Araç alacaklara Nisan ayı için uyarı: 'Yaz ayları itibarıyla beklenen seviyenin ilk emareleri'

“Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının Mart 2024’te 110 bin adet sınırına yaklaşmasıyla otomobil piyasasındaki pozitif ortam mart ayında da seyrini sürdürdü. Otomobil satışları yaklaşık yüzde 10 artarak 87 bin 71, hafif ticari araç adetleri yüzde 8 azalarak 22 bin 757 oldu. Böylece 2024 yılı Mart ayı tüm dönemlerin en iyi mart ayı olarak kayıtlara geçmiş oldu. Sıfır otomobil satış adetleri bir süredir halihazırda yüksek seyrediyor. Geçen yıl sonunda düzenlenen kampanyalar ve sağlanan uygun finansman olanakları kullanıcı tercihini sıfır otomobile çekmişti. Kampanya ve finansman olanaklarının neredeyse son bulmasına rağmen, var olan sıfır otomobilde fiyat avantajı refleksi, kullanıcıları halen bu pazara çekmeye devam ediyor.