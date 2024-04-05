https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/lavrov-tacikistana-crocus-city-sorusturmasina-katkilarindan-dolayi-tesekkur-etti-1082483130.html

Lavrov, Tacikistan'a Crocus City soruşturmasına katkılarından dolayı teşekkür etti

Lavrov, Tacikistan'a Crocus City soruşturmasına katkılarından dolayı teşekkür etti

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Tacikistan yetkililerine Crocus City soruşturmasına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T01:50+0300

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dünya

sergey lavrov

rusya

tacikistan

crocus city hall

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus tarafının, Tacik yetkililere Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısının ardından verdikleri destek açıklamaları ve yürütülen soruşturmaya sağladıkları katkılarından dolayı minnettar olduğunu söyledi.Lavrov, “Bu zor zamanda verdikleri destek ve dayanışma için Tacikistan yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz. Trajedinin koşullarının araştırılmasında gösterilen hızlı yardım için teşekkür ederiz" dedi.Lavrov ayrıca, Crocus City’ye yönelik terör saldırısının ardından teröre ve onun yabancı sponsorlarına verilecek en iyi yanıtın, hem ikili formatta hem de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki (ŞİÖ) müttefiklerle işbirliğini daha da artırmak olacağını kaydetti.

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sergey lavrov, rusya, tacikistan, crocus city hall