başkanı ahmet ağaoğlu, jayden oosterwolde, irfan can kahveci, irfan can eğribayat
Tahkim Kurulu, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı kararlarını açıkladı
22:48 05.04.2024 (güncellendi: 22:53 05.04.2024)
Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli oyuncular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın 1'er maçlık cezalarını onarken, Trabzonspor'un 6 maçlık seyircisiz oynama cezasını ise 4 maça indirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor'a verilen 6 maç seyircisiz oynama cezasını 4 maça düşürdü.
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig mücadelesindeki saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Trabzonspor'a verdiği 6 maç seyircisiz ve 3 milyon lira para cezasını, 4 maç seyircisiz ve 448 bin lira para cezasına indirdiği belirtildi.
Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın cezalarını onandı
Kurulun, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'a verilen 1 maç men cezasını ise onadığı aktarıldı.