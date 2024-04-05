Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'taki yangına ilişkin açıklama

TÜRGEV tam 28 yıldır ülkemize ve gençlerimize sahip çıkıyor. 40 bin 500'ü aşkın mezunumuz hem ülkemizde hem de dünyada insanlığa hizmet ediyor. Ülkesine ve milletine sayısız eser kazandırmış bir siyasetçi olarak TÜRGEV bizim için hep farklı oldu. Bir gencimize daha ulaşmak için çalışan vakfımızı tebrik ediyorum. Maddi ve manevi her hayırsevere teşekkür ederim. TÜRGEV tam 28 yıldır ülkemize ve gençlerimize sahip çıkıyor. 40 bin 500'ü aşkın mezunumuz hem ülkemizde hem de dünyada insanlığa hizmet ediyor. Ülkesine ve milletine sayısız eser kazandırmış bir siyasetçi olarak TÜRGEV bizim için hep farklı oldu. Bir gencimize daha ulaşmak için çalışan vakfımızı tebrik ediyorum. Maddi ve manevi her hayırsevere teşekkür ederim.

Sizlerin arasında yarının başarılı bilim kadınlarını, doktorlarını, siyasetçilerini, örnek anneleri görüyorum. Rabbim her birinizin yolunu ve bahtını açık etsin. Sizlerin arasında yarının başarılı bilim kadınlarını, doktorlarını, siyasetçilerini, örnek anneleri görüyorum. Rabbim her birinizin yolunu ve bahtını açık etsin.

Bizi yok etmeye gelenlerin bizde hayat bulacağı yüksek bir ruh haliyle mücadelemizi kararlılıkla devam ettirdik. Bizi yok etmeye gelenlerin bizde hayat bulacağı yüksek bir ruh haliyle mücadelemizi kararlılıkla devam ettirdik.

Ağızlarını her açtıklarında hak, hukuk adalet kavramları üzerinden gönüllü kuruluşlarımıza dil uzatanların ikiyüzlülüklerini çok iyi biliyoruz." Ağızlarını her açtıklarında hak, hukuk adalet kavramları üzerinden gönüllü kuruluşlarımıza dil uzatanların ikiyüzlülüklerini çok iyi biliyoruz."

(Beşiktaş'taki yangın) Bu binaya inşaat ruhsatını, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? (Beşiktaş'taki yangın) Bu binaya inşaat ruhsatını, imar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim?

Sürekli işçinin emekçinin hakkından bahseden bu çevreler önceki gün Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 emekçiyle ilgili tek cümle kurmadılar. Sürekli işçinin emekçinin hakkından bahseden bu çevreler önceki gün Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 emekçiyle ilgili tek cümle kurmadılar.

"(Beşiktaş'taki yangın) Şimdi, biz de savcılarımızla bunu takip ediyoruz, bunu kovalıyoruz. Kovalamaya devam edeceğiz. "(Beşiktaş'taki yangın) Şimdi, biz de savcılarımızla bunu takip ediyoruz, bunu kovalıyoruz. Kovalamaya devam edeceğiz.

Bizler sadece 100 yıllık bir devletin mensupları değiliz, bizler aynı zamanda bu coğrafyada bin yıllık bir cihan imparatorluğunun, bin 400 yıllık köklü bir medeniyetin de takipçileriyiz. Bizler sadece 100 yıllık bir devletin mensupları değiliz, bizler aynı zamanda bu coğrafyada bin yıllık bir cihan imparatorluğunun, bin 400 yıllık köklü bir medeniyetin de takipçileriyiz.