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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ysk-dem-partinin-itirazini-kabul-etti-1082436846.html
YSK itirazı kabul etti: Van'da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilecek
YSK itirazı kabul etti: Van'da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilecek
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), DEM Parti'nin Van için yaptığı başvuruyu kabul etti. Böylece Van'da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilecek. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T18:47+0300
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulu'nun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemiş sayılması ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına itiraz etti.Partiden yapılan açıklamaya göre, DEM Parti, Van İl Seçim Kurulunun oy çokluğu ile aldığı kararı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıdı.Zeydan ve parti avukatları, Van İl Seçim Kurulu kararının iptal edilmesi talebini içeren itiraz dilekçesini YSK'ye gönderdi.YSK, DEM Parti’nin itirazını kabul etti ve buna göre Van’da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilecek.'Anayasa Mahkemesi denetimine de tabi değil'Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek" diye konuştu.Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/dem-partiden-abdullah-zeydanin-adayligi-hakkinda-yskya-itiraz--1082401243.html
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son dakika, dem parti, ysk, abdullah zeydan
son dakika, dem parti, ysk, abdullah zeydan

YSK itirazı kabul etti: Van'da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilecek

18:47 03.04.2024 (güncellendi: 19:06 03.04.2024)
© AA / Didem Mente31 Mart 2024 yerel seçimleri
31 Mart 2024 yerel seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AA / Didem Mente
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), DEM Parti'nin Van için yaptığı başvuruyu kabul etti. Böylece Van'da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilecek.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulu'nun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemiş sayılması ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına itiraz etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, DEM Parti, Van İl Seçim Kurulunun oy çokluğu ile aldığı kararı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıdı.
Zeydan ve parti avukatları, Van İl Seçim Kurulu kararının iptal edilmesi talebini içeren itiraz dilekçesini YSK'ye gönderdi.
YSK, DEM Parti’nin itirazını kabul etti ve buna göre Van’da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilecek.

'Anayasa Mahkemesi denetimine de tabi değil'

Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek" diye konuştu.
Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
DEM Parti’den Abdullah Zeydan’ın adaylığı hakkında YSK’ya itiraz
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