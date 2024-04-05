https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/eski-tuzla-belediye-baskani-yazici-giderayak-ihale-yaptigimiz-iddiasi-gercegi-yansitmamaktadir-1082512723.html

Eski Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Giderayak ihale yaptığımız iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

Eski Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: Giderayak ihale yaptığımız iddiası gerçeği yansıtmamaktadır

Sputnik Türkiye

Eski Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı, belediyeyle ilgili iddialara ilişkin "Bu süreçte giderayak ihale yaptığımız iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kastedilen... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T21:25+0300

2024-04-05T21:25+0300

2024-04-05T21:25+0300

tuzla

türkiye

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tuzla belediyesi

ak parti

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Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ''Giderayak ihale yaptıkları ve 75 bin metrekare bir alanı elden çıkardıkları'' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medya ve birtakım haber kanallarında yer alan, Tuzla Belediyesinin yeni seçilen yönetime devrini geciktirmeye çalıştıkları ve usule aykırı işlemler yaptıkları yönündeki iddialara yanıt verdi.Paylaşımların gerçeklerle ilgisi olmadığını vurgulayan Yazıcı, yeni seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü tebrik ederek, başarılar diledi.Türkiye'de seçim sürecini siyasi partilerle birlikte yürüttüklerini, her partinin, seçmeninin kullandığı oyun doğru sayılması ve sonuçlarda yer almasını sağlamak noktasında azami gayret sarf etmekle yükümlü olduğunu belirten Yazıcı, "31 Mart 2024 seçimlerinde şüphe duyulan sayımlar için sandıklara itiraz bir haktır. AK Partimiz, Tuzla'daki sayım itirazlarını bu sebeple yapmıştır. İtirazların ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu süreçleri bulunmaktadır. Nihayet bu süreçler tamamlanmıştır. Bir gecikme, geciktirme söz konusu değildir" diye konuştu.Yazıcı, "giderayak ihale yaptıkları" iddiasına ilişkin de "Bu süreçte giderayak ihale yaptığımız iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kastedilen ihale, ihale süreci 2023 yılında başlayan, 15.01.2024 tarihinde yapılan bir ihaledir. Yapılan itirazlar nedeniyle ihale 20.02.2024 tarihinde yenilenmiştir. İhale sözleşmesi yasal süresi içinde 02.04.2024 tarihinde imzalanmıştır. Yeni bir ihale söz konusu değildir. Yasal süreç gereği imzalanan bir sözleşmeden bahsedilmektedir. İmzalanan bu sözleşme yeni başkan tarafından devam ettirilebilir, uygun görülmezse iptal edilebilir, yenilenebilir'' ifadelerini kullandı.Tuzla Belediyesine ait bir alanı elden çıkardıkları yönündeki iddiaya ilişkin de Yazıcı, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/tuzlada-mazbata-chpli-bingole-verilecek-1082466154.html

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tuzla, şadi yazıcı, tuzla belediyesi, ak parti