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Şişli'de 13 katlı binada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti
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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240402/en-genc-belediye-baskanlari-cankaya-belediyesine-31-yasinda-bodruma-30-yasinda-baskan-1082377291.html
En genç belediye başkanları: Çankaya Belediyesi'ne 31 yaşında, Bodrum'a 30 yaşında başkan
En genç belediye başkanları: Çankaya Belediyesi'ne 31 yaşında, Bodrum'a 30 yaşında başkan
Sputnik Türkiye
Resmi olmayan sonuçlara göre birçok genç aday da belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. 30'lu yaşlardaki başkanlarının 4'ü CHP'den ikisi AK Parti'den aday... 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T12:26+0300
2024-04-02T12:26+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
belediye başkanı
genç
çanakkale
zeynep çelik
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde rakiplerini geride bırakan Zeynep Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı ünvanını kazandı.22 yaşındaki Çelik, yerel seçimler bağımsız olarak girmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre Kalkım Beldesinin yeni Belediye Başkanı oldu.İstanbul'da 2 genç başkanResmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul'da 2 ilçe artık genç başkanlara emanet.Avcılar'da CHP'den seçilen Utku Caner Çaykara 1991 doğumlu. Belediye başkanlık yarışında AK Partili rakibini geçen Çaykara oyların yüzde 53'ünü aldı.Şadi Yazıcı'yı geride bıraktıYine CHP'den Tuzla Belediye Başkanlığına seçilen Eren Ali Bingöl de 1993 doğumlu.Eren Ali Bingöl, kesin olmayan sonuçlara göre AK Partili rakibi Şadi Yazıcı'yı geride bırakarak yarışın kazananı oldu. 31 yaşındaki Eren Ali Bingöl, gençleri yerel yönetimde daha fazla söz sahibi yapmayı amaçladığını söylemişti, gençlere yönelik istihdam projeleriyle de öne çıktıÇankaya'da yeni yüzAnkara'da da CHP'nin Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yüzde 65 oy oranıyla AK Partili rakibini geride bıraktı. Güner 31 yaşında belediye başkanı seçildi. Hüseyin Can Güner emekliler, gençler, ev hanımları, ve çalışan kadınlara yönelik 52 projesi ile seçmenden destek istemişti. 13 üniversiteye ev sahipliği yapan ve 300 bin öğrencinin ikamet ettiği Çankaya'da öğrenciler için hazırladığı projeler de destek buldu.Bodrum da değiştiBodrum Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Tamer Mandalinci 1994 doğumlu. 30 yaşındaki başkan, Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından oldu. Mandalinci kentteki köklü ailelerden birinin temsilcisi. Su, trafik ve çarpık yapılaşmaya yönelik projeleriyle dikkat çekti.Düzce'ye genç isimKesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına genç bir ismin oturduğu bir diğer yer ise Düzce'nin Yığılca ilçesi oldu. 32 yaşındaki Selami Savaş, AK Parti'den aday gösterilmişti, yüzde 36 oy alarak, en yakın rakibi Yeniden Refah Partisi'nin adayını geride bıraktı. Selami Savaş, Yığılca'nın yeni belediye başkanı seçildi.
https://sputniknews.com.tr/20240401/kadin-belediye-baskan-sayisi-artti-hangi-illeri-kadinlar-yonetecek-1082347980.html
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hüseyin can güner kimdir,en genç belediye başkanı 2024,cankaya belediye baskani,tamer madalinci,sinem dedetaş,çankaya belediye başkanı kim oldu,zeynep çelik kimdir,en genç belediye başkanı
hüseyin can güner kimdir,en genç belediye başkanı 2024,cankaya belediye baskani,tamer madalinci,sinem dedetaş,çankaya belediye başkanı kim oldu,zeynep çelik kimdir,en genç belediye başkanı

En genç belediye başkanları: Çankaya Belediyesi'ne 31 yaşında, Bodrum'a 30 yaşında başkan

12:26 02.04.2024
© AA / Evrim AydınHüseyin Can Güner
Hüseyin Can Güner - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
© AA / Evrim Aydın
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Resmi olmayan sonuçlara göre birçok genç aday da belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. 30'lu yaşlardaki başkanlarının 4'ü CHP'den ikisi AK Parti'den aday olmuştu. 22 yaşındaki Zeynep Çelik ise Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı seçildi.
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde rakiplerini geride bırakan Zeynep Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı ünvanını kazandı.
22 yaşındaki Çelik, yerel seçimler bağımsız olarak girmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre Kalkım Beldesinin yeni Belediye Başkanı oldu.

İstanbul'da 2 genç başkan

Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul'da 2 ilçe artık genç başkanlara emanet.

Avcılar'da CHP'den seçilen Utku Caner Çaykara 1991 doğumlu. Belediye başkanlık yarışında AK Partili rakibini geçen Çaykara oyların yüzde 53'ünü aldı.

Şadi Yazıcı'yı geride bıraktı

Yine CHP'den Tuzla Belediye Başkanlığına seçilen Eren Ali Bingöl de 1993 doğumlu.

Eren Ali Bingöl, kesin olmayan sonuçlara göre AK Partili rakibi Şadi Yazıcı'yı geride bırakarak yarışın kazananı oldu. 31 yaşındaki Eren Ali Bingöl, gençleri yerel yönetimde daha fazla söz sahibi yapmayı amaçladığını söylemişti, gençlere yönelik istihdam projeleriyle de öne çıktı

Çankaya'da yeni yüz

Ankara'da da CHP'nin Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, yüzde 65 oy oranıyla AK Partili rakibini geride bıraktı. Güner 31 yaşında belediye başkanı seçildi. Hüseyin Can Güner emekliler, gençler, ev hanımları, ve çalışan kadınlara yönelik 52 projesi ile seçmenden destek istemişti. 13 üniversiteye ev sahipliği yapan ve 300 bin öğrencinin ikamet ettiği Çankaya'da öğrenciler için hazırladığı projeler de destek buldu.

Bodrum da değişti

Bodrum Belediye Başkanlığına seçilen CHP'li Tamer Mandalinci 1994 doğumlu. 30 yaşındaki başkan, Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından oldu. Mandalinci kentteki köklü ailelerden birinin temsilcisi. Su, trafik ve çarpık yapılaşmaya yönelik projeleriyle dikkat çekti.

Düzce'ye genç isim

Kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığına genç bir ismin oturduğu bir diğer yer ise Düzce'nin Yığılca ilçesi oldu. 32 yaşındaki Selami Savaş, AK Parti'den aday gösterilmişti, yüzde 36 oy alarak, en yakın rakibi Yeniden Refah Partisi'nin adayını geride bıraktı. Selami Savaş, Yığılca'nın yeni belediye başkanı seçildi.
Kadın belediye başkan sayısı arttı: Hangi illeri kadınlar yönetecek? - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Kadın belediye başkan sayısı arttı: Hangi illeri kadınlar yönetecek?
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