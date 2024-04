https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/koc-holdingden-banka-satisi-iddialarina-iliskin-aciklama-1082497161.html

Koç Holding'den banka açıklaması: Kamuyu bilgilendirmeyi gerektirecek nitelikte bir gelişme yok

Koç Holding'den banka açıklaması: Kamuyu bilgilendirmeyi gerektirecek nitelikte bir gelişme yok

Sputnik Türkiye

Yapı Kredi'ye 'Körfez ülkelerinden olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden talip çıktığına' dair ortaya çıkan haberlere ilişkin olarak Koç Holding açıklamada... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T13:10+0300

2024-04-05T13:10+0300

2024-04-05T13:13+0300

ekonomi

koç holding

banka

yapı kredi

körfez

körfez ülkeleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104219/28/1042192815_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_344e37a0c9ae6707a95449d03923d4ec.jpg

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası First Abu Dhabi'nin Türkiye’de birden fazla bankanın sahipleriyle görüşme yaptığına dair haberler ortaya çıktı. FAB'ın 7.9 milyar dolar değerindeki Yapı Kredi'yi satın almak için görüşmeler de yapıldığı öne sürüldü.Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank Yapı Kredi'de hisse alımı için görüşmelerde bulunduğuna dair yabancı haber ajanslarında çıkan gelişmelere yönelik Koç Holding açıklama yaptı.Koç Holding'den açıklamaKoç Holding, satış görüşmelerinin her zaman yapılabilmekte olduğu belirtirken açıklama yapmayı gerektirecek gelişmenin olmadığı kaydetti.Koç Holding, Yapı Kredi'nin satılacağına dair çıkan haberlere yanıt verdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden açıklama yapan Koç Holding, alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olduğunu ancak kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte gelişme bulunmadığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220816/koc-holding-yilin-ilk-yarisinda-3859-milyar-lira-konsolide-gelir-elde-etti-1060010255.html

körfez

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

koç holding, banka, yapı kredi, körfez, körfez ülkeleri