Zaharova: Ermenistan, Karabağ konusundaki kararları NATO'nun tesiri altında aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
CHP, nüfusun yüzde 64'ünü temsil eden şehirleri kazandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyaset Bilimci Dinçşahin: Seçmen sandığa olan inancını geri kazandı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ev sahiplerini beyanname vermeleri için uyardı.
13:31
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik yerel seçim sonuçlarını değerlendiriyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Halk, bu yeni ekonomi politikasını ve yönetimini beğenmedi ve sandıkta tepkisini gösterdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Birçok şiiri bestelenen Sabahattin Ali kimdir?
18:38
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/zaharova-ermenistan-karabag-konusundaki-kararlari-natonun-tesiri-altinda-aldi-1082417782.html
Zaharova: Ermenistan, Karabağ konusundaki kararları NATO'nun tesiri altında aldı
Zaharova: Ermenistan, Karabağ konusundaki kararları NATO'nun tesiri altında aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Moskova'nın bölgede tam ölçekli bir savaşın çıkmasını önlemek için her fırsatı defalarca kullandığını belirterek... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T09:52+0300
2024-04-03T09:53+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ermenistan
erivan
karabağ
nato
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/10/1081753810_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_94c4a7539d2628ad634b67db158c8538.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Karabağ'la ilgili aldığı kararları NATO'nun tesiri altında aldığını ve bölgedeki durumun kötüyeleşmesi esnasında Moskova ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Ermenistan'a yardım etmediği iddialarının 'yalan' olduğunu açıkladı.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zaharova, Batılı ülkelerin Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı resmen reddettiği konusunu öne çıkardığını belirterek, 'NATO diktesi altında' imzalanan belgelerde Dağlık Karabağ sakinlerinin haklarına hiçbir şekilde atıfta bulunulmadığını veya garanti altına alınmadığının altını çizdi.Zaharova yayında ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki yeni gerginliği, Erivan'ın AB, ABD ve İngiltere'nin bölgedeki ve ülkedeki durumu yıkıcı bir şekilde etkilemesine ne ölçüde izin vereceğine bağlı olduğunu belirtti.'Avrupa Birliği çökmekte olan bir yapı'Zaharova konuşmasında, Ermeni medeniyetinin Avrupa demokrasisinden önce gelen bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek Ermenistan'ın kendisini Avrupa Birliği ile ilişkilendirme kararını sorguladı.Zaharova ayrıca açıklamasında, "Şu anki Ermeni yetkililer, asırlık bir geçmişe sahip olan kadim Ermeni medeniyetini, bugün işleri açıkçası kötü olan Avrupa Birliği ile boşuna karşılaştırıyorlar" dedi.Zaharova konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Zaharova ayrıca Erivan'ın 'Batı'da kimsenin ciddi olarak konuşmadığı bir model' olarak görüldüğünü dile getirdi.Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne katılma kararını sorgulayan Zaharova, Avrupa Birliği'ni 'tam anlamıyla şekilsiz, korkak, çökmekte olan bir yapı' olarak tanımladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/zaharova-ermenistan-batinin-kafkasyadaki-tehlikeli-planlari-icin-bir-arac-haline-getiriliyor-1082157181.html
rusya
ermenistan
erivan
karabağ
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/10/1081753810_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_515604d6cd6fd5923c4947fae2ab3754.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ermenistan, erivan, karabağ, nato, avrupa birliği
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ermenistan, erivan, karabağ, nato, avrupa birliği

Zaharova: Ermenistan, Karabağ konusundaki kararları NATO'nun tesiri altında aldı

09:52 03.04.2024 (güncellendi: 09:53 03.04.2024)
© Sputnik / Сергей БобылевMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Moskova'nın bölgede tam ölçekli bir savaşın çıkmasını önlemek için her fırsatı defalarca kullandığını belirterek Erivan'ın Karabağ'la ilgili kararları NATO'nun etkisi altında aldığının altını çizdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın Karabağ'la ilgili aldığı kararları NATO'nun tesiri altında aldığını ve bölgedeki durumun kötüyeleşmesi esnasında Moskova ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün Ermenistan'a yardım etmediği iddialarının 'yalan' olduğunu açıkladı.
Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Bu fikri savunan ve yayan herkesi yalan söylemekle suçluyorum. Bu gerçek değil, bir yalan. Erivan bu kararı Batı ile istişareler sonucunda almıştır. Erivan'ın Karabağ konusunda aldığı kararlardan dolayı Rusya ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nü suçlama fikrini savunan ve yayan herkesi yalancılıkla suçluyorum.
Zaharova, Batılı ülkelerin Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı resmen reddettiği konusunu öne çıkardığını belirterek, 'NATO diktesi altında' imzalanan belgelerde Dağlık Karabağ sakinlerinin haklarına hiçbir şekilde atıfta bulunulmadığını veya garanti altına alınmadığının altını çizdi.
Zaharova yayında ayrıca Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki yeni gerginliği, Erivan'ın AB, ABD ve İngiltere'nin bölgedeki ve ülkedeki durumu yıkıcı bir şekilde etkilemesine ne ölçüde izin vereceğine bağlı olduğunu belirtti.

'Avrupa Birliği çökmekte olan bir yapı'

Zaharova konuşmasında, Ermeni medeniyetinin Avrupa demokrasisinden önce gelen bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek Ermenistan'ın kendisini Avrupa Birliği ile ilişkilendirme kararını sorguladı.
Zaharova ayrıca açıklamasında, "Şu anki Ermeni yetkililer, asırlık bir geçmişe sahip olan kadim Ermeni medeniyetini, bugün işleri açıkçası kötü olan Avrupa Birliği ile boşuna karşılaştırıyorlar" dedi.
Zaharova konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Bugünkü konuşmamızın özetini gördüm ve Ermenistan'ın resmi yapılarının temsilcilerinden birinin Ermenistan'ın Avrupa'nın demokratik ve diğer bazı değerlerinin taşıyıcısı olduğunu söylediği bir alıntı gördüm. Beni şaşırtan ne biliyor musunuz? Erivan'daki mevcut yetkililerin temsilcileri neden bu kadar ucuz hareketler yapıyorlar? Kültürüyle, tarihiyle, devletiyle eski Ermeni medeniyetini neden şu anda gerçekten çıkmazda olan Avrupa Birliği ile karşılaştırıyorlar? Avrupa demokrasisinden bahsederken tam da bundan bahsediyorlar. Ermenistan bir kültürdür, bir devlet yapısıdır ve devlet olmanın temelleri bin yıllara dayanmaktadır. Binlerce yıllık bir geçmişleri var.
Zaharova ayrıca Erivan'ın 'Batı'da kimsenin ciddi olarak konuşmadığı bir model' olarak görüldüğünü dile getirdi.
Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne katılma kararını sorgulayan Zaharova, Avrupa Birliği'ni 'tam anlamıyla şekilsiz, korkak, çökmekte olan bir yapı' olarak tanımladı.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
DÜNYA
Zaharova: Ermenistan, Batı'nın Kafkasya'daki tehlikeli planları için bir araç haline getiriliyor
28 Mart, 13:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала