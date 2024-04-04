https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/oylarin-yeniden-sayildigi-gaziosmanpasada-chp-kazandi-1082479452.html

Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı

Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı

Sputnik Türkiye

Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa’da yine CHP'li Hakan Bahçetepe seçimleri kazandı. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T22:00+0300

2024-04-04T22:00+0300

2024-04-04T22:10+0300

gaziosmanpaşa

2024 türkiye yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

oy

oy sayımı

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İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde bazı itirazlarla ilgili yeni gelişmeler devam ediyor. Yeniden yapılan sayım sonucu CHP, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/beykoz-ilcesinde-ysk-yeniden-sayim-kararini-iptal-etti-gaziosmanpasa-icin-aciklama-yapildi-1082458306.html

gaziosmanpaşa

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gaziosmanpaşa, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, oy, oy sayımı