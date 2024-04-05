https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/galatasaray-erden-timur-hakkinda-suc-teskil-eden-paylasim-yapanlar-icin-suc-duyurusunda-bulunacak-1082511694.html
Galatasaray, Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşım yapanlar için suç duyurusunda bulunacak
Galatasaray, Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşım yapanlar için suç duyurusunda bulunacak
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü, Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan, yayılmasına katkı sağlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunup, tazminat davası... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T20:21+0300
2024-04-05T20:21+0300
2024-04-05T20:21+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
erden timur
tazminat
tazminat davası
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Galatasaray Spor Kulübü, başkanvekili Erden Timur hakkında sosyal medyada paylaşılan iddialar nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
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galatasaray, galatasaray sk, erden timur, tazminat, tazminat davası
galatasaray, galatasaray sk, erden timur, tazminat, tazminat davası
Galatasaray, Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşım yapanlar için suç duyurusunda bulunacak
Galatasaray Kulübü, Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan, yayılmasına katkı sağlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunup, tazminat davası açacaklarını açıkladı.
Galatasaray Spor Kulübü, başkanvekili Erden Timur hakkında sosyal medyada paylaşılan iddialar nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Birtakım terör örgütlerinin geçmişte yaptığı uygulamaları anımsatır şekilde, alt liglerde geçen ilgisiz bir YouTube görüntüsünü ses kaydına çevirip, sosyal medya hesabından paylaşarak Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekilimiz Erden Timur hakkında suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan başta Ahmet Ercanlar olmak üzere, yayılmasına katkı sağlayan tüm şahıslar hakkında gerekli suç duyurusunda bulunarak, tazminat davaları açacaktır. Bu tarz paylaşımlarda bulunan kişilere ve bunları azmettirenlere hiçbir tolerans gösterilmeyecek ve hukuki süreçler sonuna kadar takip edilecektir."