https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/polonya-nato-ulkeleri-ukraynada-ortak-misyon-kurmaya-karar-verdi-1082477116.html

Polonya: NATO ülkeleri Ukrayna’da ortak misyon kurmaya karar verdi

Polonya: NATO ülkeleri Ukrayna’da ortak misyon kurmaya karar verdi

Sputnik Türkiye

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, NATO ülkelerinin Ukrayna’da ortak bir misyon kurduklarını belirtti. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T20:21+0300

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Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Brüksel’de yaptığı konuşmada NATO ülkelerinin Ukrayna’da ortak bir misyon kurduklarını anlattı.Sikorski, “Bir NATO misyonu kurmaya karar verdik. Bu, savaşa gireceğimiz anlamına gelmiyor, ancak artık NATO’nun koordinasyon, eğitim, planlama imkanlarını Ukrayna’yı daha koordineli bir şekilde desteklemek için kullanabileceğimiz anlamına geliyor” diye konuştu.Polonyalı bakan, özellikle de bundan böyle Ukrayna birliklerinin Polonya’da daha aktif bir şekilde eğitileceğini de sözlerine ekledi.Sikorski, önceki gün Brüksel'de düzenlenen NATO dışişleri bakanları toplantısında Ukrayna’da askeri olmayan bir misyon kurulmasının planlandığını duyurmuştu. Polonyalı bakan, bunun ‘ittifak kaynaklarının Ukraynalıları eğitmek, ittifak lojistiğini veya sahip olduğu diğer ortak unsurları uygulamak için kullanılmasına’ olanak sağlayacağını ifade etmişti.Moskova daha önce birçok kez NATO ülkelerinin silah tedarik ederek ve Ukrayna askerlerini kendi topraklarında eğiterek uzun süredir çatışmanın doğrudan katılımcısı haline geldiğini açıklamıştı.

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