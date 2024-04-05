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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/eski-tuzla-belediye-baskani-yazici-giderayak-ihale-yaptigimiz-iddiasi-gercegi-yansitmamaktadir-1082512723.html
Eski Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Giderayak ihale yaptığımız iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
Eski Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Giderayak ihale yaptığımız iddiası gerçeği yansıtmamaktadır
Sputnik Türkiye
Eski Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, belediyeyle ilgili iddialara ilişkin "Bu süreçte giderayak ihale yaptığımız iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kastedilen... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T21:25+0300
2024-04-05T21:25+0300
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Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ''Giderayak ihale yaptıkları ve 75 bin metrekare bir alanı elden çıkardıkları'' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya ve birtakım haber kanallarında yer alan, Tuzla Belediyesinin yeni seçilen yönetime devrini geciktirmeye çalıştıkları ve usule aykırı işlemler yaptıkları yönündeki iddialara yanıt verdi.Paylaşımların gerçeklerle ilgisi olmadığını vurgulayan Yazıcı, yeni seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü tebrik ederek, başarılar diledi.Türkiye'de seçim sürecini siyasi partilerle birlikte yürüttüklerini, her partinin, seçmeninin kullandığı oyun doğru sayılması ve sonuçlarda yer almasını sağlamak noktasında azami gayret sarf etmekle yükümlü olduğunu belirten Yazıcı, "31 Mart 2024 seçimlerinde şüphe duyulan sayımlar için sandıklara itiraz bir haktır. AK Partimiz, Tuzla'daki sayım itirazlarını bu sebeple yapmıştır. İtirazların ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu süreçleri bulunmaktadır. Nihayet bu süreçler tamamlanmıştır. Bir gecikme, geciktirme söz konusu değildir" diye konuştu.Yazıcı, "giderayak ihale yaptıkları" iddiasına ilişkin de "Bu süreçte giderayak ihale yaptığımız iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kastedilen ihale, ihale süreci 2023 yılında başlayan, 15.01.2024 tarihinde yapılan bir ihaledir. Yapılan itirazlar nedeniyle ihale 20.02.2024 tarihinde yenilenmiştir. İhale sözleşmesi yasal süresi içinde 02.04.2024 tarihinde imzalanmıştır. Yeni bir ihale söz konusu değildir. Yasal süreç gereği imzalanan bir sözleşmeden bahsedilmektedir. İmzalanan bu sözleşme yeni başkan tarafından devam ettirilebilir, uygun görülmezse iptal edilebilir, yenilenebilir'' ifadelerini kullandı.Tuzla Belediyesine ait bir alanı elden çıkardıkları yönündeki iddiaya ilişkin de Yazıcı, şunları kaydetti:
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Eski Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Giderayak ihale yaptığımız iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

21:25 05.04.2024
© İHATuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© İHA
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Eski Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, belediyeyle ilgili iddialara ilişkin "Bu süreçte giderayak ihale yaptığımız iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kastedilen ihale, ihale süreci 2023 yılında başlayan, 15.01.2024 tarihinde yapılan bir ihaledir. Yapılan itirazlar nedeniyle ihale 20.02.2024 tarihinde yenilenmiştir" ded,.
Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ''Giderayak ihale yaptıkları ve 75 bin metrekare bir alanı elden çıkardıkları'' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya ve birtakım haber kanallarında yer alan, Tuzla Belediyesinin yeni seçilen yönetime devrini geciktirmeye çalıştıkları ve usule aykırı işlemler yaptıkları yönündeki iddialara yanıt verdi.
Paylaşımların gerçeklerle ilgisi olmadığını vurgulayan Yazıcı, yeni seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü tebrik ederek, başarılar diledi.
Türkiye'de seçim sürecini siyasi partilerle birlikte yürüttüklerini, her partinin, seçmeninin kullandığı oyun doğru sayılması ve sonuçlarda yer almasını sağlamak noktasında azami gayret sarf etmekle yükümlü olduğunu belirten Yazıcı, "31 Mart 2024 seçimlerinde şüphe duyulan sayımlar için sandıklara itiraz bir haktır. AK Partimiz, Tuzla'daki sayım itirazlarını bu sebeple yapmıştır. İtirazların ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu süreçleri bulunmaktadır. Nihayet bu süreçler tamamlanmıştır. Bir gecikme, geciktirme söz konusu değildir" diye konuştu.
Yazıcı, "giderayak ihale yaptıkları" iddiasına ilişkin de "Bu süreçte giderayak ihale yaptığımız iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kastedilen ihale, ihale süreci 2023 yılında başlayan, 15.01.2024 tarihinde yapılan bir ihaledir. Yapılan itirazlar nedeniyle ihale 20.02.2024 tarihinde yenilenmiştir. İhale sözleşmesi yasal süresi içinde 02.04.2024 tarihinde imzalanmıştır. Yeni bir ihale söz konusu değildir. Yasal süreç gereği imzalanan bir sözleşmeden bahsedilmektedir. İmzalanan bu sözleşme yeni başkan tarafından devam ettirilebilir, uygun görülmezse iptal edilebilir, yenilenebilir'' ifadelerini kullandı.
Tuzla Belediyesine ait bir alanı elden çıkardıkları yönündeki iddiaya ilişkin de Yazıcı, şunları kaydetti:
''75 bin metrekare bir alanı giderayak elden çıkardığımız iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu alan Tuzla Belediye Encümeni'nin 577 nolu kararıyla 19 Eylül 2023 tarihinde Tuzla Belediyesinin şirketi olan TUZYAP'a satışı gerçekleştirilen, TUZYAP'ın gelir getirici bir iş olarak projelendirdiği, yapım işlerini büyük oranda tamamladığı, satışlarını gerçekleştirdiği bir alandır. TUZYAP, alanla ilgili Tuzla Belediyesine yapması gereken ödemeleri yapmıştır. Tuzla'nın yeni Belediye Başkanı Sayın Bingöl de şeffaf olan bütün süreçleri zaten görecektir. Belediyenin arsasını elden çıkarma gibi bir durum bulunmamaktadır. Her iki işlem ve bütün işlemlerimizle ilgili gönlümüz ferahtır. Tuzla Belediyesini, şahsımı, seçim sistemimizi zan altında bırakan paylaşım sahiplerini, yasal haklarım saklı kalmak üzere akla, izana, insafa davet ediyorum."
Eren Ali Bingöl - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
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