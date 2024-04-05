https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/ahmet-hakan-abdullah-zeydan-londrada-belediye-baskanligi-yapabilir-mi-1082487791.html
Ahmet Hakan: Abdullah Zeydan Londra’da belediye başkanlığı yapabilir mi?
Ahmet Hakan: Abdullah Zeydan Londra’da belediye başkanlığı yapabilir mi?
Sputnik Türkiye
Ahmet Hakan, YSK'nın DEM Parti'nin itirazını kabul ederek, Van'da mazbatanın Zeydan'a verilmesine hükmetmesi sonrası süreci eleştirdi. Ahmet Hakan, "Abdullah... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T09:34+0300
2024-04-05T09:34+0300
2024-04-05T09:34+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
abdullah zeydan
londra
van
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına yaptığı itirazı oy çokluğu ile kabul etti.Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Zeydan'a dair süreci değerlendirdi ve şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ysk-dem-partinin-itirazini-kabul-etti-1082436846.html
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van
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abdullah zeydan, londra, van, pkk, işid
abdullah zeydan, londra, van, pkk, işid
Ahmet Hakan: Abdullah Zeydan Londra’da belediye başkanlığı yapabilir mi?
Ahmet Hakan, YSK'nın DEM Parti'nin itirazını kabul ederek, Van'da mazbatanın Zeydan'a verilmesine hükmetmesi sonrası süreci eleştirdi. Ahmet Hakan, "Abdullah Zeydan Londra’da belediye başkanlığı yapabilir mi?" diye sordu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına yaptığı itirazı oy çokluğu ile kabul etti.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Zeydan'a dair süreci değerlendirdi
ve şunları söyledi:
"Yaşanan tüm hukuki tartışmaları, zedelenen adalet duygusunu, son anda YSK’nın durumu düzeltmesini falan bir tarafa bırakarak yazıyorum: “PKK sizi tükürüğüyle boğar” diye haykıran Abdullah Zeydan isimli şahsın, Van gibi Türkiye’nin önemli bir şehrinin belediye başkanı olabilmesinde bir garabet yok mu? Bir terör örgütü üzerinden tüm ülkeyi en çirkin şekilde tehdit etme cüreti gösteren şahsın demokratik siyasetle herhangi bir ilgisi olabilir mi? Bırakın demokratik siyaseti, böyle bir şahsın sivil siyasetin en temel ilkelerine uygun davrandığı ve davranacağı söylenebilir mi? Londra’da, Paris’te, New York’ta adamın teki “İŞİD sizi tükürüğüyle boğar” diye bir konuşma yapsa... Bu adama bırakın belediye başkanlığı yaptırmayı, belediyenin kapısından geçirirler mi? Herhangi bir demokratik ülkede, herhangi bir terör örgütüne yaslanarak ülkeye tehditler savuran bir şahıs," “ama şu kadar oy aldı” gerekçesiyle bir yerlere gelebilir mi? Ne yani?