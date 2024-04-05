https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/44u-rostovda-olmak-uzere-rusyanin-muhtelif-bolgelerinde-toplam-53-iha-engellendi-1082488417.html

44’ü Rostov’da olmak üzere Rusya'nın muhtelif bölgelerinde toplam 53 İHA engellendi

44’ü Rostov’da olmak üzere Rusya'nın muhtelif bölgelerinde toplam 53 İHA engellendi

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin beş bölgesinde 55 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiği belirtildi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T10:07+0300

2024-04-05T10:07+0300

2024-04-05T10:07+0300

vasiliy golubev

rostov

saratov

kursk

belgorod

krasnodar

insansız hava aracı (iha)

iha

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, Rostov Bölgesi'nde 44, Saratov Bölgesi'nde 1, Kursk Bölgesi'nde 1, Belgorod Bölgesi'nde 1 ve Krasnodar Bölgesi'nde 6 İHA tespit ederek imha etti” ifadesine yer verildi.Rostov Valisi Vasiliy Golubev, İHA saldırısında bir trafonun hasar gördüğünü açıkladı. Acil müdahale ekiplerinin olay yerinde çalıştığı belirtildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın başta Belgorod olmak üzere farklı bölgelerindeki tesislere İHA saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri Ukrayna’nın İHA saldırılarını başarıyla engelliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rus-ordu-birliklerinin-casov-yar-sehrinin-merkezine-yaklastigi-bildirildi-1082488285.html

rostov

saratov

kursk

belgorod

krasnodar

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vasiliy golubev, rostov, saratov, kursk, belgorod, krasnodar, insansız hava aracı (iha), iha