https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/zafer-algozden-24-gun-arayla-aci-haber-1082448175.html

Zafer Algöz'den 24 gün arayla acı haber

Zafer Algöz'den 24 gün arayla acı haber

Sputnik Türkiye

Zafer Algöz, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Usta oyuncunun annesi Güner Algöz'ün vefatından 24 gün sonra babası Cevdet Algöz de hayatını kaybetti... 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T07:12+0300

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2024-04-04T07:14+0300

yaşam

zafer algöz

ölüm

anne

baba

aile

vefat

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Türkiye'nin başarılı oyuncularından biri olan Zafer Algöz, geçen ay annesi Güner Algöz'ün ölümüyle sarsılmıştı. 9 Mart 2024'te 83 yaşındaki annesi Güner Algöz'ü kaybeden Zafer Algöz, şimdi de babası Cevdet Algöz'ü son yolculuğuna uğurladı.Annesini kaybeden Algöz, acı haberi şu sözlerle duyurmuştu:Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran 62 yaşındaki oyuncu, cenaze töreni bilgilerini de paylaştı.

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zafer algöz, ölüm, anne, baba, aile, vefat