Lavrov: NATO üyeleri 'sopa' ile Ukrayna'ya yardım etmeye zorlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO'nun üyeleri için Ukrayna'ya yardımı gönüllülükten zorunlu hale getirmek istediğini söyledi. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya askeri yardımı gönüllülükten zorunlu hale getirmek istenildiğini dile getirerek üye ülkelerin buna zorlandığını vurguladı.Lavrov, "Şimdiden Ukrayna'ya askeri yardımı NATO çatısı altında gönüllü askeri yardımdan zorunlu askeri yardıma dönüştürmek istiyorlar. Tüm NATO üyelerini sıkı bir sopa ile Kiev rejimine zorunlu finansman ve silah yardımına imza atmaya zorlamak istiyorlar" dedi.Lavrov bunun Ukrayna'nın Rusya ile savaşmaya devam edebilmesi için yapıldığının altını çizdi.'Odessa'daki trajediyi hiç kimse araştırmıyor'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Odessa'daki sendika binasında yaşanan trajediyle ilgili hiçbir soruşturma yapılmadığını, Avrupa Konseyi'nin bu konuyu kontrol altına alma girişiminin bile başarısız olduğunu tüm bu sebeplerden Konsey'in gücünün olmadığını dile getirdi.Lavrov Ukrayna meselesiyle ilgili bir yuvarlak masa toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna silahlı kuvvetlerinin sözde gönüllü taburlarının işlediği suçlar, Odessa'daki Sendika Evi'nde 48 kişinin diri diri yakıldığı korkunç sahne de dahil olmak üzere, hala soruşturulmadı. Hiçbir soruşturma yapılmadı, hepsi lafta kaldı" dediLavrov, 'itibarını hızla heba eden' Avrupa Konseyi'nin soruşturmanın kontrolünü ele geçirme girişiminin başarısız olduğunu da sözlerine ekleyere, "Kimse bu Avrupa Konseyi'ne hiçbir konuda yardım etmeyecekti ve kendisinin de güçsüz olduğu ortaya çıktı" dedi.'Ukrayna açıkça terörist bir devlet haline geldi'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın hem kendi ülkesinde hem de yurtdışında vatandaşlarını terörize eden bir terörist devlet haline geldiğini söyledi.Moskova'da akredite diplomatik misyon şefleriyle Ukrayna'daki duruma ilişkin yapılan yuvarlak masa toplantısında Lavrov, "Bugün Ukrayna'nın terörizmle ilgili argümanlarına geri dönecek olursak, Ukrayna'nın kendisi açıkça terörist bir devlet haline gelmiştir. On yıldır hem kendi ülkesinde hem de yurtdışında vatandaşlarını terörize ediyor" açıklamasında bulundu.'Ukrayna'nın insan haklarına riayet konusunda BM'ye rapor edecek bir şeyi yok'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın insan haklarına riayet konusunda Birleşmiş Milletler'e rapor edecek hiçbir şeyi olmadığını ve bu yüzden bu görevden kaçtıklarını söyledi.Lavrov açıklamasını şu cümlelerle devam ettirdi:'Crocus'taki terör saldırısında Ukrayna'nın izinin bulunduğu artık aşikar'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Crocus'taki terör saldırısında Ukrayna'nın izinin bulunduğunun artık aşikar hale geldiğini söyledi.Lavrov konuşmasında, "Bildiğiniz gibi bu terör saldırısı şu anda Soruşturma Komitesi, Başsavcılık ve diğer yetkili makamlar tarafından aktif bir şekilde soruşturuluyor. Özellikle de Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki diğer pek çok terör saldırısına karıştığından artık şüphe duyulmadığı için saldırıda Ukrayna'nın parmağı olduğu çok açık" açıklamasında bulundu.'Buça provokasyonu Kiev'in her şeyi yapabileceğini kanıtlıyor'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Buça'daki olaylarda mağdur olduğu iddia edilen kişilerin isimlerini vermeme kararının Kiev rejiminin müsamahakarlığını kanıtladığını söyledi.Lavrov konuşmasının bu kısmında, "BM Güvenlik Konseyi toplantısında ben de dahil olmak üzere defalarca Kiev rejimine en azından Buça'da cesetleri gösterildiği iddia edilen kişilerin isimlerini vermesi çağrısında bulunduk. Ayrıca doğrudan BM Genel Sekreteri'ne de yetkisini kullanması ve Kiev