https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/bir-turk-vatandasi-somalideki-bombali-saldiri-sonucu-oldu-kimligi-tespit-edildi-1082490618.html
Bir Türk vatandaşı Somali'deki bombalı saldırı sonucu öldü: Kimliği tespit edildi
Bir Türk vatandaşı Somali'deki bombalı saldırı sonucu öldü: Kimliği tespit edildi
Sputnik Türkiye
Somali'de yol kenarına döşenen bombanın insani yardım görevlilerini taşıyan bir aracın geçişi sırada infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı, 2 kişi hayatını... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T11:00+0300
2024-04-05T11:00+0300
2024-04-05T11:00+0300
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eş-şebab
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırı düzenlendi.Somali'de yardım çalışmaları yürüten Safa Vakfı temsilcisi Rıdvan Yılmaz, yaptığı açıklamada, patlamanın yardım çalışması esnasında yaşandığını belirtti.Yılmaz, "Mülteci kampında yardım çalışması yürütüyorduk ve diğer aracımız gelirken patlama yaşandı" dedi.Mogadişu'da yol kenarına döşenen bombanın infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı, 2 yardım çalışanı yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.Verenel Derneği çalışanlarını taşıyan aracın kampa girişi anında yaşanan patlamada ölen Türk vatandaşının, Verenel Derneği'nin Somali temsilcisi Abdurrahim Yörük olduğu tespit edildi.Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken saldırının Eş-Şebab tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/abdli-ekonomist-sachs-abd-diplomasisi-ukraynada-basarisiz-oldu-muzakere-arayisina-girilmeli-1082487663.html
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Bir Türk vatandaşı Somali'deki bombalı saldırı sonucu öldü: Kimliği tespit edildi
Somali'de yol kenarına döşenen bombanın insani yardım görevlilerini taşıyan bir aracın geçişi sırada infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı, 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda ölen Türk vatandaşının kimliği tespit edildi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırı düzenlendi.
Somali'de yardım çalışmaları yürüten Safa Vakfı temsilcisi Rıdvan Yılmaz, yaptığı açıklamada, patlamanın yardım çalışması esnasında yaşandığını belirtti.
Yılmaz, "Mülteci kampında yardım çalışması yürütüyorduk ve diğer aracımız gelirken patlama yaşandı" dedi.
Mogadişu'da yol kenarına döşenen bombanın infilak etmesi sonucu biri Türk vatandaşı, 2 yardım çalışanı yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Verenel Derneği çalışanlarını taşıyan aracın kampa girişi anında yaşanan patlamada ölen Türk vatandaşının, Verenel Derneği'nin Somali temsilcisi Abdurrahim Yörük olduğu tespit edildi.
Saldırıyla ilgili soruşturma devam ederken saldırının Eş-Şebab tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor.