https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/survivor-all-starda-beklenmedik-veda-buyuk-konustum-buyuk-patladim-1082484766.html
Survivor All Star'da beklenmedik veda: 'Büyük konuştum, büyük patladım'
Survivor All Star'da beklenmedik veda: 'Büyük konuştum, büyük patladım'
Sputnik Türkiye
Survivor All Star'da ilk eleme adayı Hakan Hatipoğlu, ikinci eleme adayı Sercan Yıldırım, üçüncü eleme adayı Yiğit Poyraz olmuştu. Son eleme adayı belli oldu. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T06:42+0300
2024-04-05T06:42+0300
2024-04-05T06:42+0300
yaşam
survivor
all star
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tv8
acun ılıcalı
ödül
veda
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Survivor'da ödül oyununda fark geldi. Düello öncesi yarışmacılar duygu ve düşüncelerini ifade etti. Zorlu düello sonucunda adaya veda eden yarışmacı belli oldu.Survivor All Star'ın ilk düello eşleşmesinde Sercan Yıldırım, Yiğit Poyraz'ı 5-0 mağlup etti. Özgür Tetik de, Hakan Hatipoğlu'na karşı 5-3 galip gelerek eleme potasından ismini sildirdi. Düellonun final eşleşmesinde Hakan ve Poyraz karşılaştı. Poyraz 5-3 yenilerek adaya veda etti. Takım arkadaşları gözyaşları içinde kaldı.Poyraz, "Beynim yanmış durumda. Algılayamıyorum şu an olup biteni. Hakan'ı tebrik ediyorum. Sercan bir kere beni darma duman etti. Mental olarak son bir aydır kötü dönemden geçiyordum. Toparlamaya çalışıyordum kendimi, kafamı buraya odaklamaya çalışıyordum. En son çare olarakta böyle bir ateşlenmeye, hırslanmaya, gerçek Survivor'ı, bu düelloyu tatmaya ihtiyacım vardı. Kendime olan güvenim tamdı ama olmadı. Büyük konuştum, büyük patladım" dedi.
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survivor, all star, tv, tv8, acun ılıcalı, ödül, veda
survivor, all star, tv, tv8, acun ılıcalı, ödül, veda
Survivor All Star'da beklenmedik veda: 'Büyük konuştum, büyük patladım'
Survivor All Star'da ilk eleme adayı Hakan Hatipoğlu, ikinci eleme adayı Sercan Yıldırım, üçüncü eleme adayı Yiğit Poyraz olmuştu. Son eleme adayı belli oldu.
Survivor'da ödül oyununda fark geldi. Düello öncesi yarışmacılar duygu ve düşüncelerini ifade etti. Zorlu düello sonucunda adaya veda eden yarışmacı belli oldu.
Survivor All Star'ın ilk düello eşleşmesinde Sercan Yıldırım, Yiğit Poyraz'ı 5-0 mağlup etti. Özgür Tetik de, Hakan Hatipoğlu'na karşı 5-3 galip gelerek eleme potasından ismini sildirdi. Düellonun final eşleşmesinde Hakan ve Poyraz karşılaştı. Poyraz 5-3 yenilerek adaya veda etti. Takım arkadaşları gözyaşları içinde kaldı.
Poyraz, "Beynim yanmış durumda. Algılayamıyorum şu an olup biteni. Hakan'ı tebrik ediyorum. Sercan bir kere beni darma duman etti. Mental olarak son bir aydır kötü dönemden geçiyordum. Toparlamaya çalışıyordum kendimi, kafamı buraya odaklamaya çalışıyordum. En son çare olarakta böyle bir ateşlenmeye, hırslanmaya, gerçek Survivor'ı, bu düelloyu tatmaya ihtiyacım vardı. Kendime olan güvenim tamdı ama olmadı. Büyük konuştum, büyük patladım" dedi.