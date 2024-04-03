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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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AK Parti'den Ardahan seçim sonuçlarına itiraz: 'Önceliğimiz seçimin iptali'
AK Parti'den Ardahan seçim sonuçlarına itiraz: 'Önceliğimiz seçimin iptali'
Sputnik Türkiye
AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Baydar, itirazlara ilişkin açıklamasında, "Önceliğimiz seçimin iptali, yoksa tüm sandıkların yeniden sayımını istiyoruz"... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti
yunus baydar
31 mart yerel seçimleri
31 mart seçimleri
31 mart yerel seçimleri
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AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan'daki tüm sandıklar için İlçe Seçim Kuruluna yaptıkları itiraza ilişkin açıklama yaptı.Baydar, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, İlçe Seçim Kuruluna dün sonuçlar için itiraz ettiklerini hatırlattı.'Biz hak arayışındayız'Sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Baydar, "Biz hak arayışındayız. Ardahanlının iradesine saygı duyulmasını istiyoruz. Önceliğimiz seçimin iptali, yoksa tüm sandıkların yeniden sayımını istiyoruz" diye konuştu.Birçok sandıkta usulsüzlük olduğunu öne süren Baydar, "Bunların tamamını tek tek belgeledik. Hepsini İlçe Seçim Kuruluna verdik. Sürecin gidişatına göre İlçe Seçim Kurulundan sonra İl Seçim Kuruluna gideceğiz" ifadesini kullandı.Ardahan il merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ak-parti-itiraz-etmisti-beykozda-tum-sandiklar-yeniden-sayilacak-1082437773.html
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ak parti, yunus baydar, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti, yunus baydar, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

AK Parti'den Ardahan seçim sonuçlarına itiraz: 'Önceliğimiz seçimin iptali'

20:30 03.04.2024
© İHA / HALİL ULUBEY - HASAN ÇİFTÇİOĞLU-AW174119SEÇİM - oy sayımı - seçmen *- sandık
SEÇİM - oy sayımı - seçmen *- sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© İHA / HALİL ULUBEY - HASAN ÇİFTÇİOĞLU-AW174119
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AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Baydar, itirazlara ilişkin açıklamasında, "Önceliğimiz seçimin iptali, yoksa tüm sandıkların yeniden sayımını istiyoruz" dedi.
AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ardahan'daki tüm sandıklar için İlçe Seçim Kuruluna yaptıkları itiraza ilişkin açıklama yaptı.
Baydar, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, İlçe Seçim Kuruluna dün sonuçlar için itiraz ettiklerini hatırlattı.

'Biz hak arayışındayız'

Sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Baydar, "Biz hak arayışındayız. Ardahanlının iradesine saygı duyulmasını istiyoruz. Önceliğimiz seçimin iptali, yoksa tüm sandıkların yeniden sayımını istiyoruz" diye konuştu.
Birçok sandıkta usulsüzlük olduğunu öne süren Baydar, "Bunların tamamını tek tek belgeledik. Hepsini İlçe Seçim Kuruluna verdik. Sürecin gidişatına göre İlçe Seçim Kurulundan sonra İl Seçim Kuruluna gideceğiz" ifadesini kullandı.
Ardahan il merkezinde kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy almıştı.
seçim - sandık - oy - seçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
AK Parti itiraz etmişti: Beykoz’da tüm sandıklar yeniden sayılacak
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