TFF'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için yaptığı taleplere ret: '90 dakika oynanmayacak'

"U19 takımıyla Süper Kupa maçına çıkma kararı aldık. Şanlıurfa'ya U19 takımıyla gideceğiz. TFF'den bir haber gelmezse böyle olacak. Buradan bütün Fenerbahçelilere şunu söylemek istiyorum: Son derece iyi bir akıl konarak Şanlıurfa'ya gideceğiz. Taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak. Hem maçın ileri tarihe ertelenmesini hem de yabancı hakem olmasını istiyoruz. Bunların ikisinden biri olmazsa maça u19 takımıyla çıkacağız."