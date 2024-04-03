https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/ysk-dem-partinin-itirazini-kabul-etti-1082436846.html

YSK itirazı kabul etti: Van'da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilecek

YSK itirazı kabul etti: Van'da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilecek

Sputnik Türkiye

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), DEM Parti'nin Van için yaptığı başvuruyu kabul etti. Böylece Van'da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilecek. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T18:47+0300

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulu'nun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemiş sayılması ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına itiraz etti.Partiden yapılan açıklamaya göre, DEM Parti, Van İl Seçim Kurulunun oy çokluğu ile aldığı kararı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıdı.Zeydan ve parti avukatları, Van İl Seçim Kurulu kararının iptal edilmesi talebini içeren itiraz dilekçesini YSK'ye gönderdi.YSK, DEM Parti’nin itirazını kabul etti ve buna göre Van’da mazbata DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilecek.'Anayasa Mahkemesi denetimine de tabi değil'Karara ilişkin YSK önünde açıklama yapan, DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de YSK'nin oy çokluğuyla itirazlarını kabul ettiğini belirterek, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları bildiğiniz gibi kesin. Herhangi bir itiraz olanağı yok. Anayasa Mahkemesi denetimine de tabii değil. Dolayısıyla başvurulacak başka bir makam olmadığı için mazbata Abdullah Zeydan'a verilecek" diye konuştu.Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığı gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/dem-partiden-abdullah-zeydanin-adayligi-hakkinda-yskya-itiraz--1082401243.html

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