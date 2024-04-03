https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ak-partiden-ardahan-secim-sonuclarina-itiraz-onceligimiz-secimin-iptali--1082439343.html
AK Parti'den Ardahan seçim sonuçlarına itiraz: 'Önceliğimiz seçimin iptali'
AK Parti'den Ardahan seçim sonuçlarına itiraz: 'Önceliğimiz seçimin iptali'
Sputnik Türkiye
AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Baydar, itirazlara ilişkin açıklamasında, "Önceliğimiz seçimin iptali, yoksa tüm sandıkların yeniden sayımını istiyoruz"... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T20:30+0300
2024-04-03T20:30+0300
2024-04-03T20:30+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti
yunus baydar
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
31 mart yerel seçimleri
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan'daki tüm sandıklar için İlçe Seçim Kuruluna yaptıkları itiraza ilişkin açıklama yaptı.Baydar, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, İlçe Seçim Kuruluna dün sonuçlar için itiraz ettiklerini hatırlattı.'Biz hak arayışındayız'Sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Baydar, "Biz hak arayışındayız. Ardahanlının iradesine saygı duyulmasını istiyoruz. Önceliğimiz seçimin iptali, yoksa tüm sandıkların yeniden sayımını istiyoruz" diye konuştu.Birçok sandıkta usulsüzlük olduğunu öne süren Baydar, "Bunların tamamını tek tek belgeledik. Hepsini İlçe Seçim Kuruluna verdik. Sürecin gidişatına göre İlçe Seçim Kurulundan sonra İl Seçim Kuruluna gideceğiz" ifadesini kullandı.Ardahan il merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ak-parti-itiraz-etmisti-beykozda-tum-sandiklar-yeniden-sayilacak-1082437773.html
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ak parti, yunus baydar, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti, yunus baydar, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
AK Parti'den Ardahan seçim sonuçlarına itiraz: 'Önceliğimiz seçimin iptali'
AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Baydar, itirazlara ilişkin açıklamasında, "Önceliğimiz seçimin iptali, yoksa tüm sandıkların yeniden sayımını istiyoruz" dedi.
AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan'daki tüm sandıklar için İlçe Seçim Kuruluna yaptıkları itiraza ilişkin açıklama yaptı.
Baydar, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, İlçe Seçim Kuruluna dün sonuçlar için itiraz ettiklerini hatırlattı.
Sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Baydar, "Biz hak arayışındayız. Ardahanlının iradesine saygı duyulmasını istiyoruz. Önceliğimiz seçimin iptali, yoksa tüm sandıkların yeniden sayımını istiyoruz" diye konuştu.
Birçok sandıkta usulsüzlük olduğunu öne süren Baydar, "Bunların tamamını tek tek belgeledik. Hepsini İlçe Seçim Kuruluna verdik. Sürecin gidişatına göre İlçe Seçim Kurulundan sonra İl Seçim Kuruluna gideceğiz" ifadesini kullandı.
Ardahan il merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy almıştı.