https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rusya-disisleri-bakanligi-abd-istihbarati-gazetecileri-ajan-olarak-kullanmaya-devam-ediyor-1082493175.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD istihbaratı gazetecileri ajan olarak kullanmaya devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD istihbaratı gazetecileri ajan olarak kullanmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD istihbarat teşkilatlarının ülke yasalarına aykırı olarak gazetecileri ajan olarak kullanmaya devam... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T11:45+0300

2024-04-05T11:45+0300

2024-04-05T11:45+0300

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abd

evan gershkovich

gazeteci

wall street journal (wsj)

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yabancı ajan

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ABD’li gazeteci Evan Gershkovich’in Rusya’da casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının birinci yılında, Wall Street Journal gazetesinin 29 Mart 2024 tarihli nüshası, sadece muhabirinin siyah beyaz fotoğrafı ve “Burada röportajı olabilirdi” ifadesini içeren boş manşetle çıktı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, sosyal medya paylaşımında, Wall Street Journal gazetesinin manşetine dikkat çekerek, “Amerikan gazetesi, ABD yasalarına aykırı olarak gazetecileri ajan olarak kullanmaya devam eden Amerikan istihbarat servislerine yönelik öfkesini bu şekilde ifade etmiş olabilir” yorumunda bulundu.Zaharova, “Evan Gershkovich, Kiev’deki neo-nazi rejiminin son aylarda Rus şehirlerine yönelik gerçekleştirdiği terör saldırıları hakkında yazabilirdi” ifadesini kullandıUkraynalı militanların ABD’li dahil gazetecilere de saldırdığını kaydeden Bakanlık Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 30 Mart 2023’te, Evan Gershkovich’in, ABD hükümeti adına casusluk yaptığı şüphesiyle Yekaterinburg’da gözaltına alındığını açıklamıştı. ABD vatandaşının, Rusya’nın savunma sanayisi işletmelerinden biriyle ilgili devlet sırrı oluşturan bilgi topladığını belirtilmişti.

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rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, abd, evan gershkovich, gazeteci, wall street journal (wsj), ajan, yabancı ajan