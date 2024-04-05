https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/istanbulda-ramazan-bayraminda-toplu-ulasim-ucretsiz-olacak-1082502376.html

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak. 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T15:23+0300

2024-04-05T15:23+0300

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yaşam

ibb

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, belediye, bayram tatilinin güvenli ve huzurlu geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.Ramazan Bayramı'nı kapsayan 10-12 Nisan'da, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak.Bayramda ayrıca İETT, gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek.Metro İstanbul'da seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00-00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.12 Nisan cuma günü, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.Şehir Hatları'nda ise sefer tarifesinde yer alan "Pazar/Resmi Tatil" günleri tarifesi uygulanacak. İBB Deniz Taksiler 7/24 hizmet vermeye devam edecek.

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