https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/arda-guleri-isteyen-yeni-takim-aciklandi-1082505465.html

Arda Güler'i isteyen yeni takım açıklandı

Arda Güler'i isteyen yeni takım açıklandı

Sputnik Türkiye

Takımında az süre alan ve İtalyan devlerinin transfer listesinde olduğu konuşulan Arda Güler için İspanyol basınından yeni bir iddia geldi. Güler, sezon... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T17:07+0300

2024-04-05T17:07+0300

2024-04-05T17:07+0300

spor

arda güler

real madrid

real madrid

real madrid

transfer

sevilla

carlo ancelotti

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Real Madrid'de kariyerine devam eden Arda Güler için yeni bir transfer iddiası yola çıktı.NTV'nin İspanyol haber sitesi El Mira'dan aktardığı habere göre; Madrid'de oynama fırsatı bulamayan Arda, Sevilla'ya kiralık olarak gönderilebilir.Haberde Arda'nın İspanyol devinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve teknik direktör Carlo Ancelotti'ye son derece kızgın olduğu da yazıldı.19 yaşındaki futbolcunun, yedek kalmaya devam edeceğine başka bir LaLiga takımına kiralık olarak gitmeyi memnuniyetle karşılayacağı iddia edildi.Arda, Real Madrid 7 maçta forma giyebildi ve 98 dakika sahada kaldı. Milli yıldız 1 kez gol katkısı yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/real-madrid-baskani-perez-arda-gulerin-paylasimini-gorunce-pintusu-odasina-cagirdi-1082469937.html

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arda güler, real madrid, real madrid, real madrid, transfer, sevilla, carlo ancelotti