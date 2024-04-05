https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/29-kisiye-mezar-olan-yangindan-kurtulan-tek-isci-yasananlari-anlatti-insanlar-kacmayi-birakmisti-1082485492.html

29 kişiye mezar olan yangından kurtulan tek işçi yaşananları anlattı: 'İnsanlar kaçmayı bırakmıştı'

29 kişiye mezar olan yangından kurtulan tek işçi yaşananları anlattı: 'İnsanlar kaçmayı bırakmıştı'

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Masquerade Club yangınında yaşamını yitiren 29 kişinin ardından, faciadan kurtulanların hikayeleri gün yüzüne çıkmaya devam... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T07:25+0300

2024-04-05T07:25+0300

2024-04-05T07:25+0300

türkiye

kaçma girişimi

alev almak

yangın

yangın söndürme

yangın söndürme tüpü

yangın alarmı

yangın felaketi

beşiktaş

gayrettepe

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Masquerade Club yangınında yaşamını yitirenlerden yedi kişi, dün memleketlerinde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Ancak, yangından kurtulanlarının hikayeleri, olayın boyutlarını ve yaşanan trajediyi daha net bir şekilde ortaya koyuyor.Ercan E.'nin ifadesi, yangın öncesindeki hazırlıksızlık ve yangın sırasındaki kaosun ne kadar büyük bir felakete yol açtığını gözler önüne seriyor. Yangınla ilgili detayların ortaya çıkmasıyla birlikte, olayın sorumlularıyla ilgili soruşturmanın da daha fazla önem kazandığı belirtiliyor.‘Mobilya kaplıyorduk’15 yıldır ustalık yaptığını, çalıştığı şirketin sahibinin olay sırasında vefat eden Ramazan Alpan’ın olduğunu söyleyen Ercan E., 20 Mart’tan itibaren mekanda tadilata başladıklarını belirterek şunları anlattı: Söndü diye, kaçmadılarİfadesinde, yangın tüpüyle alevlere doğru giden 17 yaşındaki Efe Demir’in yaşının küçük olması ve yangından zarar görmesini istemediği için elinden aldığını söyleyen Ercan E., “Yanımdakilere uzaklaşmasını söyledim. Yangın tüpünü ateşin üzerine sıkarak ateşi söndürdüm. Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığım birisi bana başka bir yangın tüpü verdi. Bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı. Bu sırada yangın bitme noktasına geldiği için insanlar kaçmayı bıraktı” dedi.‘Göz gözü görmüyordu’DJ kabininin arkasında çok şiddetli dumanların yükseldiğini söyleyen ve hastanede tedavisi süren Ercan E. ifadesinin devamında şunları anlattı: İtfaiyeye yardım ettiErcan E. kurtulmayı nasıl başardığını da aktardı:‘Sadece bir kapısı vardı’Gece kulübünün bulunduğu binada dükkan sahibi Muhittin Yartaşı, “Burası bir pasaj normalde arka kapısından kulübe giriş, müşterilerin girdiği bir kapı var. Bir de arkada mal kabul denilen kapı. Başka kapısı yok. Yangın çıkış merdiveni olma şansı yok zaten eksi 2. katta” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/fatih-portakal-canli-yayinda-tek-tek-acikladi-imamoglu-yerine-dusunulen-3-isim-kulagima-geldi-1082485059.html

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