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Şenol Güneş yeşil sahalara geri dönüyor
Şenol Güneş yeşil sahalara geri dönüyor
Sputnik Türkiye
Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Şenol Güneş, son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Yaklaşık 6 aydır boşta olan tecrübeli teknik... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T06:34+0300
2024-04-05T06:34+0300
spor
şenol güneş
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
güney kore
maç
transfer
teknik direktör
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Süper Lig'de başta Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş gibi takımları çalıştıran Şenol Güneş, adını taraftarların hafızasına kazıtmıştı.Beşiktaş'taki görevinden istifa ettikten sonra boşa çıkan ve bir süredir takım çalıştırmayan Şenol Güneş suskunluğunu bozdu. Güney Kore'de devlet televizyonuna konuşan Şenol Güneş'in kullandığı ifadeler ses getirdi.Güney Kore Milli Takımı ile adı geçen isimlerden biri olan Güneş, Kore'de çalışmaya sıcak baktığını söyledi. Şenol Güneş, "Seoul döneminde Güney Kore'de üç yıl yaşadım ve harika anılarla doluydu. Bu yüzden futbol kariyerimin son yıllarını Güney Kore ile bitirmek isterdim" ifadelerini kullandı.2007-2009 yılları arasında Güney Kore'de FV Seoul takımını çalıştırmıştıGüney Kore Futbol Federasyonu'nun henüz kendisi ile temasa geçmediğini söyleyen deneyimli teknik adam, "70 yaşımın üzerindeyim. İyi bir hayat yaşadım ve bunu iyi bir şekilde bitirmek isterim. Böyle bir meydan okumayı kabul ederim. Benim için bir şans olur" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'de FV Seoul takımını çalıştırmıştı.Neler olmuştu?Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Şenol Güneş, son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Yaklaşık 6 aydır boşta olan tecrübeli teknik adam siyah-beyazlı takım ile 2 sene üst üste kazandığı Süper Lig şampiyonluğu ile milyonların sevgisini kazanmıştı. O dönem siyah-beyazlılar ile yollarını ayıran Şenol Güneş, 32 maç süren bir A Milli Takım serüveni yaşamıştı. 2021 yılından beri takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam, Ekim 2022'de tekrardan Beşiktaş ile anlaşmıştı.Valerien Ismael'in ardından göreve gelen 71 yaşındaki isim 2023/24 sezonuna istediği gibi başlangıç yapamadı. Özellikle UEFA Konferans Ligi'nde alınan kötü sonuçlar, Şenol Güneş ile taraftarın arasındaki bağı kopartmıştı. 6 Ekim sabahı Beşiktaş ile tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in yollarını ayırdığı duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/tffden-fenerbahcenin-super-kupa-maci-icin-yaptigi-taleplere-ret-90-dakika-oynanmayacak-1082451852.html
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şenol güneş, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), güney kore, maç, transfer, teknik direktör
şenol güneş, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), güney kore, maç, transfer, teknik direktör

Şenol Güneş yeşil sahalara geri dönüyor

06:34 05.04.2024
© AAŞenol Güneş
Şenol Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AA
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Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Şenol Güneş, son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Yaklaşık 6 aydır boşta olan tecrübeli teknik adam çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş, görev almak istediği takımı açıkladı.
Süper Lig'de başta Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş gibi takımları çalıştıran Şenol Güneş, adını taraftarların hafızasına kazıtmıştı.
Beşiktaş'taki görevinden istifa ettikten sonra boşa çıkan ve bir süredir takım çalıştırmayan Şenol Güneş suskunluğunu bozdu. Güney Kore'de devlet televizyonuna konuşan Şenol Güneş'in kullandığı ifadeler ses getirdi.
Güney Kore Milli Takımı ile adı geçen isimlerden biri olan Güneş, Kore'de çalışmaya sıcak baktığını söyledi. Şenol Güneş, "Seoul döneminde Güney Kore'de üç yıl yaşadım ve harika anılarla doluydu. Bu yüzden futbol kariyerimin son yıllarını Güney Kore ile bitirmek isterdim" ifadelerini kullandı.

2007-2009 yılları arasında Güney Kore'de FV Seoul takımını çalıştırmıştı

Güney Kore Futbol Federasyonu'nun henüz kendisi ile temasa geçmediğini söyleyen deneyimli teknik adam, "70 yaşımın üzerindeyim. İyi bir hayat yaşadım ve bunu iyi bir şekilde bitirmek isterim. Böyle bir meydan okumayı kabul ederim. Benim için bir şans olur" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'de FV Seoul takımını çalıştırmıştı.

Neler olmuştu?

Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Şenol Güneş, son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Yaklaşık 6 aydır boşta olan tecrübeli teknik adam siyah-beyazlı takım ile 2 sene üst üste kazandığı Süper Lig şampiyonluğu ile milyonların sevgisini kazanmıştı.
O dönem siyah-beyazlılar ile yollarını ayıran Şenol Güneş, 32 maç süren bir A Milli Takım serüveni yaşamıştı. 2021 yılından beri takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam, Ekim 2022'de tekrardan Beşiktaş ile anlaşmıştı.
Valerien Ismael'in ardından göreve gelen 71 yaşındaki isim 2023/24 sezonuna istediği gibi başlangıç yapamadı. Özellikle UEFA Konferans Ligi'nde alınan kötü sonuçlar, Şenol Güneş ile taraftarın arasındaki bağı kopartmıştı. 6 Ekim sabahı Beşiktaş ile tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in yollarını ayırdığı duyurulmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
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