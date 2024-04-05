https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/super-ligden-6-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1082511440.html
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T21:03+0300
2024-04-05T21:03+0300
2024-04-05T21:03+0300
spor
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
trendyol süper lig
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor farklı gerekçelerle disipline verildi.Hukuk Müşavirliği ayrıca Trendyol 1. Lig'den Kocaelispor, Göztepe, Altay ve Erzurumspor ile Adanasporlu futbolcu Diakite ve Eyüpspor antrenörü Uğur Uçar'ı da disipline sevk etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/trabzonspor-fenerbahce-maci-sonrasi-tutuklanan-taraftarlar-tahliye-edildi-1082511294.html
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türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), trendyol süper lig
türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), trendyol süper lig
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor farklı gerekçelerle disipline verildi.
Hukuk Müşavirliği ayrıca Trendyol 1. Lig'den Kocaelispor, Göztepe, Altay ve Erzurumspor ile Adanasporlu futbolcu Diakite ve Eyüpspor antrenörü Uğur Uçar'ı da disipline sevk etti.