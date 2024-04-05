https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/32-yillik-anlasmadan-cekildi-turkiye-konvansiyonel-silah-uretimini-diger-devletlerle-paylasmayacak-1082492761.html
32 yıllık anlaşmadan çekildi: Türkiye, konvansiyonel silah üretimini diğer devletlerle paylaşmayacak
32 yıllık anlaşmadan çekildi: Türkiye, konvansiyonel silah üretimini diğer devletlerle paylaşmayacak
Sputnik Türkiye
Türkiye, 1990 yılında Paris'te imzalanan ve ülkelerin konvansiyonel silah üretimini birbirlerine bildirmelerini sağlayan antlaşma çekildi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T11:34+0300
2024-04-05T11:34+0300
2024-04-05T11:35+0300
politika
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5 Nisan'da yayınlanan Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, Türkiye ülkelerin birbirlerine konvansiyonel silah üretimini bildirmeye yarayan ve 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması' olarak bilinen antlaşmadan çekildi. 1990 yılında Paris'te imzalanan anlaşmaya göre ülkeler, ürettiği belli başlı konvansiyonel (nükleer ve kimyasal silahlar dışında kalan ve her orduda kullanılan silah türü) silahları kaç adet ürettiğini taraflar ile paylaşmak zorundaydı. Ayrıca belli başlı silahlara da üretim sınırı konulmuş ve her ülke belli seviyede silah üretme yetkisine sahipti. Anlaşmanın uyarlanmış hali olarak 1999'da Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’nı İstanbul’daki AGİT Zirvesinde başta Rusya olmak üzere bazı ülkeler imzalamıştı. Fakat 2023 yılında Ukrayna Özel Operasyonu ile antlaşmadan Rusya'nın çekilmesi ardından başta ABD olmak üzere birkaç NATO ülkesi de antlaşmadan çekilmişti.Türkiye ise antlaşmadan çekilme kararından üzüntü duyduğunu açıklayarak tarafları anlaşmaya dönme çağrısı yapmış fakat herhangi bir dönüş yaşanmamıştı. Bugün itibariyle yayınlayan kararda, Türkiye de diğer devletler gibi antlaşmadan çekildiğini duyurdu.
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resmi gazete, türkiye, rusya, rusya savunma bakanlığı, abd, abd, nato, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), konvansiyonel silahlı kuvvetler antlaşması (sfe)
resmi gazete, türkiye, rusya, rusya savunma bakanlığı, abd, abd, nato, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit), konvansiyonel silahlı kuvvetler antlaşması (sfe)
32 yıllık anlaşmadan çekildi: Türkiye, konvansiyonel silah üretimini diğer devletlerle paylaşmayacak
11:34 05.04.2024 (güncellendi: 11:35 05.04.2024)
Türkiye, 1990 yılında Paris'te imzalanan ve ülkelerin konvansiyonel silah üretimini birbirlerine bildirmelerini sağlayan antlaşma çekildi.
5 Nisan'da yayınlanan Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, Türkiye ülkelerin birbirlerine konvansiyonel silah üretimini bildirmeye yarayan ve 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması' olarak bilinen antlaşmadan çekildi. 1990 yılında Paris'te imzalanan anlaşmaya göre ülkeler, ürettiği belli başlı konvansiyonel (nükleer ve kimyasal silahlar dışında kalan ve her orduda kullanılan silah türü) silahları kaç adet ürettiğini taraflar ile paylaşmak zorundaydı. Ayrıca belli başlı silahlara da üretim sınırı konulmuş ve her ülke belli seviyede silah üretme yetkisine sahipti.
Anlaşmanın uyarlanmış hali olarak 1999'da Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması’nı İstanbul’daki AGİT Zirvesinde başta Rusya olmak üzere bazı ülkeler imzalamıştı. Fakat 2023 yılında Ukrayna Özel Operasyonu ile antlaşmadan Rusya'nın çekilmesi ardından başta ABD olmak üzere birkaç NATO ülkesi de antlaşmadan çekilmişti.
Türkiye ise antlaşmadan çekilme kararından üzüntü duyduğunu açıklayarak tarafları anlaşmaya dönme çağrısı yapmış fakat herhangi bir dönüş yaşanmamıştı. Bugün itibariyle yayınlayan kararda, Türkiye de diğer devletler gibi antlaşmadan çekildiğini duyurdu.