https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/musk-ukraynanin-natoya-katilma-fikrini-degerlendirdi-nukleer-felaket-filmi-tam-da-boyle-basliyor-1082494441.html

Musk, Ukrayna’nın NATO’ya katılma fikrini değerlendirdi: Nükleer felaket filmi tam da böyle başlıyor

Musk, Ukrayna’nın NATO’ya katılma fikrini değerlendirdi: Nükleer felaket filmi tam da böyle başlıyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağı yönündeki sözlerini değerlendiren Elon Musk, nükleer kıyamet konulu filmlerin başındaki... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T12:01+0300

2024-04-05T12:01+0300

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Tesla ve SpaseX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, sahibi olduğu X platformundan yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağı yönündeki sözlerini değerlendirdi.Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği arasındaki nükleer savaşı konu alan The Day After filminden bir sahneyi paylaşan Musk, “Nükleer kıyameti konu alan film tam da böyle başlıyor” ifadesini kullandı.'Ukrayna, NATO'ya üye olacak' Brüksel’de bulunan Blinken dünkü açıklamasında, Ukrayna’nın NATO’ya üye olacağını söylemişti. Bakan, Washington’daki 2024 NATO Zirvesi’nin Ukrayna’nın ittifaka katılması için bir köprü oluşturmaya yardımcı olacağını kaydetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Ukrayna'yı da kapsayacak şekilde genişlemesinin Rusya için doğrudan bir ulusal güvenlik tehdidi yaratacağını ve Moskova'nın Ukrayna'nın bağlantısızlık statüsünün yıllardır süren çatışmanın sona erdirilmesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rusya-disisleri-bakanligi-abd-istihbarati-gazetecileri-ajan-olarak-kullanmaya-devam-ediyor-1082493175.html

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