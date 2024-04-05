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İstanbul, Ankara ve İzmir kararı Resmi Gazete'de: Bayram tatilinde toplu taşıma ücretsiz mi?
İstanbul, Ankara ve İzmir kararı Resmi Gazete'de: Bayram tatilinde toplu taşıma ücretsiz mi?
Sputnik Türkiye
Bayram tatili yaklaşırken, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde toplu taşıma kullanımını teşvik etmek adına önemli bir adım atıldı. Resmi Gazete'de... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T08:31+0300
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Bayram tatili nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 6 Nisan 2024 Cumartesi saat 00.00’dan 15 Nisan 2024 Pazartesi saat 07.00’ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden vatandaşlar ücretsiz faydalanabilecek.Ayrıca 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00’dan 12 Nisan Cuma günü saat 00.00’a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
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bayramda otobüsler ücretsiz mi 2024, bayramda otoban ücretsiz mi, bayramda metrobüs ücretsiz mi, bayramda metro kaça kadar açık, bayramda metro ücretsiz mi 2024, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, resmi gazete, resmi gazete 2024, resmi gazete ilan, resmi gazete atama, resmi gazete 5 nisan
bayramda otobüsler ücretsiz mi 2024, bayramda otoban ücretsiz mi, bayramda metrobüs ücretsiz mi, bayramda metro kaça kadar açık, bayramda metro ücretsiz mi 2024, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2024, bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, resmi gazete, resmi gazete 2024, resmi gazete ilan, resmi gazete atama, resmi gazete 5 nisan

İstanbul, Ankara ve İzmir kararı Resmi Gazete'de: Bayram tatilinde toplu taşıma ücretsiz mi?

08:31 05.04.2024 (güncellendi: 08:40 05.04.2024)
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Toplu taşıma - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AA
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Bayram tatili yaklaşırken, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde toplu taşıma kullanımını teşvik etmek adına önemli bir adım atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, belirli toplu taşıma araçlarının belirli tarihlerde ücretsiz olacağı duyuruldu.
Bayram tatili nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 6 Nisan 2024 Cumartesi saat 00.00’dan 15 Nisan 2024 Pazartesi saat 07.00’ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden vatandaşlar ücretsiz faydalanabilecek.
Ayrıca 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00’dan 12 Nisan Cuma günü saat 00.00’a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.
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