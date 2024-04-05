https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/istanbulda-ramazan-bayraminda-toplu-ulasim-ucretsiz-olacak-1082502376.html
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T15:23+0300
2024-04-05T15:23+0300
2024-04-05T15:23+0300
yaşam
ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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tatil
ulaşım
istanbul
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ücretsiz ulaşım
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, belediye, bayram tatilinin güvenli ve huzurlu geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.Ramazan Bayramı'nı kapsayan 10-12 Nisan'da, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak.Bayramda ayrıca İETT, gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek.Metro İstanbul'da seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00-00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.12 Nisan cuma günü, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.Şehir Hatları'nda ise sefer tarifesinde yer alan "Pazar/Resmi Tatil" günleri tarifesi uygulanacak. İBB Deniz Taksiler 7/24 hizmet vermeye devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/5-ege-adasina-kapida-vize-donemi-basladi-hangi-belgeler-gerekiyor-1082500339.html
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bayramda ulaşım ücretsiz mi,istanbul bayramda ulaşım ücretsiz mi,ücretsiz ulaşım,istanbul metro
bayramda ulaşım ücretsiz mi,istanbul bayramda ulaşım ücretsiz mi,ücretsiz ulaşım,istanbul metro
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz olacak
İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, belediye, bayram tatilinin güvenli ve huzurlu geçirebilmesi için hazırlıklarını tamamladı.
Ramazan Bayramı'nı kapsayan 10-12 Nisan'da, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri belediyeye bağlı toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanacak.
Bayramda ayrıca İETT, gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek.
Metro İstanbul'da seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00-00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
12 Nisan cuma günü, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.
Şehir Hatları'nda ise sefer tarifesinde yer alan "Pazar/Resmi Tatil" günleri tarifesi uygulanacak. İBB Deniz Taksiler 7/24 hizmet vermeye devam edecek.