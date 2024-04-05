https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/trumptan-abd-baskani-bidena-uyusturucu-testi-cagrisi-1082487318.html

Trump'tan ABD Başkanı Biden'a uyuşturucu testi çağrısı

Trump'tan ABD Başkanı Biden'a uyuşturucu testi çağrısı

Sputnik Türkiye

Eski ABD Başkanı Trump verdiği bir mülakatta Biden'ın münazara isteğiyle ilgili şüphelerini dile getirerek adayların uyuşturucu testinden geçirilmesini önerdi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T09:16+0300

2024-04-05T09:16+0300

2024-04-05T09:16+0300

dünya

abd

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donald trump

cumhuriyetçiler

joe biden

demokratlar

uyuşturucu

münazara

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut ABD Başkanı Joe Biden ile yapmak istediği karşılıklı tartışma programına ilişkin Biden'ın tartışmayı kabul Eedeceğinden şüphelendiğini söyledi. Trump buna ek olarak Biden'a uyuşturucu testi yapılması çağrısında bulundu.Biden'ın münazarayı kabul edip etmeyeceği sorulduğunda Trump, "Uyuşturucu testi istiyorum" diyerek, "Sanmıyorum ancak umarım yapar. Tartışmak istiyorum ve bence en azından onunla yapılacak münazaralarda uyuşturucu testi yapılmalı" dedi.Biden'ın ne kullandığını bilmediğini söyleyen Trump, ancak Birliğin Durumu konuşmasını şimdiye kadarki en kötü konuşma olarak eleştirerek ulusu doğru bir şekilde temsil etmediğini vurguladı. Trump konuşmasında Biden'ın alışılmadık derecede yüksek enerjisinin bir tür kimyasal yardım aldığına işaret edebileceğini ima etti.Trump, Biden'ın 3 saatlik olması muhtemel bir münazara ile ilgili soruya "Ayağa kalkabileceğini sanmıyorum. Bilemiyorum. Yapabileceğini umuyorum ama bakın, bunu yapmamasını ve harika bir başkan olmasını tercih ederim" diye ekledi

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abd, amerika birleşik devletleri, donald trump, cumhuriyetçiler, joe biden, demokratlar, uyuşturucu, münazara