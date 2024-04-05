https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rusya-savunma-bakanligindan-ozel-askeri-harekatin-son-bir-haftasina-iliskin-rapor-1082507264.html

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan özel askeri harekatın son bir haftasına ilişkin rapor

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan özel askeri harekatın son bir haftasına ilişkin rapor

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Mart-5 Nisan haftasında Ukrayna'nın enerji tesislerine ve savunma sanayi işletmelerine 39 grup atışı düzenlendiğini ve tüm... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T18:20+0300

2024-04-05T18:20+0300

2024-04-05T18:20+0300

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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatın son bir haftasındaki gelişmeleri bildiren Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rus petrol, gaz ve enerji sektöründeki tesislere zarar verme girişimlerine cevaben, Ukrayna'nın enerji tesislerine ve savunma sanayi işletmelerine, cephaneliklerine, yakıt depolarına, Ukraynalı ve yabancı askerlerin geçici konuşlanma noktalarına yüksek hassasiyetli, uzun menzilli, kara ve hava bazlı silahlar ve İHA'lar ile 39 grup atışı düzenlendiğini belirtti.Atışların hedeflere ulaştığını kaydeden bakanlık, belirlenen tüm tesislerin imha edildiğini vurguladı.Kupyansk yönünde bir haftada 10 karşı saldırı bastırılırken 270 Ukrayna askeri, 2 zırhlı araç ve 4 mühimmat deposu imha edildi. Donetsk yönünde püskürtülen 15 karşı saldırıda 2 bin 100'dan fazla düşman askeri etkisiz hale getirilirken 11 zırhlı araç yok edildi.Avdeyevka yönünde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Vodyabnoye köyünde kontrol sağlandı. 39 karşı saldırının bastırılması sonucunda 1695 asker, 3 tank, 15 zırhlı araç imha edildi. Güney Donetsk yönünde 760'dan fazla asker ölü olarak ele geçirildi, 8 tank, 2 zırhlı araç vuruldu.Herson yönünde son bir hafta 240'tan fazla Ukrayna askeri öldürüldü, ABD yapımı 2 M777 topçu sistemi imha edildi.Rus ordusu, 3 Su-25 taarruz uçağını, 5 S-300 hava savunma sistemi fırlatma rampasını, 2 Su-27 avcı uçağını ve 1 MiG-29 savaş uçağını yerle bir etti. Ayrıca 5 Hammer ve JDAM güdümlü hava bombası, 91 HIMARS, Vampire ve Uragan roketi ile 1119 İHA da imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/ukrayna-zaporojye-nukleer-santraline-saldirdi-rusyadan-uyari-geldi-1082506929.html

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