https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/-senol-gunes-yesil-sahalara-geri-donuyor-1082484589.html

Şenol Güneş yeşil sahalara geri dönüyor

Şenol Güneş yeşil sahalara geri dönüyor

Sputnik Türkiye

Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Şenol Güneş, son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Yaklaşık 6 aydır boşta olan tecrübeli teknik... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T06:34+0300

2024-04-05T06:34+0300

2024-04-05T06:34+0300

spor

şenol güneş

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

güney kore

maç

transfer

teknik direktör

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Süper Lig'de başta Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş gibi takımları çalıştıran Şenol Güneş, adını taraftarların hafızasına kazıtmıştı.Beşiktaş'taki görevinden istifa ettikten sonra boşa çıkan ve bir süredir takım çalıştırmayan Şenol Güneş suskunluğunu bozdu. Güney Kore'de devlet televizyonuna konuşan Şenol Güneş'in kullandığı ifadeler ses getirdi.Güney Kore Milli Takımı ile adı geçen isimlerden biri olan Güneş, Kore'de çalışmaya sıcak baktığını söyledi. Şenol Güneş, "Seoul döneminde Güney Kore'de üç yıl yaşadım ve harika anılarla doluydu. Bu yüzden futbol kariyerimin son yıllarını Güney Kore ile bitirmek isterdim" ifadelerini kullandı.2007-2009 yılları arasında Güney Kore'de FV Seoul takımını çalıştırmıştıGüney Kore Futbol Federasyonu'nun henüz kendisi ile temasa geçmediğini söyleyen deneyimli teknik adam, "70 yaşımın üzerindeyim. İyi bir hayat yaşadım ve bunu iyi bir şekilde bitirmek isterim. Böyle bir meydan okumayı kabul ederim. Benim için bir şans olur" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş, 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'de FV Seoul takımını çalıştırmıştı.Neler olmuştu?Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Şenol Güneş, son olarak Süper Lig'de Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Yaklaşık 6 aydır boşta olan tecrübeli teknik adam siyah-beyazlı takım ile 2 sene üst üste kazandığı Süper Lig şampiyonluğu ile milyonların sevgisini kazanmıştı. O dönem siyah-beyazlılar ile yollarını ayıran Şenol Güneş, 32 maç süren bir A Milli Takım serüveni yaşamıştı. 2021 yılından beri takım çalıştırmayan tecrübeli teknik adam, Ekim 2022'de tekrardan Beşiktaş ile anlaşmıştı.Valerien Ismael'in ardından göreve gelen 71 yaşındaki isim 2023/24 sezonuna istediği gibi başlangıç yapamadı. Özellikle UEFA Konferans Ligi'nde alınan kötü sonuçlar, Şenol Güneş ile taraftarın arasındaki bağı kopartmıştı. 6 Ekim sabahı Beşiktaş ile tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in yollarını ayırdığı duyurulmuştu.

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şenol güneş, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), güney kore, maç, transfer, teknik direktör