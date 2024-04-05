https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/koc-holdingden-banka-satisi-iddialarina-iliskin-aciklama-1082497161.html
Koç Holding'den banka açıklaması: Kamuyu bilgilendirmeyi gerektirecek nitelikte bir gelişme yok
Koç Holding'den banka açıklaması: Kamuyu bilgilendirmeyi gerektirecek nitelikte bir gelişme yok
Sputnik Türkiye
Yapı Kredi'ye 'Körfez ülkelerinden olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktığına' dair ortaya çıkan haberlere ilişkin olarak Koç Holding açıklamada... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T13:10+0300
2024-04-05T13:10+0300
2024-04-05T13:13+0300
ekonomi
koç holding
banka
yapı kredi
körfez
körfez ülkeleri
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası First Abu Dhabi'nin Türkiye’de birden fazla bankanın sahipleriyle görüşme yaptığına dair haberler ortaya çıktı. FAB'ın 7.9 milyar dolar değerindeki Yapı Kredi'yi satın almak için görüşmeler de yapıldığı öne sürüldü.Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank Yapı Kredi'de hisse alımı için görüşmelerde bulunduğuna dair yabancı haber ajanslarında çıkan gelişmelere yönelik Koç Holding açıklama yaptı.Koç Holding'den açıklamaKoç Holding, satış görüşmelerinin her zaman yapılabilmekte olduğu belirtirken açıklama yapmayı gerektirecek gelişmenin olmadığı kaydetti.Koç Holding, Yapı Kredi'nin satılacağına dair çıkan haberlere yanıt verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklama yapan Koç Holding, alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olduğunu ancak kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte gelişme bulunmadığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220816/koc-holding-yilin-ilk-yarisinda-3859-milyar-lira-konsolide-gelir-elde-etti-1060010255.html
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koç holding, banka, yapı kredi, körfez, körfez ülkeleri
koç holding, banka, yapı kredi, körfez, körfez ülkeleri
Koç Holding'den banka açıklaması: Kamuyu bilgilendirmeyi gerektirecek nitelikte bir gelişme yok
13:10 05.04.2024 (güncellendi: 13:13 05.04.2024)
Yapı Kredi'ye 'Körfez ülkelerinden olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktığına' dair ortaya çıkan haberlere ilişkin olarak Koç Holding açıklamada bulundu. Koç Holding, kamuyu bilgilendirecek nitelikte gelişme olmadığını belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası First Abu Dhabi'nin Türkiye’de birden fazla bankanın sahipleriyle görüşme yaptığına dair haberler ortaya çıktı. FAB'ın 7.9 milyar dolar değerindeki Yapı Kredi'yi satın almak için görüşmeler de yapıldığı öne sürüldü.
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank Yapı Kredi'de hisse alımı için görüşmelerde bulunduğuna dair yabancı haber ajanslarında çıkan gelişmelere yönelik Koç Holding açıklama yaptı.
Koç Holding, satış görüşmelerinin her zaman yapılabilmekte olduğu belirtirken açıklama yapmayı gerektirecek gelişmenin olmadığı kaydetti.
Koç Holding, Yapı Kredi'nin satılacağına dair çıkan haberlere yanıt verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklama yapan Koç Holding, alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olduğunu ancak kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte gelişme bulunmadığını duyurdu.