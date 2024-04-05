Ankara'nın CHP'li başkanları Anıtkabirde buluştu

© AA / Doğukan Keskinkılıç

"Milletimizin tarihten bugüne süregelen kadim özelliklerini ve evrensel hakları gözeterek Ankara'ya, Ankaralılara ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğim. Türk milletine olan sevginiz ve geleceğimize ışık tutan ilkeleriniz, her zaman olduğu gibi bundan sonra da en büyük yol göstericimiz olacaktır. Tek idealimiz, sizin yol göstericiliğinizde başkent Ankara'yı dünya başkentleriyle yarışır bir kent haline getirmektir. Ruhunuz şad olsun."