https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/felaketleri-onceden-haber-veren-kiyamet-baligi-olarak-biliniyordu-saatler-once-yakalandi-1082486777.html
Felaketleri önceden haber veren 'kıyamet balığı' olarak biliniyordu: Saatler önce yakalandı
Felaketleri önceden haber veren 'kıyamet balığı' olarak biliniyordu: Saatler önce yakalandı
Sputnik Türkiye
Felaket yaklaşırken ortaya çıktığı söylenen bir balık türü yerel halk tarafından "kıyamet balığı" olarak isimlendiriliyor. Tayvan'da yaşanan 7.4 şiddetindeki... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T09:07+0300
2024-04-05T09:07+0300
2024-04-05T09:07+0300
yaşam
felaket
kıyamet
kıyamet saati
kıyamet günü
balık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/02/1044869711_13:0:1300:724_1920x0_80_0_0_257ec2a98002591fb32084c2c7f80c86.png
Tayvan'ın 25 yıldaki en güçlü sarsıntısı Çarşamba sabahı yaşandı. 7.4 büyüklüğündeki deprem dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Feleketten kısa bir süre önce komşu Filipinler'de bir kürek balığının yakalandığına dair bir görüntünün paylaşılması sosyal medyada gündem oldu.Kürek balıkları genellikle okyanus yüzeyinin 3 bin 300 ft altındaki derinliklerde yaşar, ancak Japon geleneklerine göre yaratıklar sismik olaylardan önce daha sığ sulara doğru yüzüyorlar. Bu da balığın Tayvan'daki depremin habercisi olduğuna yorumlandı.Balık, depremin merkez üssünün yaklaşık bin 448 kilometre güneyindeki Kalanggaman Adası yakınında yakalandı. Balıkçılar balığı depremden 30 saat önce avlandıklarını bildirdi. Daha öncesinde batıl inançları olmadığını belirten balıkçı Brenjeng Caayon, "Batıl inançlara göre bu kötü bir alamettir ve bu bir alamet olabilir, çünkü aynı sabah bir deprem Tayvan'ı sarstı. Daha önce buna inanmıyordum ama şimdi inanmaya başladım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/70den-fazla-torunu-var-dunyanin-en-yasli-insani-hayatini-kaybetti-1082484898.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/02/1044869711_174:0:1139:724_1920x0_80_0_0_ecb7361dc22235afd89f0a3a79f92d97.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
felaket, kıyamet, kıyamet saati, kıyamet günü, balık
felaket, kıyamet, kıyamet saati, kıyamet günü, balık
Felaketleri önceden haber veren 'kıyamet balığı' olarak biliniyordu: Saatler önce yakalandı
Felaket yaklaşırken ortaya çıktığı söylenen bir balık türü yerel halk tarafından "kıyamet balığı" olarak isimlendiriliyor. Tayvan'da yaşanan 7.4 şiddetindeki depremden saatler öncesinde bir kişi tarafından kıyamet balığının yakalanması felaketin habercisi olarak yorumlandı. Sosyal medya kullanıcıları kıyamet balığını konuşmaya başladı.
Tayvan'ın 25 yıldaki en güçlü sarsıntısı Çarşamba sabahı yaşandı. 7.4 büyüklüğündeki deprem dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Feleketten kısa bir süre önce komşu Filipinler'de bir kürek balığının yakalandığına dair bir görüntünün paylaşılması sosyal medyada gündem oldu.
Kürek balıkları genellikle okyanus yüzeyinin 3 bin 300 ft altındaki derinliklerde yaşar, ancak Japon geleneklerine göre yaratıklar sismik olaylardan önce daha sığ sulara doğru yüzüyorlar. Bu da balığın Tayvan'daki depremin habercisi olduğuna yorumlandı.
Balık, depremin merkez üssünün yaklaşık bin 448 kilometre güneyindeki Kalanggaman Adası yakınında yakalandı. Balıkçılar balığı depremden 30 saat önce avlandıklarını bildirdi. Daha öncesinde batıl inançları olmadığını belirten balıkçı Brenjeng Caayon, "Batıl inançlara göre bu kötü bir alamettir ve bu bir alamet olabilir, çünkü aynı sabah bir deprem Tayvan'ı sarstı. Daha önce buna inanmıyordum ama şimdi inanmaya başladım" dedi.