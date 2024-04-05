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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/musk-ukraynanin-natoya-katilma-fikrini-degerlendirdi-nukleer-felaket-filmi-tam-da-boyle-basliyor-1082494441.html
Musk, Ukrayna’nın NATO’ya katılma fikrini değerlendirdi: Nükleer felaket filmi tam da böyle başlıyor
Musk, Ukrayna’nın NATO’ya katılma fikrini değerlendirdi: Nükleer felaket filmi tam da böyle başlıyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağı yönündeki sözlerini değerlendiren Elon Musk, nükleer kıyamet konulu filmlerin başındaki... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T12:01+0300
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Tesla ve SpaseX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, sahibi olduğu X platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi.Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki nükleer savaşı konu alan The Day After filminden bir sahneyi paylaşan Musk, “Nükleer kıyameti konu alan film tam da böyle başlıyor” ifadesini kullandı.'Ukrayna, NATO'ya üye olacak' Brüksel’de bulunan Blinken dünkü açıklamasında, Ukrayna’nın NATO’ya üye olacağını söylemişti. Bakan, Washington’daki 2024 NATO Zirvesi’nin Ukrayna’nın ittifaka katılması için bir köprü oluşturmaya yardımcı olacağını kaydetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Ukrayna'yı da kapsayacak şekilde genişlemesinin Rusya için doğrudan bir ulusal güvenlik tehdidi yaratacağını ve Moskova'nın Ukrayna'nın bağlantısızlık statüsünün yıllardır süren çatışmanın sona erdirilmesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rusya-disisleri-bakanligi-abd-istihbarati-gazetecileri-ajan-olarak-kullanmaya-devam-ediyor-1082493175.html
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ukrayna, nato, abd, üyelik, tam üyelik, üyelik süreci, üyelik müzakereleri, elon musk, twitter , antony blinken, rusya, vladimir putin
ukrayna, nato, abd, üyelik, tam üyelik, üyelik süreci, üyelik müzakereleri, elon musk, twitter , antony blinken, rusya, vladimir putin

Musk, Ukrayna’nın NATO’ya katılma fikrini değerlendirdi: Nükleer felaket filmi tam da böyle başlıyor

12:01 05.04.2024
© AP Photo / Toby MelvilleElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Toby Melville
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağı yönündeki sözlerini değerlendiren Elon Musk, nükleer kıyamet konulu filmlerin başındaki sahneleri anımsattı.
Tesla ve SpaseX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, sahibi olduğu X platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki nükleer savaşı konu alan The Day After filminden bir sahneyi paylaşan Musk, “Nükleer kıyameti konu alan film tam da böyle başlıyor” ifadesini kullandı.

'Ukrayna, NATO'ya üye olacak'

Brüksel’de bulunan Blinken dünkü açıklamasında, Ukrayna’nın NATO’ya üye olacağını söylemişti. Bakan, Washington’daki 2024 NATO Zirvesi’nin Ukrayna’nın ittifaka katılması için bir köprü oluşturmaya yardımcı olacağını kaydetmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Ukrayna'yı da kapsayacak şekilde genişlemesinin Rusya için doğrudan bir ulusal güvenlik tehdidi yaratacağını ve Moskova'nın Ukrayna'nın bağlantısızlık statüsünün yıllardır süren çatışmanın sona erdirilmesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulamıştı.
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