https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/lavrov-tacikistana-crocus-city-sorusturmasina-katkilarindan-dolayi-tesekkur-etti-1082483130.html
Lavrov, Tacikistan'a Crocus City soruşturmasına katkılarından dolayı teşekkür etti
Lavrov, Tacikistan'a Crocus City soruşturmasına katkılarından dolayı teşekkür etti
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Tacikistan yetkililerine Crocus City soruşturmasına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T01:50+0300
2024-04-05T01:50+0300
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sergey lavrov
rusya
tacikistan
crocus city hall
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus tarafının, Tacik yetkililere Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısının ardından verdikleri destek açıklamaları ve yürütülen soruşturmaya sağladıkları katkılarından dolayı minnettar olduğunu söyledi.Lavrov, “Bu zor zamanda verdikleri destek ve dayanışma için Tacikistan yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz. Trajedinin koşullarının araştırılmasında gösterilen hızlı yardım için teşekkür ederiz" dedi.Lavrov ayrıca, Crocus City’ye yönelik terör saldırısının ardından teröre ve onun yabancı sponsorlarına verilecek en iyi yanıtın, hem ikili formatta hem de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki (ŞİÖ) müttefiklerle işbirliğini daha da artırmak olacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/lavrov-nato-uyeleri-sopa-ile-ukraynaya-yardim-etmeye-zorlaniyor-1082457190.html
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sergey lavrov, rusya, tacikistan, crocus city hall
sergey lavrov, rusya, tacikistan, crocus city hall
Lavrov, Tacikistan'a Crocus City soruşturmasına katkılarından dolayı teşekkür etti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Tacikistan yetkililerine Crocus City soruşturmasına sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus tarafının, Tacik yetkililere Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısının ardından verdikleri destek açıklamaları ve yürütülen soruşturmaya sağladıkları katkılarından dolayı minnettar olduğunu söyledi.
Lavrov, “Bu zor zamanda verdikleri destek ve dayanışma için Tacikistan yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz. Trajedinin koşullarının araştırılmasında gösterilen hızlı yardım için teşekkür ederiz" dedi.
Lavrov ayrıca, Crocus City’ye yönelik terör saldırısının ardından teröre ve onun yabancı sponsorlarına verilecek en iyi yanıtın, hem ikili formatta hem de Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü’ndeki (ŞİÖ) müttefiklerle işbirliğini daha da artırmak olacağını kaydetti.