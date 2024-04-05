https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/super-ligden-6-kulup-pfdkya-sevk-edildi-1082511440.html

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 05.04.2024, Sputnik Türkiye

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2024-04-05T21:03+0300

spor

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

pfdk

profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)

trendyol süper lig

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bitexen Antalyaspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor farklı gerekçelerle disipline verildi.Hukuk Müşavirliği ayrıca Trendyol 1. Lig'den Kocaelispor, Göztepe, Altay ve Erzurumspor ile Adanasporlu futbolcu Diakite ve Eyüpspor antrenörü Uğur Uçar'ı da disipline sevk etti.

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türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), trendyol süper lig