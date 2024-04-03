https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ak-partiden-ardahan-secim-sonuclarina-itiraz-onceligimiz-secimin-iptali--1082439343.html

AK Parti'den Ardahan seçim sonuçlarına itiraz: 'Önceliğimiz seçimin iptali'

AK Parti'den Ardahan seçim sonuçlarına itiraz: 'Önceliğimiz seçimin iptali'

Sputnik Türkiye

AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Baydar, itirazlara ilişkin açıklamasında, "Önceliğimiz seçimin iptali, yoksa tüm sandıkların yeniden sayımını istiyoruz"... 03.04.2024, Sputnik Türkiye

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2024 türkiye yerel seçimleri

ak parti

yunus baydar

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

31 mart yerel seçimleri

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan'daki tüm sandıklar için İlçe Seçim Kuruluna yaptıkları itiraza ilişkin açıklama yaptı.Baydar, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, İlçe Seçim Kuruluna dün sonuçlar için itiraz ettiklerini hatırlattı.'Biz hak arayışındayız'Sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Baydar, "Biz hak arayışındayız. Ardahanlının iradesine saygı duyulmasını istiyoruz. Önceliğimiz seçimin iptali, yoksa tüm sandıkların yeniden sayımını istiyoruz" diye konuştu.Birçok sandıkta usulsüzlük olduğunu öne süren Baydar, "Bunların tamamını tek tek belgeledik. Hepsini İlçe Seçim Kuruluna verdik. Sürecin gidişatına göre İlçe Seçim Kurulundan sonra İl Seçim Kuruluna gideceğiz" ifadesini kullandı.Ardahan il merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ak-parti-itiraz-etmisti-beykozda-tum-sandiklar-yeniden-sayilacak-1082437773.html

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