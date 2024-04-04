https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/zafer-algozden-24-gun-arayla-aci-haber-1082448175.html
Zafer Algöz'den 24 gün arayla acı haber
Zafer Algöz'den 24 gün arayla acı haber
Sputnik Türkiye
Zafer Algöz, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Usta oyuncunun annesi Güner Algöz'ün vefatından 24 gün sonra babası Cevdet Algöz de hayatını kaybetti... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T07:12+0300
2024-04-04T07:12+0300
2024-04-04T07:14+0300
yaşam
zafer algöz
ölüm
anne
baba
aile
vefat
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Türkiye'nin başarılı oyuncularından biri olan Zafer Algöz, geçen ay annesi Güner Algöz'ün ölümüyle sarsılmıştı. 9 Mart 2024'te 83 yaşındaki annesi Güner Algöz'ü kaybeden Zafer Algöz, şimdi de babası Cevdet Algöz'ü son yolculuğuna uğurladı.Annesini kaybeden Algöz, acı haberi şu sözlerle duyurmuştu:Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran 62 yaşındaki oyuncu, cenaze töreni bilgilerini de paylaştı.
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zafer algöz, ölüm, anne, baba, aile, vefat
zafer algöz, ölüm, anne, baba, aile, vefat
Zafer Algöz'den 24 gün arayla acı haber
07:12 04.04.2024 (güncellendi: 07:14 04.04.2024)
Zafer Algöz, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Usta oyuncunun annesi Güner Algöz'ün vefatından 24 gün sonra babası Cevdet Algöz de hayatını kaybetti. Ünlü isim acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Türkiye'nin başarılı oyuncularından biri olan Zafer Algöz, geçen ay annesi Güner Algöz'ün ölümüyle sarsılmıştı. 9 Mart 2024'te 83 yaşındaki annesi Güner Algöz'ü kaybeden Zafer Algöz, şimdi de babası Cevdet Algöz'ü son yolculuğuna uğurladı.
Annesini kaybeden Algöz, acı haberi şu sözlerle duyurmuştu:
Ailemizin ulu çınarı, sevgili annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir.
Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran 62 yaşındaki oyuncu, cenaze töreni bilgilerini de paylaştı.
Başımız sağ olsun. Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Cekko babamızı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Camii'nden uğurlayacağız. Geriş kabristanında defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin.