https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/ardahanda-secimlerin-yenilenmesine-karar-verildi-1082481602.html

Ardahan'da seçimlerin yenilenmesine karar verildi

Ardahan'da seçimlerin yenilenmesine karar verildi

Sputnik Türkiye

Ardahan'da Merkez İlçe Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesine karar verdi. AK Parti Ardahan Seçim İşleri Başkanı Mehmet Kurukaya, "Söz konusu karar İl Seçim... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T00:38+0300

2024-04-05T00:38+0300

2024-04-05T00:38+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ardahan

ardahan

ak parti

yüksek seçim kurulu

yüksek seçim kurulu (ysk)

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Ardahan'da Merkez İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yenilenmesine karar verdi.İl merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı.AK Parti İl Başkanlığı, tüm sandıkların yeniden sayımı ve seçimin iptali için Merkez İlçe Seçim Kuruluna itiraz etti.Kurul, AK Parti'nin dilekçelerle sunduğu delillere dayanarak oy çokluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi.AK Parti Ardahan Seçim İşleri Başkanı Avukat Mehmet Kurukaya, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Ardahan halkının iradesinin arkasında durmak için bir araya geldiklerini söyledi.Tüm evrakların delil olarak sunulduğunu ifade eden Kurukaya, şunları kaydetti:AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar da kararın kısa süre önce kendilerine ulaştığını belirterek, "Ancak karşı tarafın, İlçe Seçim Kurulunun iradesini yok sayarak toplumu manipüle etmeye çalıştığını gördük" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ak-partiden-ardahan-secim-sonuclarina-itiraz-onceligimiz-secimin-iptali--1082439343.html

ardahan

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ardahan, ardahan, ak parti, yüksek seçim kurulu, yüksek seçim kurulu (ysk)