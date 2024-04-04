https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/tffden-fenerbahcenin-super-kupa-maci-icin-yaptigi-taleplere-ret-90-dakika-oynanmayacak-1082451852.html
TFF'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için yaptığı taleplere ret: '90 dakika oynanmayacak'
TFF'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için yaptığı taleplere ret: '90 dakika oynanmayacak'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Süper Kupa maçının ertelenip yabancı hakem atanmaması durumunda maça u19 takımıyla çıkılacağını açıklamıştı. Bu karardan sonra TFF'den cevap geldi... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T10:47+0300
2024-04-04T10:47+0300
2024-04-04T10:47+0300
spor
fenerbahçe
süper kupa
maç
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
trabzon
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Fenerbahçe'de yapılan tarihi kongre sonrası yeni kararlar alındı. Toplantının ardından yetkililer kendi arasında karara vararak Süper Kupa için taleplerini netleştirdi. Fenerbahçe, Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkılması ve 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama kararını KAP'a bildirdi.Ne karar alınmıştı?Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa mücadeleye u19 takımıyla çıkılacağını açıkladı. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, şunları söyledi:TFF talebi reddetti: '90 dakika oynanmayacak'TFF, Fenerbahçe'nin Süper Kupa için yaptığı taleplerin tamamını reddetti. Erol Bilecik konuyla alakalı şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/fenerbahce-baskan-vekili-erol-bilecik-u19-takimimizla-urfaya-gidecegiz-1082436743.html
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fenerbahçe, süper kupa, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), trabzon
fenerbahçe, süper kupa, maç, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), trabzon
TFF'den Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçı için yaptığı taleplere ret: '90 dakika oynanmayacak'
Fenerbahçe, Süper Kupa maçının ertelenip yabancı hakem atanmaması durumunda maça u19 takımıyla çıkılacağını açıklamıştı. Bu karardan sonra TFF'den cevap geldi ve Fenerbahçe'nin talebi reddedildi.
Fenerbahçe'de yapılan tarihi kongre sonrası yeni kararlar alındı. Toplantının ardından yetkililer kendi arasında karara vararak Süper Kupa için taleplerini netleştirdi. Fenerbahçe, Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkılması ve 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmama kararını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa mücadeleye u19 takımıyla çıkılacağını açıkladı. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, şunları söyledi:
"U19 takımıyla Süper Kupa maçına çıkma kararı aldık. Şanlıurfa'ya U19 takımıyla gideceğiz. TFF'den bir haber gelmezse böyle olacak. Buradan bütün Fenerbahçelilere şunu söylemek istiyorum: Son derece iyi bir akıl konarak Şanlıurfa'ya gideceğiz. Taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak. Hem maçın ileri tarihe ertelenmesini hem de yabancı hakem olmasını istiyoruz. Bunların ikisinden biri olmazsa maça u19 takımıyla çıkacağız."
TFF talebi reddetti: '90 dakika oynanmayacak'
TFF, Fenerbahçe'nin Süper Kupa için yaptığı taleplerin tamamını reddetti. Erol Bilecik konuyla alakalı şunları söyledi:
"Süper Kupa maçının 90 dakika oynanmayacağını net bir şekilde ifade ediyorum. Gelecek olan taraftarlarımız bunu bilerek gelmeli. Muhtemelen u19 takımı maçı tamamlamadan bitecek."