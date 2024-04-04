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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/ysk-baskani-ahmet-yenerden-vandaki-secime-iliskin-aciklama-1082451405.html
YSK Başkanı Ahmet Yener’den Van’daki seçime ilişkin açıklama
YSK Başkanı Ahmet Yener’den Van’daki seçime ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Parti'li Abdullah Zeydan'a verilmesine yönelik kararının gerekçesini bugün... 04.04.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
van
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YSK Başkanı Ahmet Yener, Kurula girişi sırasında gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, dün aldıkları karara ilişkin gerekçeyi bugün yazacaklarını bildirdi.Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, itiraz üzerine, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu alan Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.DEM Parti'nin bu karara karşı itirazı dün YSK tarafından kabul edilmiş ve mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararlaştırılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/chp-van-sarayda-dem-partili-adayin-mazbatasinin-iptali-icin-basvuru-yapti-1082445597.html
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van, ysk, seçim sonuçları, seçim sonuçları, itiraz
van, ysk, seçim sonuçları, seçim sonuçları, itiraz

YSK Başkanı Ahmet Yener’den Van’daki seçime ilişkin açıklama

10:07 04.04.2024
© AA / Cem GencoYüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK toplantı salonunda, basın mensuplarına Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK toplantı salonunda, basın mensuplarına Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
© AA / Cem Genco
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının DEM Parti'li Abdullah Zeydan'a verilmesine yönelik kararının gerekçesini bugün yazacak.
YSK Başkanı Ahmet Yener, Kurula girişi sırasında gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, dün aldıkları karara ilişkin gerekçeyi bugün yazacaklarını bildirdi.
Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, itiraz üzerine, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu alan Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.
DEM Parti'nin bu karara karşı itirazı dün YSK tarafından kabul edilmiş ve mazbatanın Zeydan'a verilmesi kararlaştırılmıştı.
Bitlis - sandık - seçim - oy verme - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2024
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CHP, Van Saray'da DEM Partili adayın mazbatasının iptali için başvuru yaptı: Talep reddedildi
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