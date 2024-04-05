https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/abdli-ekonomist-sachs-abd-diplomasisi-ukraynada-basarisiz-oldu-muzakere-arayisina-girilmeli-1082487663.html

ABD'li ekonomist Sachs: ABD diplomasisi Ukrayna'da başarısız oldu, müzakere arayışına girilmeli

ABD'li ekonomist Sachs: ABD diplomasisi Ukrayna'da başarısız oldu, müzakere arayışına girilmeli

Sputnik Türkiye

ABD'li Ekonomi Profesörü Sachs yaptığı açıklamada, ABD diplomasisinin Ukrayna'da 'tamamen başarısız olduğunu belirterek Washington'un müzakere arayışına... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T09:25+0300

2024-04-05T09:25+0300

2024-04-05T09:25+0300

dünya

jeffrey sachs

columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs

abd

amerika birleşik devletleri

antony blinken

ukrayna

nato

nato zirvesi

nato üyeliği

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Dünyaca ünlü Ekonomi Profesörü Jeffrey Sachs Sputnik'e verdiği demeçte, ABD'nin Ukrayna politikasının başarısız olduğunu ve Washington'un ülkenin NATO üyeliğini teşvik etmek yerine Rusya ile barış müzakereleri yürütmesi gerektiğini söyledi.Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Sachs, "Bakan Blinken'in açıklaması Ukrayna için bir başka felaket. Amerikan diplomasisi tamamen başarısız oldu ve hatta çöktü. Bakan Blinken, bu savaşa neden olan tamamen başarısız dış politikayı tekrarlamak yerine mevkidaşı Dışişleri Bakanı Lavrov ile müzakerelere oturmalıdır" dedi.Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını söylemişti ancak bir zaman çizelgesi belirtmedi. Bakan, Washington'daki 2024 NATO Zirvesi'nin Ukrayna'nın ittifaka katılması için bir köprü oluşturmaya yardımcı olacağını da sözlerine eklemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Ukrayna'yı da kapsayacak şekilde genişlemesinin Rusya için doğrudan bir ulusal güvenlik tehdidi yaratacağını ve Moskova'nın Ukrayna'nın bağlantısızlık statüsünün yıllardır süren çatışmanın sona erdirilmesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240325/ekonomi-profesoru-sachs-abdnin-dunyayi-yonettigini-sanmasi-dunya-genelinde-gerginlige-yol-aciyor-1082024791.html

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jeffrey sachs, columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs, abd, amerika birleşik devletleri, antony blinken, ukrayna, nato, nato zirvesi, nato üyeliği, rusya, sergey lavrov, vladimir putin