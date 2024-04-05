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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/israil-polisinden-mescid-i-aksada-sabah-namazi-kilan-muslumanlara-goz-yasartici-gaz-1082497461.html
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da sabah namazı kılan Müslümanlara göz yaşartıcı gaz
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da sabah namazı kılan Müslümanlara göz yaşartıcı gaz
Sputnik Türkiye
İsrail polisi, sabah namazının ardından slogan atıldığı iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusuna İHA'yla göz yaşartıcı gaz fırlattı. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T13:16+0300
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israil- filistin çatışması
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Ramazan ayının son cuma gününde on binlerce Müslüman, sabah namazını kılmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti.Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Aksa'da 65 bin kişi sabah namazını kıldı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, sabah namazının ardından bir grup, Mescid-i Aksa içinde "Kanımızla, canımızla sana geliyoruz Aksa" sloganları attı. İsrail polisine ait bir İHA, bu bölüme havadan göz yaşartıcı gaz attı. Mescid-i Aksa'da bulunan onlarca kişi gazdan etkilendi, bölgede kısa süreli arbede yaşandı.İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, 4'ü Doğu Kudüs'te yaşayan kalıcı oturum statüsüne sahip, 4'ü de İsrail vatandaşı olmak toplam 8 Filistinlinin 'Hamas lehine slogan attığı ve kışkırtıcılık yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.İsrail polisi, Ramazan ayının son cuma gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 600 polis konuşlandırılacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/bidendan-netanyahuya-gazzedeki-sivilleri-koruyun-yoksa-abd-politikasi-degisecek-1082492882.html
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mescid-i aksa, israil polisi, israil, israil-filistin, cuma namazı, sabah namazı, kudüs
mescid-i aksa, israil polisi, israil, israil-filistin, cuma namazı, sabah namazı, kudüs

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da sabah namazı kılan Müslümanlara göz yaşartıcı gaz

13:16 05.04.2024
© AA / Mohammad HamadMescid-i Aksa
Mescid-i Aksa - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AA / Mohammad Hamad
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İsrail polisi, sabah namazının ardından slogan atıldığı iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusuna İHA'yla göz yaşartıcı gaz fırlattı.
Ramazan ayının son cuma gününde on binlerce Müslüman, sabah namazını kılmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Aksa'da 65 bin kişi sabah namazını kıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, sabah namazının ardından bir grup, Mescid-i Aksa içinde "Kanımızla, canımızla sana geliyoruz Aksa" sloganları attı. İsrail polisine ait bir İHA, bu bölüme havadan göz yaşartıcı gaz attı. Mescid-i Aksa'da bulunan onlarca kişi gazdan etkilendi, bölgede kısa süreli arbede yaşandı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, 4'ü Doğu Kudüs'te yaşayan kalıcı oturum statüsüne sahip, 4'ü de İsrail vatandaşı olmak toplam 8 Filistinlinin 'Hamas lehine slogan attığı ve kışkırtıcılık yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail polisi, Ramazan ayının son cuma gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 600 polis konuşlandırılacağını duyurmuştu.
Joe Biden, Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
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