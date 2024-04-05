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Trump'tan ABD Başkanı Biden'a uyuşturucu testi çağrısı
Trump'tan ABD Başkanı Biden'a uyuşturucu testi çağrısı
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı Trump verdiği bir mülakatta Biden'ın münazara isteğiyle ilgili şüphelerini dile getirerek adayların uyuşturucu testinden geçirilmesini önerdi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
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abd
amerika birleşik devletleri
donald trump
cumhuriyetçiler
joe biden
demokratlar
uyuşturucu
münazara
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut ABD Başkanı Joe Biden ile yapmak istediği karşılıklı tartışma programına ilişkin Biden'ın tartışmayı kabul Eedeceğinden şüphelendiğini söyledi. Trump buna ek olarak Biden'a uyuşturucu testi yapılması çağrısında bulundu.Biden'ın münazarayı kabul edip etmeyeceği sorulduğunda Trump, "Uyuşturucu testi istiyorum" diyerek, "Sanmıyorum ancak umarım yapar. Tartışmak istiyorum ve bence en azından onunla yapılacak münazaralarda uyuşturucu testi yapılmalı" dedi.Biden'ın ne kullandığını bilmediğini söyleyen Trump, ancak Birliğin Durumu konuşmasını şimdiye kadarki en kötü konuşma olarak eleştirerek ulusu doğru bir şekilde temsil etmediğini vurguladı. Trump konuşmasında Biden'ın alışılmadık derecede yüksek enerjisinin bir tür kimyasal yardım aldığına işaret edebileceğini ima etti.Trump, Biden'ın 3 saatlik olması muhtemel bir münazara ile ilgili soruya "Ayağa kalkabileceğini sanmıyorum. Bilemiyorum. Yapabileceğini umuyorum ama bakın, bunu yapmamasını ve harika bir başkan olmasını tercih ederim" diye ekledi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240331/trump-taraftarlarindan-lgbtye-destek-veren-bidena-tepki-tum-hristiyanlardan-ozur-dilesin-1082247458.html
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abd, amerika birleşik devletleri, donald trump, cumhuriyetçiler, joe biden, demokratlar, uyuşturucu, münazara
abd, amerika birleşik devletleri, donald trump, cumhuriyetçiler, joe biden, demokratlar, uyuşturucu, münazara

Trump'tan ABD Başkanı Biden'a uyuşturucu testi çağrısı

09:16 05.04.2024
© AP Photo / Chris CarlsonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AP Photo / Chris Carlson
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Eski ABD Başkanı Trump verdiği bir mülakatta Biden'ın münazara isteğiyle ilgili şüphelerini dile getirerek adayların uyuşturucu testinden geçirilmesini önerdi.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut ABD Başkanı Joe Biden ile yapmak istediği karşılıklı tartışma programına ilişkin Biden'ın tartışmayı kabul Eedeceğinden şüphelendiğini söyledi. Trump buna ek olarak Biden'a uyuşturucu testi yapılması çağrısında bulundu.
Biden'ın münazarayı kabul edip etmeyeceği sorulduğunda Trump, "Uyuşturucu testi istiyorum" diyerek, "Sanmıyorum ancak umarım yapar. Tartışmak istiyorum ve bence en azından onunla yapılacak münazaralarda uyuşturucu testi yapılmalı" dedi.
Biden'ın ne kullandığını bilmediğini söyleyen Trump, ancak Birliğin Durumu konuşmasını şimdiye kadarki en kötü konuşma olarak eleştirerek ulusu doğru bir şekilde temsil etmediğini vurguladı. Trump konuşmasında Biden'ın alışılmadık derecede yüksek enerjisinin bir tür kimyasal yardım aldığına işaret edebileceğini ima etti.
Trump, Biden'ın 3 saatlik olması muhtemel bir münazara ile ilgili soruya "Ayağa kalkabileceğini sanmıyorum. Bilemiyorum. Yapabileceğini umuyorum ama bakın, bunu yapmamasını ve harika bir başkan olmasını tercih ederim" diye ekledi
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2024
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