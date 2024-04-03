https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/zaharova-ermenistan-karabag-konusundaki-kararlari-natonun-tesiri-altinda-aldi-1082417782.html

Zaharova: Ermenistan, Karabağ konusundaki kararları NATO'nun tesiri altında aldı

Zaharova: Ermenistan, Karabağ konusundaki kararları NATO'nun tesiri altında aldı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Moskova'nın bölgede tam ölçekli bir savaşın çıkmasını önlemek için her fırsatı defalarca kullandığını belirterek... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T09:52+0300

2024-04-03T09:52+0300

2024-04-03T09:53+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Karabağ'la ilgili aldığı kararları NATO'nun tesiri altında aldığını ve bölgedeki durumun kötüyeleşmesi esnasında Moskova ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Ermenistan'a yardım etmediği iddialarının 'yalan' olduğunu açıkladı.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zaharova, Batılı ülkelerin Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı resmen reddettiği konusunu öne çıkardığını belirterek, 'NATO diktesi altında' imzalanan belgelerde Dağlık Karabağ sakinlerinin haklarına hiçbir şekilde atıfta bulunulmadığını veya garanti altına alınmadığının altını çizdi.Zaharova yayında ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki yeni gerginliği, Erivan'ın AB, ABD ve İngiltere'nin bölgedeki ve ülkedeki durumu yıkıcı bir şekilde etkilemesine ne ölçüde izin vereceğine bağlı olduğunu belirtti.'Avrupa Birliği çökmekte olan bir yapı'Zaharova konuşmasında, Ermeni medeniyetinin Avrupa demokrasisinden önce gelen bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek Ermenistan'ın kendisini Avrupa Birliği ile ilişkilendirme kararını sorguladı.Zaharova ayrıca açıklamasında, "Şu anki Ermeni yetkililer, asırlık bir geçmişe sahip olan kadim Ermeni medeniyetini, bugün işleri açıkçası kötü olan Avrupa Birliği ile boşuna karşılaştırıyorlar" dedi.Zaharova konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Zaharova ayrıca Erivan'ın 'Batı'da kimsenin ciddi olarak konuşmadığı bir model' olarak görüldüğünü dile getirdi.Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne katılma kararını sorgulayan Zaharova, Avrupa Birliği'ni 'tam anlamıyla şekilsiz, korkak, çökmekte olan bir yapı' olarak tanımladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/zaharova-ermenistan-batinin-kafkasyadaki-tehlikeli-planlari-icin-bir-arac-haline-getiriliyor-1082157181.html

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