https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/felaketleri-onceden-haber-veren-kiyamet-baligi-olarak-biliniyordu-saatler-once-yakalandi-1082486777.html

Felaketleri önceden haber veren 'kıyamet balığı' olarak biliniyordu: Saatler önce yakalandı

Felaketleri önceden haber veren 'kıyamet balığı' olarak biliniyordu: Saatler önce yakalandı

Sputnik Türkiye

Felaket yaklaşırken ortaya çıktığı söylenen bir balık türü yerel halk tarafından "kıyamet balığı" olarak isimlendiriliyor. Tayvan'da yaşanan 7.4 şiddetindeki... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T09:07+0300

2024-04-05T09:07+0300

2024-04-05T09:07+0300

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Tayvan'ın 25 yıldaki en güçlü sarsıntısı Çarşamba sabahı yaşandı. 7.4 büyüklüğündeki deprem dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Feleketten kısa bir süre önce komşu Filipinler'de bir kürek balığının yakalandığına dair bir görüntünün paylaşılması sosyal medyada gündem oldu.Kürek balıkları genellikle okyanus yüzeyinin 3 bin 300 ft altındaki derinliklerde yaşar, ancak Japon geleneklerine göre yaratıklar sismik olaylardan önce daha sığ sulara doğru yüzüyorlar. Bu da balığın Tayvan'daki depremin habercisi olduğuna yorumlandı.Balık, depremin merkez üssünün yaklaşık bin 448 kilometre güneyindeki Kalanggaman Adası yakınında yakalandı. Balıkçılar balığı depremden 30 saat önce avlandıklarını bildirdi. Daha öncesinde batıl inançları olmadığını belirten balıkçı Brenjeng Caayon, "Batıl inançlara göre bu kötü bir alamettir ve bu bir alamet olabilir, çünkü aynı sabah bir deprem Tayvan'ı sarstı. Daha önce buna inanmıyordum ama şimdi inanmaya başladım" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/70den-fazla-torunu-var-dunyanin-en-yasli-insani-hayatini-kaybetti-1082484898.html

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felaket, kıyamet, kıyamet saati, kıyamet günü, balık