Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD istihbaratı gazetecileri ajan olarak kullanmaya devam ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İnşaatlarda kaza oranı Avrupa’nın 10 katı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
CHP'li Köseler: Beykoz halkının iskânlı alanlarda yaşama hakkı için mücadele edeceğiz
12:06
83 dk
HABER MASASI
Dem Parti Van'ı ikinci kez kazandı
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekada bir persona olmanın yarattığı hisler ve Radyo Sputnik'te yapay zeka kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: Erken seçimi gündeme getirmek yanlış olur
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘İsrail’in Şam’da İran’ı vurması kırılma noktası. Ortadoğu savaşı riski var’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
ÖZEL HABER
İstanbul'da yangın faciası: Yangınların hızla büyümesi nasıl engellenir?
17:46
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Ukrayna kansere yol açan ilacın denendiği test alanı haline geldi
18:15
4 dk
SESLİ HABER
Eski istihbaratçıdan kritik tarih açıklaması: Rejim düşüyor mu?
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus Uzman: İsrail, savaş çıkarmak istiyor
18:33
2 dk
ÖZEL HABER
Makine Mühendisi Gürdallar: Kâr hırsı eğlence merkezindeki yangının boyutunu artırdı
18:43
4 dk
SESLİ HABER
ABD Medyası: Havana Sendromunun arkasında Rusya var
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Seferberliğe tabi olan kişiler için alt yaş sınırı düşürüldü
19:15
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den silahlı çatışma tahmini
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD Deniz Piyadeleri subayı: Ukrayna lehine durum değişmeyecek
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Birleşmiş Milletler’e ‘seçime karışma girişimini kınayın’ çağrısı
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Nato Yetkilisi: Rusya'nın saldırı planladığına dair emare yok
19:51
2 dk
SESLİ HABER
'ABD, Zelenskiy'i uyarmıştı'
20:08
2 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Zelenskiy itirafı
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon yetkilisi: Ukrayna kaybedebilir
20:25
1 dk
SESLİ HABER
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı’ndan Rus atletlerle ilgili itiraf
20:31
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna kansere yol açan ilacın denendiği test alanı haline geldi
20:39
4 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat değerlendirdi: Bu Avrupa’daki durumu tamamen bozar
20:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gerçeklik Ötesi nedir?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Kuşaklar arası yoksulluk farkı artıyor
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
AB’nin Türk havayolu şirketine uçuş yasağı getirmesi sonrası Rusya'dan açıklama
11:23
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
SESLİ HABER
İsrail Genelkurmay Başkanı’ndan Gazze itirafı
11:44
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Mart ayında 25 kadın erkekler tarafından öldürüldü
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik, teröristlerin olası kripto cüzdanına ulaştı
15:07
3 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
SESLİ HABER
‘ABD, saldırıda şüpheli duruma düşme riskiyle karşı karşıya’
15:40
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD’nin çifte standartları norm haline geldi
15:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rusya-disisleri-bakanligi-abd-istihbarati-gazetecileri-ajan-olarak-kullanmaya-devam-ediyor-1082493175.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD istihbaratı gazetecileri ajan olarak kullanmaya devam ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD istihbaratı gazetecileri ajan olarak kullanmaya devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD istihbarat teşkilatlarının ülke yasalarına aykırı olarak gazetecileri ajan olarak kullanmaya devam... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T11:45+0300
2024-04-05T11:45+0300
dünya
rusya
rus dışişleri
rusya dışişleri bakanlığı
abd
evan gershkovich
gazeteci
wall street journal (wsj)
ajan
yabancı ajan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/07/1077136399_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_c9a6cb801cd9b9bf351e49d5745369c6.jpg
ABD’li gazeteci Evan Gershkovich’in Rusya’da casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının birinci yılında, Wall Street Journal gazetesinin 29 Mart 2024 tarihli nüshası, sadece muhabirinin siyah beyaz fotoğrafı ve “Burada röportajı olabilirdi” ifadesini içeren boş manşetle çıktı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, sosyal medya paylaşımında, Wall Street Journal gazetesinin manşetine dikkat çekerek, “Amerikan gazetesi, ABD yasalarına aykırı olarak gazetecileri ajan olarak kullanmaya devam eden Amerikan istihbarat servislerine yönelik öfkesini bu şekilde ifade etmiş olabilir” yorumunda bulundu.Zaharova, “Evan Gershkovich, Kiev’deki neo-nazi rejiminin son aylarda Rus şehirlerine yönelik gerçekleştirdiği terör saldırıları hakkında yazabilirdi” ifadesini kullandıUkraynalı militanların ABD’li dahil gazetecilere de saldırdığını kaydeden Bakanlık Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 30 Mart 2023’te, Evan Gershkovich’in, ABD hükümeti adına casusluk yaptığı şüphesiyle Yekaterinburg’da gözaltına alındığını açıklamıştı. ABD vatandaşının, Rusya’nın savunma sanayisi işletmelerinden biriyle ilgili devlet sırrı oluşturan bilgi topladığını belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/zaharova-ermenistan-karabag-konusundaki-kararlari-natonun-tesiri-altinda-aldi-1082417782.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/07/1077136399_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_b8aba9d12915357f298607351a90834e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, abd, evan gershkovich, gazeteci, wall street journal (wsj), ajan, yabancı ajan
rusya, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, abd, evan gershkovich, gazeteci, wall street journal (wsj), ajan, yabancı ajan

Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD istihbaratı gazetecileri ajan olarak kullanmaya devam ediyor

11:45 05.04.2024
© Sputnik / Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakanlığı binası
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD istihbarat teşkilatlarının ülke yasalarına aykırı olarak gazetecileri ajan olarak kullanmaya devam ettiğini belirtti.
ABD’li gazeteci Evan Gershkovich’in Rusya’da casusluk suçlamasıyla tutuklanmasının birinci yılında, Wall Street Journal gazetesinin 29 Mart 2024 tarihli nüshası, sadece muhabirinin siyah beyaz fotoğrafı ve “Burada röportajı olabilirdi” ifadesini içeren boş manşetle çıktı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, sosyal medya paylaşımında, Wall Street Journal gazetesinin manşetine dikkat çekerek, “Amerikan gazetesi, ABD yasalarına aykırı olarak gazetecileri ajan olarak kullanmaya devam eden Amerikan istihbarat servislerine yönelik öfkesini bu şekilde ifade etmiş olabilir” yorumunda bulundu.
Zaharova, “Evan Gershkovich, Kiev’deki neo-nazi rejiminin son aylarda Rus şehirlerine yönelik gerçekleştirdiği terör saldırıları hakkında yazabilirdi” ifadesini kullandı
Ukraynalı militanların ABD’li dahil gazetecilere de saldırdığını kaydeden Bakanlık Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:

Amerikalıların militanlara silah ve istihbarat tedarik ederek yarattığı sıcak noktadan iyi bir röportaj olmaz mıydı? Kiev rejiminin öldürdüğü tüm gazeteci meslektaşları hakkında büyük materyal yazabilirdi… Ama nedense Rusya’da çalıştığı tüm zaman boyunca bunları yazmadı. Casusluk yerine gazetecilik yapsaydı yazabilirdi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 30 Mart 2023’te, Evan Gershkovich’in, ABD hükümeti adına casusluk yaptığı şüphesiyle Yekaterinburg’da gözaltına alındığını açıklamıştı. ABD vatandaşının, Rusya’nın savunma sanayisi işletmelerinden biriyle ilgili devlet sırrı oluşturan bilgi topladığını belirtilmişti.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
DÜNYA
Zaharova: Ermenistan, Karabağ konusundaki kararları NATO'nun tesiri altında aldı
3 Nisan, 09:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала