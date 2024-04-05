https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/istanbuldaki-gece-kulubu-yanginina-iliskin-8-kisi-tutuklandi-1082506004.html
İstanbul'daki gece kulübü yangınına ilişkin 8 kişi tutuklandı
İstanbul'daki gece kulübü yangınına ilişkin 8 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş’ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 8 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T17:27+0300
2024-04-05T17:27+0300
2024-04-05T17:36+0300
türkiye
beşiktaş
yangın
son dakika
gece kulübü
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Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/29-kisiye-mezar-olan-yangindan-kurtulan-tek-isci-yasananlari-anlatti-insanlar-kacmayi-birakmisti-1082485492.html
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beşiktaş, yangın, son dakika, gece kulübü
beşiktaş, yangın, son dakika, gece kulübü
İstanbul'daki gece kulübü yangınına ilişkin 8 kişi tutuklandı
17:27 05.04.2024 (güncellendi: 17:36 05.04.2024)
Beşiktaş’ta tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangın sonucu 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada 8 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı.