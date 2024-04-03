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Araç alacaklara Nisan ayı için uyarı: 'Yaz ayları itibarıyla beklenen seviyenin ilk emareleri'
Araç alacaklara Nisan ayı için uyarı: 'Yaz ayları itibarıyla beklenen seviyenin ilk emareleri'
Sputnik Türkiye
Araç piyasasına dair dikkat çeken veriler gelmeye başladı. Mart ayında otomobil satışlarına önemli artışlar gerçekleşti. Peki bayram öncesinde piyasadaki... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 artarak 109 bin 828 adet olarak gerçekleşti. Otomobil pazarı böylelikle tüm zamanların en iyi mart ayı performansını gerçekleştirmiş oldu. Otomobil satışlarındaki artış dikkat çekti. Özellikle bir süredir araç piyasası durgun seyrediyordu.Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel Milliyet'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:'Piyasa Nisan ayında şekillenecek''Yaz ayları itibarıyla beklenen seviyenin ilk emareleri'Araç fiyatları yükselecek mi?Yaz öncesi piyasada canlılık devam eder mi?Sıfır ve ikinci el otomobilde en çok tercih edilen modeller hangileri?
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nisan, araç, otomobil, ikinci el otomobil, otomotiv, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, uzman, uzman yorumu
nisan, araç, otomobil, ikinci el otomobil, otomotiv, fiyat, fahiş fiyat, fiyat artışı, fiyat artırımı, fiyat listesi, uzman, uzman yorumu

Araç alacaklara Nisan ayı için uyarı: 'Yaz ayları itibarıyla beklenen seviyenin ilk emareleri'

07:23 03.04.2024 (güncellendi: 07:29 03.04.2024)
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AA
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Araç piyasasına dair dikkat çeken veriler gelmeye başladı. Mart ayında otomobil satışlarına önemli artışlar gerçekleşti. Peki bayram öncesinde piyasadaki hareketlenmenin nedeni ne? Sıfır ve ikinci elde en çok hangi marka ve modeller tercih ediliyor?
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 artarak 109 bin 828 adet olarak gerçekleşti. Otomobil pazarı böylelikle tüm zamanların en iyi mart ayı performansını gerçekleştirmiş oldu. Otomobil satışlarındaki artış dikkat çekti. Özellikle bir süredir araç piyasası durgun seyrediyordu.
Konuyla ilgili merak edilenleri anlatan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel Milliyet'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının Mart 2024’te 110 bin adet sınırına yaklaşmasıyla otomobil piyasasındaki pozitif ortam mart ayında da seyrini sürdürdü. Otomobil satışları yaklaşık yüzde 10 artarak 87 bin 71, hafif ticari araç adetleri yüzde 8 azalarak 22 bin 757 oldu. Böylece 2024 yılı Mart ayı tüm dönemlerin en iyi mart ayı olarak kayıtlara geçmiş oldu. Sıfır otomobil satış adetleri bir süredir halihazırda yüksek seyrediyor. Geçen yıl sonunda düzenlenen kampanyalar ve sağlanan uygun finansman olanakları kullanıcı tercihini sıfır otomobile çekmişti. Kampanya ve finansman olanaklarının neredeyse son bulmasına rağmen, var olan sıfır otomobilde fiyat avantajı refleksi, kullanıcıları halen bu pazara çekmeye devam ediyor.

'Piyasa Nisan ayında şekillenecek'

Öte yandan yılbaşı itibarıyla beklenen ve engelli vatandaşlarımıza sunulan ÖTV muafiyetli araç talebi de 2024 yılı itibarıyla harekete geçmişti. Gerek ÖTV muafiyetli araç talebi, kalan 2023 model araç stoklarını eritmek adına markaların kolaylık sağlanması, gerekse kullanıcıların mevcut fiyatlardan yararlanma düşüncesi gibi sebeplerle sıfır otomobil piyasasındaki yüksek talep seyrini koruyor. Sıfır ve ikinci el piyasasına dair beklentimiz yılın ilk yarısında sıfır otomobil talebinin yüksek devam ederek, ikinci yarı itibarıyla bu talebin ikinci ele kayarak dengeleneceği yönündeydi. Mart ayında sıfır satış adetleri yüksek olmasına karşın beklentinin yaklaşık yüzde 10 altında kaldı. Bu sebeple satış adetleri yüksek olmasına rağmen sıfır araç satışlarında ritmin düştüğünü söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte nisan ayı sonrası piyasa seyri tam manasıyla şekillenecektir.

'Yaz ayları itibarıyla beklenen seviyenin ilk emareleri'

Her bayram döneminde olduğu gibi yaklaşan Ramazan Bayramı otomobil piyasasında canlanma etkisi gösteriyor. Ancak bu dönemde sadece bayram öncesi talebin yanı sıra, fiyatların artabileceğine dair var olan genel kanaat etkili olan diğer faktörler arasında. Sözünü ettiğimiz bayram hareketliliği her iki pazar için arzu edilenin altında olsa da yaz ayları itibarıyla beklenen seviyenin ilk emareleri olarak yorumlanabilir.

Araç fiyatları yükselecek mi?

Döviz kuru ve yaz aylarında beklenen talebe bağlı olarak sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında artış etkisi devam edebilir. Koşullar değerlendirildiğinde otomobil almayı düşünen vatandaşlarımızın içinde bulunduğumuz dönemi değerlendirmeleri avantajlı olacaktır. Ancak her zaman belirttiğimiz gibi fiyat artışları yaşansa dahi olağan dışı ve hızla değil, sadece maliyetlere endeksli olarak kabul edilebilir oranlarda olacaktır.

Yaz öncesi piyasada canlılık devam eder mi?

Piyasaya dair öngörümüz 2024 yılı ilk yarısında sıfır otomobil talebinin yüksek seyredeceği, sıfırda artabilecek fiyatlara bağlı olarak halen sabit olan ikinci el fiyatlarının avantajlı konumda kalacağı, bu sebeple talebin yaz ayları itibarıyla ikinci ele kayacağı yönündeydi. Öngörümüzün ilk emarelerini şubat ve mart aylarında yaşadık. İkinci el satış adetleri yükselirken, satış hızı ve ilan sayısı gibi diğer parametrelerde de pozitif veriler elde ettik. Öte yandan sıfır otomobil satış adetleri yüksek olmasına rağmen beklenenin altında kalarak satış ritminin düşmesi öngörülerimizi destekler nitelikte. İçinde bulunduğumuz nisan ve mayıs aylarında da pozitif verilerin sürerek beklenen seviyeye yaz aylarında ulaşılacağı kanaatindeyiz.

Sıfır ve ikinci el otomobilde en çok tercih edilen modeller hangileri?

Türkiye sıfır ve ikinci el otomobil pazarında ağırlıklı olarak C Segment Sedan Aile Otomobili Fiat Egea ve B Segment Hatchback Renault Clio tercih ediliyor. Yine Renault Megane, Toyota Corolla gibi otomobiller de en çok tercih edilen otomobiller arasında. Son dönemde bu listeye piyasaya iddialı giriş yapan Çin menşeli markalar arasında bulunan Chery’de eklenmiş durumda.
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