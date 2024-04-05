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SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı duyurdu: İsrail istihbaratına bilgi aktaran 2 şüpheli tutuklandı
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44’ü Rostov’da olmak üzere Rusya'nın muhtelif bölgelerinde toplam 53 İHA engellendi
44’ü Rostov’da olmak üzere Rusya'nın muhtelif bölgelerinde toplam 53 İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Rus hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin beş bölgesinde 55 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiği belirtildi. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, Rostov Bölgesi'nde 44, Saratov Bölgesi'nde 1, Kursk Bölgesi'nde 1, Belgorod Bölgesi'nde 1 ve Krasnodar Bölgesi'nde 6 İHA tespit ederek imha etti” ifadesine yer verildi.Rostov Valisi Vasiliy Golubev, İHA saldırısında bir trafonun hasar gördüğünü açıkladı. Acil müdahale ekiplerinin olay yerinde çalıştığı belirtildi.Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın başta Belgorod olmak üzere farklı bölgelerindeki tesislere İHA saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri Ukrayna’nın İHA saldırılarını başarıyla engelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/rus-ordu-birliklerinin-casov-yar-sehrinin-merkezine-yaklastigi-bildirildi-1082488285.html
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44’ü Rostov’da olmak üzere Rusya'nın muhtelif bölgelerinde toplam 53 İHA engellendi

10:07 05.04.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna İHA ve SİHA'ları
Ukrayna İHA ve SİHA'ları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
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Rus hava savunma güçlerinin dün gece ülkenin beş bölgesinde 55 Ukrayna insansız hava aracını imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, Rostov Bölgesi'nde 44, Saratov Bölgesi'nde 1, Kursk Bölgesi'nde 1, Belgorod Bölgesi'nde 1 ve Krasnodar Bölgesi'nde 6 İHA tespit ederek imha etti” ifadesine yer verildi.
Rostov Valisi Vasiliy Golubev, İHA saldırısında bir trafonun hasar gördüğünü açıkladı. Acil müdahale ekiplerinin olay yerinde çalıştığı belirtildi.
Ukrayna ordusu düzenli olarak Rusya’nın başta Belgorod olmak üzere farklı bölgelerindeki tesislere İHA saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri Ukrayna’nın İHA saldırılarını başarıyla engelliyor.
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