ile efendilerinin böyle bir liste vermesini sağlaması çağrısında bulundum. Hiç kimse bir şey yapmıyor. Bu, Kiev'deki rejimin her şeye izin verdiğinin ve bu izin vermenin patronları tarafından aktif bir şekilde istismar edildiğinin bir başka örneğidir" cümlelerinin altını çizdi.'Batılı ülkeleri, Küresel Güney'in görüşlerini dikkat almayacak'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin 'Zelenskiy barış formülü' sözde tartışmaları sırasında küresel Güney ülkelerinin görüşlerini dikkate almayacağını, sadece ufak tefek değişikliklerin mümkün olacağını ancak revizyonunun mümkün olmayacağını söyledi. Lavrov, Batılı ülkelerin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından önerilen ‘barış formülü’ ile ilgili müzakerelerde Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Arap Birliği dahil olmak üzere küresel Güney ülkelerinin görüşlerini dikkate almayacağını, sadece ufak tefek değişiklikleri kabul edebileceğini söylerken, “Tüm bu öneriler dinleniyor ama hiçbir şekilde dikkate alınmıyor. Ve dikkate alınmayacaktır. Bazı yüzeysel değişiklikler mümkün olsa da bir ültimatom olarak sunulan'Zelenskiy formülü'nün özü değişmedi” dedi.'BM Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı Kiev'in argümanlarını geçersiz kıldı'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nın kararının Kiev'in Donbass'taki askeri eylemleriyle ilgili argümanlarını geçersiz kıldığını söyledi.Lavrov açıklamasında, "Donbass'a yönelik terörizm suçlamalarının yanlış olduğunu söylüyorduk. Şimdi, umarım hepiniz belgeleri okumuşsunuzdur. bu durum BM Uluslararası Adalet Divanı tarafından Kiev'in Rusya Federasyonu'na karşı açtığı davaya ilişkin 31 Ocak 2024 tarihli bir kararla teyit edildi" dedi.Lavrov açıklamasında, BM Uluslararası Adalet Divanı Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyelerini terör örgütü olarak, Rusya Federasyonu'nu da terörizmin sponsoru olarak tanımayı reddettiğinin altını çizdi.'Batı'nın Rusya'ya karşı öne sürdüğü argümanların hiçbir mantığı yok'Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Rusya karşıtı argümanlarının hiçbir mantığı olmadığını ve Moskova'nın Ukrayna'daki durumla ilgili saklayacak hiçbir şeyi olmadığını söyledi.Lavrov konuşmasında, "Bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Batı'nın haklılığını kanıtlamak için hangi argümanları kullandığını bilmiyorum, Rusya'nın tüm ülkeleri fethedeceği dışında. Bunda hiçbir mantık yok. Bir süre önce, özel askeri operasyonun başlangıcında, hatta muhtemelen öncesinde, Batılı ideologlar şöyle diyordu: 'Ukrayna'yı NATO'ya kabul edelim, o zaman Rusya ona saldırmaya cesaret edemez, zira Rusya bir NATO ülkesine saldıramaz'" cümlelerine yer verdi.Bu tür açıklamaların da artık değiştiğine dikkat çeken Lavrov, "Ve şimdi ise şöyle diyorlar: 'Ukrayna kaybetmek üzere, Ukrayna'nın kaybetmesine izin veremeyiz, çünkü kaybeder kaybetmez Rusya hemen NATO'ya saldıracak.' Burada mantık nerede? Önce Rusya'nın NATO'ya asla sardırmayacağını varsayıyorlardı, şimdi ise herkesi Başkan Putin ve Rusya'nın niyetinin bu olduğuna ikna ediyorlar. Başkanımız zaten bu konuda 'tamamen saçmalık' yorumunda bulunmuştu" dedi.Macron'a Korsika özerkliği hatırlatmasıRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Korsika'ya özerklik verme sözünü nasıl yerine getireceğini izleyeceğini, Donbass sakinlerinin benzer taleplerinin Paris tarafından görmezden gelindiği gerçeğini dikkate alacaklarını söyledi.Lavrov, Ukrayna çözümüne ilişkin büyükelçiler yuvarlak masa toplantısında Minsk anlaşmalarının Donbass'ın küçük bir bölümü için özel bir statü, kendi dilini konuşma hakkı, kendi kolluk kuvvetlerine ve yerel polise sahip olma hakkı öngördüğünü hatırlattı.Lavrov konuşmasının bu kısmında şu cümleleri dile getirdi:

