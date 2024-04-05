https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/arda-guleri-isteyen-yeni-takim-aciklandi-1082505465.html
Arda Güler'i isteyen yeni takım açıklandı
Arda Güler'i isteyen yeni takım açıklandı
Sputnik Türkiye
Takımında az süre alan ve İtalyan devlerinin transfer listesinde olduğu konuşulan Arda Güler için İspanyol basınından yeni bir iddia geldi. Güler, sezon... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T17:07+0300
2024-04-05T17:07+0300
2024-04-05T17:07+0300
spor
arda güler
real madrid
real madrid
real madrid
transfer
sevilla
carlo ancelotti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/10/1081762205_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_baf56cfbb7b8ee3e6f1b2198c85f76f3.jpg
Real Madrid'de kariyerine devam eden Arda Güler için yeni bir transfer iddiası yola çıktı.NTV'nin İspanyol haber sitesi El Mira'dan aktardığı habere göre; Madrid'de oynama fırsatı bulamayan Arda, Sevilla'ya kiralık olarak gönderilebilir.Haberde Arda'nın İspanyol devinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve teknik direktör Carlo Ancelotti'ye son derece kızgın olduğu da yazıldı.19 yaşındaki futbolcunun, yedek kalmaya devam edeceğine başka bir LaLiga takımına kiralık olarak gitmeyi memnuniyetle karşılayacağı iddia edildi.Arda, Real Madrid 7 maçta forma giyebildi ve 98 dakika sahada kaldı. Milli yıldız 1 kez gol katkısı yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/real-madrid-baskani-perez-arda-gulerin-paylasimini-gorunce-pintusu-odasina-cagirdi-1082469937.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/10/1081762205_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_2451d64a0227a6f9f543a61c6693c657.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arda güler, real madrid, real madrid, real madrid, transfer, sevilla, carlo ancelotti
arda güler, real madrid, real madrid, real madrid, transfer, sevilla, carlo ancelotti
Arda Güler'i isteyen yeni takım açıklandı
Takımında az süre alan ve İtalyan devlerinin transfer listesinde olduğu konuşulan Arda Güler için İspanyol basınından yeni bir iddia geldi. Güler, sezon sonunda Sevilla'ya kiralık olarak gönderilebilir.
Real Madrid'de kariyerine devam eden Arda Güler için yeni bir transfer iddiası yola çıktı.
NTV'nin İspanyol haber sitesi El Mira'dan aktardığı habere göre; Madrid'de oynama fırsatı bulamayan Arda, Sevilla'ya kiralık olarak gönderilebilir.
Haberde Arda'nın İspanyol devinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ve teknik direktör Carlo Ancelotti'ye son derece kızgın olduğu da yazıldı.
19 yaşındaki futbolcunun, yedek kalmaya devam edeceğine başka bir LaLiga takımına kiralık olarak gitmeyi memnuniyetle karşılayacağı iddia edildi.
Arda, Real Madrid 7 maçta forma giyebildi ve 98 dakika sahada kaldı. Milli yıldız 1 kez gol katkısı yaptı.