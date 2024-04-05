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Ankara'nın CHP'li başkanları Anıtkabirde buluştu
Ankara'nın CHP'li başkanları Anıtkabirde buluştu
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeni seçilen CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. 05.04.2024, Sputnik Türkiye
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фото, ankara, abb, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, ziyaret, resmi ziyaret
фото, ankara, abb, ankara büyükşehir belediyesi, mansur yavaş, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), seçim, ziyaret, resmi ziyaret

Ankara'nın CHP'li başkanları Anıtkabirde buluştu

12:35 05.04.2024
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, yeni seçilen CHP'li ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
© AA / Doğukan Keskinkılıç

Yavaş, beraberindeki belediye başkanlarıyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi.

Yavaş, beraberindeki belediye başkanlarıyla Aslanlı Yol&#x27;dan yürüyerek Atatürk&#x27;ün mozolesinin önüne geldi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Doğukan Keskinkılıç

Yavaş, beraberindeki belediye başkanlarıyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi.

© AA / Doğukan Keskinkılıç

Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Doğukan Keskinkılıç

Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

© AA / Doğukan Keskinkılıç

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yavaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi&#x27;ne geçen Yavaş, Anıtkabir Özel Defteri&#x27;ne şunları yazdı: - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Doğukan Keskinkılıç

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yavaş, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

© AA / Doğukan Keskinkılıç

"Aziz Atatürk, sizin öncülüğünüzde, milletimizin topyekun en büyük eseri olan Cumhuriyet'imizin ana karargahı başkentte, yine milletimizin takdiriyle ikinci kez belediye başkanı seçilerek manevi huzurunuza geldim."

&quot;Aziz Atatürk, sizin öncülüğünüzde, milletimizin topyekun en büyük eseri olan Cumhuriyet&#x27;imizin ana karargahı başkentte, yine milletimizin takdiriyle ikinci kez belediye başkanı seçilerek manevi huzurunuza geldim.&quot; - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Doğukan Keskinkılıç

"Aziz Atatürk, sizin öncülüğünüzde, milletimizin topyekun en büyük eseri olan Cumhuriyet'imizin ana karargahı başkentte, yine milletimizin takdiriyle ikinci kez belediye başkanı seçilerek manevi huzurunuza geldim."

© AA / Doğukan Keskinkılıç

"Aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyorum; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla kentimizi yönetmeye devam edeceğim."

&quot;Aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyorum; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla kentimizi yönetmeye devam edeceğim.&quot; - Sputnik Türkiye
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© AA / Doğukan Keskinkılıç

"Aziz hatıranız önünde bir kez daha söz veriyorum; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimseyi ayırt etmeden, adil, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla kentimizi yönetmeye devam edeceğim."

© AA / Doğukan Keskinkılıç

"Milletimizin tarihten bugüne süregelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara'ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim. Türk milletine olan sevginiz ve geleceğimize ışık tutan ilkeleriniz, her zaman olduğu gibi bundan sonra da en büyük yol göstericimiz olacaktır. Tek idealimiz, sizin yol göstericiliğinizde başkent Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmektir. Ruhunuz şad olsun."

&quot;Milletimizin tarihten bugüne süregelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara&#x27;ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim. Türk milletine olan sevginiz ve geleceğimize ışık tutan ilkeleriniz, her zaman olduğu gibi bundan sonra da en büyük yol göstericimiz olacaktır. Tek idealimiz, sizin yol göstericiliğinizde başkent Ankara&#x27;yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmektir. Ruhunuz şad olsun.&quot; - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Doğukan Keskinkılıç

"Milletimizin tarihten bugüne süregelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara'ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim. Türk milletine olan sevginiz ve geleceğimize ışık tutan ilkeleriniz, her zaman olduğu gibi bundan sonra da en büyük yol göstericimiz olacaktır. Tek idealimiz, sizin yol göstericiliğinizde başkent Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmektir. Ruhunuz şad olsun."

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