https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/chp-kayseri-il-baskani-keskinin-avukat-oglu-ofisinde-olu-bulundu-1082481839.html

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu

Sputnik Türkiye

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu avukatlık ofisinde ölü bulundu. 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T01:30+0300

2024-04-05T01:30+0300

2024-04-05T01:30+0300

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

türkiye

kayseri

feyzullah keskin

hüseyin keskin

hüseyin keskin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/05/1082483207_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bcda63b87215df74b597e06607e87568.jpg

Merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'ndeki Sümer Hukuk Plaza'da silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu 32 yaşındaki Hüseyin Keskin'i ofisinde ölü buldu.Olay yerine CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de gelerek bilgi aldı.Kayseri Barosu avukatlarından Keskin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Keskin'in tabancayla intihar ettiği değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/oylarin-yeniden-sayildigi-gaziosmanpasada-chp-kazandi-1082479452.html

türkiye

kayseri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kayseri, feyzullah keskin, hüseyin keskin, hüseyin keskin