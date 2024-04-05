https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/abdli-ekonomist-sachs-abd-diplomasisi-ukraynada-basarisiz-oldu-muzakere-arayisina-girilmeli-1082487663.html
ABD'li ekonomist Sachs: ABD diplomasisi Ukrayna'da başarısız oldu, müzakere arayışına girilmeli
ABD'li ekonomist Sachs: ABD diplomasisi Ukrayna'da başarısız oldu, müzakere arayışına girilmeli
Sputnik Türkiye
ABD'li Ekonomi Profesörü Sachs yaptığı açıklamada, ABD diplomasisinin Ukrayna'da 'tamamen başarısız olduğunu belirterek Washington'un müzakere arayışına... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T09:25+0300
2024-04-05T09:25+0300
2024-04-05T09:25+0300
dünya
jeffrey sachs
columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs
abd
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antony blinken
ukrayna
nato
nato zirvesi
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Dünyaca ünlü Ekonomi Profesörü Jeffrey Sachs Sputnik'e verdiği demeçte, ABD'nin Ukrayna politikasının başarısız olduğunu ve Washington'un ülkenin NATO üyeliğini teşvik etmek yerine Rusya ile barış müzakereleri yürütmesi gerektiğini söyledi.Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Sachs, "Bakan Blinken'in açıklaması Ukrayna için bir başka felaket. Amerikan diplomasisi tamamen başarısız oldu ve hatta çöktü. Bakan Blinken, bu savaşa neden olan tamamen başarısız dış politikayı tekrarlamak yerine mevkidaşı Dışişleri Bakanı Lavrov ile müzakerelere oturmalıdır" dedi.Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını söylemişti ancak bir zaman çizelgesi belirtmedi. Bakan, Washington'daki 2024 NATO Zirvesi'nin Ukrayna'nın ittifaka katılması için bir köprü oluşturmaya yardımcı olacağını da sözlerine eklemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Ukrayna'yı da kapsayacak şekilde genişlemesinin Rusya için doğrudan bir ulusal güvenlik tehdidi yaratacağını ve Moskova'nın Ukrayna'nın bağlantısızlık statüsünün yıllardır süren çatışmanın sona erdirilmesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240325/ekonomi-profesoru-sachs-abdnin-dunyayi-yonettigini-sanmasi-dunya-genelinde-gerginlige-yol-aciyor-1082024791.html
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jeffrey sachs, columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs, abd, amerika birleşik devletleri, antony blinken, ukrayna, nato, nato zirvesi, nato üyeliği, rusya, sergey lavrov, vladimir putin
jeffrey sachs, columbia üniversitesi dünya enstitüsü başkanı profesör jeffrey sachs, abd, amerika birleşik devletleri, antony blinken, ukrayna, nato, nato zirvesi, nato üyeliği, rusya, sergey lavrov, vladimir putin
ABD'li ekonomist Sachs: ABD diplomasisi Ukrayna'da başarısız oldu, müzakere arayışına girilmeli
ABD'li Ekonomi Profesörü Sachs yaptığı açıklamada, ABD diplomasisinin Ukrayna'da 'tamamen başarısız olduğunu belirterek Washington'un müzakere arayışına girmesi gerektiğini dile getirdi.
Dünyaca ünlü Ekonomi Profesörü Jeffrey Sachs Sputnik'e verdiği demeçte, ABD'nin Ukrayna politikasının başarısız olduğunu ve Washington'un ülkenin NATO üyeliğini teşvik etmek yerine Rusya ile barış müzakereleri yürütmesi gerektiğini söyledi.
Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Sachs, "Bakan Blinken'in açıklaması Ukrayna için bir başka felaket. Amerikan diplomasisi tamamen başarısız oldu ve hatta çöktü. Bakan Blinken, bu savaşa neden olan tamamen başarısız dış politikayı tekrarlamak yerine mevkidaşı Dışişleri Bakanı Lavrov ile müzakerelere oturmalıdır" dedi.
Brüksel'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını söylemişti ancak bir zaman çizelgesi belirtmedi. Bakan, Washington'daki 2024 NATO Zirvesi'nin Ukrayna'nın ittifaka katılması için bir köprü oluşturmaya yardımcı olacağını da sözlerine eklemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Ukrayna'yı da kapsayacak şekilde genişlemesinin Rusya için doğrudan bir ulusal güvenlik tehdidi yaratacağını ve Moskova'nın Ukrayna'nın bağlantısızlık statüsünün yıllardır süren çatışmanın sona erdirilmesi açısından son derece önemli olduğunu vurgulamıştı.