https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/chp-kayseri-il-baskani-keskinin-avukat-oglu-ofisinde-olu-bulundu-1082481839.html
CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu
CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu
Sputnik Türkiye
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu avukatlık ofisinde ölü bulundu. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T01:30+0300
2024-04-05T01:30+0300
2024-04-05T01:30+0300
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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kayseri
feyzullah keskin
hüseyin keskin
hüseyin keskin
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Merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'ndeki Sümer Hukuk Plaza'da silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu 32 yaşındaki Hüseyin Keskin'i ofisinde ölü buldu.Olay yerine CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de gelerek bilgi aldı.Kayseri Barosu avukatlarından Keskin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Keskin'in tabancayla intihar ettiği değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/oylarin-yeniden-sayildigi-gaziosmanpasada-chp-kazandi-1082479452.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kayseri, feyzullah keskin, hüseyin keskin, hüseyin keskin
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kayseri, feyzullah keskin, hüseyin keskin, hüseyin keskin
CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu
CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu avukatlık ofisinde ölü bulundu.
Merkez Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'ndeki Sümer Hukuk Plaza'da silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu 32 yaşındaki Hüseyin Keskin'i ofisinde ölü buldu.
Olay yerine CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de gelerek bilgi aldı.
Kayseri Barosu avukatlarından Keskin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Keskin'in tabancayla intihar ettiği değerlendiriliyor.