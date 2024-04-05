https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/29-kisiye-mezar-olan-yangindan-kurtulan-tek-isci-yasananlari-anlatti-insanlar-kacmayi-birakmisti-1082485492.html
29 kişiye mezar olan yangından kurtulan tek işçi yaşananları anlattı: 'İnsanlar kaçmayı bırakmıştı'
29 kişiye mezar olan yangından kurtulan tek işçi yaşananları anlattı: 'İnsanlar kaçmayı bırakmıştı'
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Masquerade Club yangınında yaşamını yitiren 29 kişinin ardından, faciadan kurtulanların hikayeleri gün yüzüne çıkmaya devam... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T07:25+0300
2024-04-05T07:25+0300
2024-04-05T07:25+0300
türkiye
kaçma girişimi
alev almak
yangın
yangın söndürme
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
beşiktaş
gayrettepe
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Masquerade Club yangınında yaşamını yitirenlerden yedi kişi, dün memleketlerinde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Ancak, yangından kurtulanlarının hikayeleri, olayın boyutlarını ve yaşanan trajediyi daha net bir şekilde ortaya koyuyor.Ercan E.'nin ifadesi, yangın öncesindeki hazırlıksızlık ve yangın sırasındaki kaosun ne kadar büyük bir felakete yol açtığını gözler önüne seriyor. Yangınla ilgili detayların ortaya çıkmasıyla birlikte, olayın sorumlularıyla ilgili soruşturmanın da daha fazla önem kazandığı belirtiliyor.‘Mobilya kaplıyorduk’15 yıldır ustalık yaptığını, çalıştığı şirketin sahibinin olay sırasında vefat eden Ramazan Alpan’ın olduğunu söyleyen Ercan E., 20 Mart’tan itibaren mekanda tadilata başladıklarını belirterek şunları anlattı: Söndü diye, kaçmadılarİfadesinde, yangın tüpüyle alevlere doğru giden 17 yaşındaki Efe Demir’in yaşının küçük olması ve yangından zarar görmesini istemediği için elinden aldığını söyleyen Ercan E., “Yanımdakilere uzaklaşmasını söyledim. Yangın tüpünü ateşin üzerine sıkarak ateşi söndürdüm. Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığım birisi bana başka bir yangın tüpü verdi. Bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı. Bu sırada yangın bitme noktasına geldiği için insanlar kaçmayı bıraktı” dedi.‘Göz gözü görmüyordu’DJ kabininin arkasında çok şiddetli dumanların yükseldiğini söyleyen ve hastanede tedavisi süren Ercan E. ifadesinin devamında şunları anlattı: İtfaiyeye yardım ettiErcan E. kurtulmayı nasıl başardığını da aktardı:‘Sadece bir kapısı vardı’Gece kulübünün bulunduğu binada dükkan sahibi Muhittin Yartaşı, “Burası bir pasaj normalde arka kapısından kulübe giriş, müşterilerin girdiği bir kapı var. Bir de arkada mal kabul denilen kapı. Başka kapısı yok. Yangın çıkış merdiveni olma şansı yok zaten eksi 2. katta” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/fatih-portakal-canli-yayinda-tek-tek-acikladi-imamoglu-yerine-dusunulen-3-isim-kulagima-geldi-1082485059.html
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29 kişiye mezar olan yangından kurtulan tek işçi yaşananları anlattı: 'İnsanlar kaçmayı bırakmıştı'
İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Masquerade Club yangınında yaşamını yitiren 29 kişinin ardından, faciadan kurtulanların hikayeleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Yangından kurtulan ve olay yerinde müdahalede bulunan Ercan E.'nin ifadesi, faciayla ilgili önemli detayları ortaya koyuyor.
Masquerade Club yangınında yaşamını yitirenlerden yedi kişi, dün memleketlerinde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Ancak, yangından kurtulanlarının hikayeleri, olayın boyutlarını ve yaşanan trajediyi daha net bir şekilde ortaya koyuyor.
Ercan E.'nin ifadesi, yangın öncesindeki hazırlıksızlık ve yangın sırasındaki kaosun ne kadar büyük bir felakete yol açtığını gözler önüne seriyor. Yangınla ilgili detayların ortaya çıkmasıyla birlikte, olayın sorumlularıyla ilgili soruşturmanın da daha fazla önem kazandığı belirtiliyor.
15 yıldır ustalık yaptığını, çalıştığı şirketin sahibinin olay sırasında vefat eden Ramazan Alpan’ın olduğunu söyleyen Ercan E., 20 Mart’tan itibaren mekanda tadilata başladıklarını belirterek şunları anlattı:
“Mekânda locaları ve duvarları mobilya ile kaplıyorduk. Çalışmış olduğumuz yerin 10 metre arkasında kaynak işi yapan kişinin çalıştığı yerden bir anda alevler çıktığını gördük. Bu sırada ‘Yangın çıktı’ şeklinde bağrışmalar oldu.”
İfadesinde, yangın tüpüyle alevlere doğru giden 17 yaşındaki Efe Demir’in yaşının küçük olması ve yangından zarar görmesini istemediği için elinden aldığını söyleyen Ercan E., “Yanımdakilere uzaklaşmasını söyledim. Yangın tüpünü ateşin üzerine sıkarak ateşi söndürdüm. Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığım birisi bana başka bir yangın tüpü verdi. Bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı. Bu sırada yangın bitme noktasına geldiği için insanlar kaçmayı bıraktı” dedi.
DJ kabininin arkasında çok şiddetli dumanların yükseldiğini söyleyen ve hastanede tedavisi süren Ercan E. ifadesinin devamında şunları anlattı:
“O esnada elektrikler kesildi. Kaos ortamı olmaya başladı. İnsanlar bağırmaya başladı. İçerisi karanlık oldu, göz gözü görmüyordu. Ben kendi çabam ile koşarak tuvaletlere doğru gittim. Orada bir koridora girdim. Fazla duman yoktu. Ardından yoğun şekilde duman gelmeye başladı. Ayakta dumanın beni daha fazla etkilediğini anladım ve yere yatarak yerde sürünmeye başladım.”
Ercan E. kurtulmayı nasıl başardığını da aktardı:
“Koridordan sürünerek geçerek vestiyer kısmı bölümünden koşarak kendimi dışarıya attım. Dışarıya çıktığımda arkadaşlarımı aradım. İçeride kaldıklarını anlayınca itfaiyenin yanına gittim. Mahsur kalan işçilerin yerlerini göstermek için itfaiye ekibiyle içeri girdim, yerlerini gösterdikten sonra çıkarıldım.”
‘Sadece bir kapısı vardı’
Gece kulübünün bulunduğu binada dükkan sahibi Muhittin Yartaşı, “Burası bir pasaj normalde arka kapısından kulübe giriş, müşterilerin girdiği bir kapı var. Bir de arkada mal kabul denilen kapı. Başka kapısı yok. Yangın çıkış merdiveni olma şansı yok zaten eksi 2. katta” dedi.