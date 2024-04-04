https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/oylarin-yeniden-sayildigi-gaziosmanpasada-chp-kazandi-1082479452.html
Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı
Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı
Sputnik Türkiye
Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa’da yine CHP'li Hakan Bahçetepe seçimleri kazandı. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T22:00+0300
2024-04-04T22:00+0300
2024-04-04T22:10+0300
gaziosmanpaşa
2024 türkiye yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
oy
oy sayımı
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İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde bazı itirazlarla ilgili yeni gelişmeler devam ediyor. Yeniden yapılan sayım sonucu CHP, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/beykoz-ilcesinde-ysk-yeniden-sayim-kararini-iptal-etti-gaziosmanpasa-icin-aciklama-yapildi-1082458306.html
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gaziosmanpaşa, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, oy, oy sayımı
gaziosmanpaşa, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, oy, oy sayımı
Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı
22:00 04.04.2024 (güncellendi: 22:10 04.04.2024)
Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa’da yine CHP'li Hakan Bahçetepe seçimleri kazandı.
İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde bazı itirazlarla ilgili yeni gelişmeler devam ediyor. Yeniden yapılan sayım sonucu CHP, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı'nı kazandı. CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Yine kazandık! Gaziosmanpaşa’mızın Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE’dir. Gaziosmanpaşa’mıza ve İstanbul’umuza hayırlı olsun!"