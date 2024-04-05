https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/70den-fazla-torunu-var-dunyanin-en-yasli-insani-hayatini-kaybetti-1082484898.html
70'den fazla torunu var: Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
70'den fazla torunu var: Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Dünyanın en yaşlı adamı olarak kabul edilen Venezuelalı "Tio Vicente" olarak da bilinen Juan Vicente Perez Mora, 114 yaşında hayatını kaybetti. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T06:52+0300
2024-04-05T06:52+0300
2024-04-05T06:52+0300
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Venezuela'da 2022 yılından bu yana dünyanın en yaşlı adamı olarak kabul edilen 114 yaşındaki Juan Vicente Perez Mora hayatını kaybetti.Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'Tio Vicente' olarak da bilinen çiftçinin ölümünü "Juan Vicente Perez Mora 114 yaşında ebediyete intikal etti" şeklinde duyurdu.Guinness Rekorlar Kitabı, Perez'i 4 Şubat 2022 tarihinde dünyanın en yaşlı insanı olarak resmen onayladı. Cumhuriyet'in haberine göre, 2022 kayıtlarına göre 11 çocuk babası olan Perez'in toplam 41 torunu, 18 torununun torunu ve 12 de torununun torunun torunu bulunuyor.Perez, 27 Mayıs 1909'da And Dağları'nın Tachira eyaletindeki El Cobre'de on çocuğun dokuzuncusu olarak dünyaya geldi.Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, Perez 5 yaşındayken şeker kamışı ve kahve hasadı gibi çiftçilik işlerinde babasına ve kardeşlerine yardım etmeye başladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/survivor-all-starda-beklenmedik-veda-buyuk-konustum-buyuk-patladim-1082484766.html
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torun, yaşlı, yaşlı nüfus, dünyanın en yaşlı insanı, dünyanın en yaşlı kişisi, dünyanın en yaşlı erkeği, ölüm
torun, yaşlı, yaşlı nüfus, dünyanın en yaşlı insanı, dünyanın en yaşlı kişisi, dünyanın en yaşlı erkeği, ölüm
70'den fazla torunu var: Dünyanın en yaşlı insanı hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı adamı olarak kabul edilen Venezuelalı "Tio Vicente" olarak da bilinen Juan Vicente Perez Mora, 114 yaşında hayatını kaybetti.
Venezuela'da 2022 yılından bu yana dünyanın en yaşlı adamı olarak kabul edilen 114 yaşındaki Juan Vicente Perez Mora hayatını kaybetti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 'Tio Vicente' olarak da bilinen çiftçinin ölümünü "Juan Vicente Perez Mora 114 yaşında ebediyete intikal etti" şeklinde duyurdu.
Guinness Rekorlar Kitabı, Perez'i 4 Şubat 2022 tarihinde dünyanın en yaşlı insanı olarak resmen onayladı. Cumhuriyet'in haberine göre, 2022 kayıtlarına göre 11 çocuk babası olan Perez'in toplam 41 torunu, 18 torununun torunu ve 12 de torununun torunun torunu bulunuyor.
Perez, 27 Mayıs 1909'da And Dağları'nın Tachira eyaletindeki El Cobre'de on çocuğun dokuzuncusu olarak dünyaya geldi.
Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, Perez 5 yaşındayken şeker kamışı ve kahve hasadı gibi çiftçilik işlerinde babasına ve kardeşlerine yardım etmeye başladı.